Ростовская КПРФ продолжает "скатываться"

В середине января из КПРФ вышел общественник Николай Ларин, обосновав свой выход тем, что местное руководство больше занимается самопиаром, чем, собственно, системной работой. 29 января партию покинул один из депутатов Законодательного собрания области Игорь Беляев, также указавший на то, что ряды областных коммунистов в последнее время редеют. А за день до этого, 28 января, было практически уничтожено областное отделение Ленинского Комсомола (ЛКСМ) – молодёжного движения КПРФ.

Предыстория такова: ещё в сентябре прошлого года должна была пройти отчётно-выборная конференция обкома ЛКСМ, на которой областные комсомольцы, в соответствии с уставом, выбирали нового первого секретаря. Старый секретарь – Ирина Игоревна Кислицына, мягко говоря, надоела активистам, из-за того что занималась по большей части интриганством, продвижением на посты своих друзей и уничтожением нелояльных лично ей отделений. Большинство делегатов на конференции было настроено против Кислицыной, но несмотря на это, сместить её у них не получилось – она просто-напросто сфальсифицировала списки кандидатов в областной комитет, а на её защиту грудью стало областное партийное руководство. Конференция была сорвана, а Кислицына занялась тем, что всегда лучше всего умела делать – продолжила с утроенными силами разваливать нелояльные ей отделения. Так, например, из состава ЛКСМ почти сразу в полном составе вышло Новошахтинское отделение, одно из самых многочисленных и активных.

Следующая конференция прошла 28 января уже этого года, и прошла в совсем другой атмосфере. Здесь Кислицына подготовилась гораздо лучше. Из 22 делегатов, только четверо были настроены против неё. Почему? Потому, что Кислицына ввела новую методику проведения конференций: по два делегата от каждого отделения, независимо от численности этих самых отделений. Конечно, это уже само по себе серьезное нарушение, но она пошла дальше, и создала семь отделений-однодневок, в которых всего было по три человека (по документам), но которые при этом были полностью лояльны ей при голосовании. На всякий случай она перестраховалась, и не стала регистрировать часть делегатов от отделений, ей нелояльных (опять таки по бюрократическим причинам – одно отделение расформировала, другое якобы общее собрание не вовремя провело и т.п.) И всё это – опять таки, при полной и безоговорочной поддержке областного комитета КПРФ. Можно представить себе, как всё это восприняли активисты Комсомола. Их собственная партия просто их кинула, не дав им выбрать в свои же выборные органы тех людей, которых они хотели там видеть. При этом, партия ещё и показала свои приоритеты – показала, что для неё гораздо важнее некомпетентная интриганка-карьеристка, чем весь областной актив, вся областная партийная молодёжь.

С такой политикой по отношению к собственной молодежи, областное отделение КПРФ ждут большие проблемы на грядущих выборах в законодательное собрание области. Пока деятели обкома занимаются интриганством и внутренней грызней, от них отворачивается всё большее количество людей. А если учесть, что у партии и с агитацией не всё в порядке (прошлая предвыборная кампания в Госдуму была фактически провалена), можно предположить, что по итогам нынешних выборов в областное заксобрание у «коммунистов» будет уже не четыре депутата как сейчас, а один-два.