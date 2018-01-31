Миллиардеры из "кремлёвского списка" за день потеряли $1,1 млрд

Российские миллиардеры из "кремлевского списка" США за день лишились $1,1 млрд, подсчитал РБК ссылаясь на данные онлайн-рейтинга Forbes. Сейчас их совокупное состояние оценивается в $420 млрд.
После публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд по состоянию на 21:00 мск. К этому времени Московская и Лондонская биржи, где торгуются основные активы российских миллиардеров, уже закрыты.
Сам доклад был опубликован около 08:00 мск, а онлайн-счетчик Forbes за точку отсчета принимает оценку активов по состоянию на 17:00 по Североамериканскому восточному времени предыдущего торгового дня (01:00 мск).
Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $102 млн.
В процентном соотношении активы "кремлевских" миллиардеров уменьшились незначительно, лишь на 0,3%.
жоржик написал 31.01.2018 14:48
1.1. в наших СМИ появилось:«Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что ущерб от санкций для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составляет сотни миллиардов долларов», подтвердив оценку ущерба, исчисленного госдепартаментом США (аналог министерства иностранных дел), в «миллиарды долларов».
1.2. 2018.01.26 один $ стоил 56рэ; выше составляет, то есть уже нанесен, то есть на текущий момент сотни. То есть минимум в две сотни млрд.в переводе на рубли 200Х56 получаем 11, 200 триллионов рублей, УЖЕ НАНЕСЁННОГО УЩЕРБА, ну если граматике русского языка, верить калькулятору, вице премьеру и госдепу США;
1.3. 16,514 трлн. рублей – это объем расходов бюджета РФ в 2018 году;
2. то есть Трамп, избранию которого кое кто радовался, подписанием списка из, грубо говоря, 200 кадров, уже нанес ущерб нашей оборонке в размере (11,2 делим на 16, 514 и умножаем на 100) 67,82124258205159% запланированных расходов РФ на 2018 год?
3. если верить словам «Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что ущерб от санкций для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составляет сотни миллиардов долларов», то автора заявления МОЖЕТ БЫТЬ? взволновал конкретный вопрос что мы (Россия) потеряли по 1 (одному) млрд.$ на каждого из списка? ЗАШИБИСЬ, без так скажем;
4. продолжение арифметики с %: если, верить интернету (Interfax.ru), то: «Россия в 2017 году экспортировала вооружение на сумму свыше $14 млрд, сообщил "Интерфаксу" в субботу российский источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
"На экспорт в прошлом году поставлено вооружение и военная техника на сумму более $14 млрд", - сказал собеседник агентства.
В конце декабря помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что, несмотря на западные санкции, в 2017 год у России появились новые партнеры - "страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением".
В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.», то есть если продавать теми же темпами, то заказов хватит минимум на: 3,357142857142857 года.
5. вот и кому верить то ли тому, что заказы есть только на 3, 35 года, то ли Трамп уничтожил заказов на 200:14= 14,28571428571429 лет?
6. Компетенция в словаре Ожегова: "компетенция
1. Круг вопросов, в к-рых кто-н. хорошо осведомлен.
2. Круг чьих-н. полномочий, прав. К. суда. Дело не входит в чью-н. компетенцию."
То есть Россия в каком круге будет хорошо ОСВЕДОМЛЕНА, и КАКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИИ будут увеличены?
7. и еще вопрос при ЧЬИХ «правильных действиях» «стратегически для России это может быть выгодным»?
8. и в качестве КОГО «Дми́трий Оле́гович Рого́зин (род. 21 декабря 1963, Москва) — российский государственный деятель, дипломат, доктор философских наук, доктор технических наук[1]. С декабря 2011 года — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Наблюдательного совета Государственной корпорации «Роскосмос», Наблюдательного совета Фонда перспективных исследований, Морской коллегии при Правительстве РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Государственной пограничной комиссии, Комиссии по экспортному контролю РФ, Попечительского совета Российского военно-исторического общества» сделал данное ЗАЯВЛЕНИЕ?
Бирюса написал 31.01.2018 14:11
за счет народа России!
грифон написал 31.01.2018 12:32
bn написал 31.01.2018 12:10
Касепр написал 31.01.2018 11:09
Насреддин написал 31.01.2018 10:54