Миллиардеры из "кремлёвского списка" за день потеряли $1,1 млрд

Российские миллиардеры из "кремлевского списка" США за день лишились $1,1 млрд, подсчитал РБК ссылаясь на данные онлайн-рейтинга Forbes. Сейчас их совокупное состояние оценивается в $420 млрд.

После публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд по состоянию на 21:00 мск. К этому времени Московская и Лондонская биржи, где торгуются основные активы российских миллиардеров, уже закрыты.

Сам доклад был опубликован около 08:00 мск, а онлайн-счетчик Forbes за точку отсчета принимает оценку активов по состоянию на 17:00 по Североамериканскому восточному времени предыдущего торгового дня (01:00 мск).

Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $102 млн.

В процентном соотношении активы "кремлевских" миллиардеров уменьшились незначительно, лишь на 0,3%.