Имена в "кремлевском докладе" заменили в последний момент

Эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд заявил, что так называемый "кремлевский список" был изменен в последний момент. По его словам, изначально в него должны были войти предприниматели и олигархи, сколотившие свое состояние благодаря контактам с Кремлем.

"В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал [в «кремлевский доклад»] имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes… При этом он высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет", - цитирует эксперта РБК.

По словам Ослунда, из-за этого закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), предусматривающий ряд мер против России превратился в целом в "неэффективные и издевательские санкции США в отношении России". "Подписав этот список, глава Минфина США взял на себя ответственность за это", - заключил он.