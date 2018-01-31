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Московский листок

Имена в "кремлевском докладе" заменили в последний момент

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 4

Имена в "кремлевском докладе" заменили в последний момент

Эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд заявил, что так называемый "кремлевский список" был изменен в последний момент. По его словам, изначально в него должны были войти предприниматели и олигархи, сколотившие свое состояние благодаря контактам с Кремлем.

"В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал [в «кремлевский доклад»] имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes… При этом он высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет", - цитирует эксперта РБК.

По словам Ослунда, из-за этого закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), предусматривающий ряд мер против России превратился в целом в "неэффективные и издевательские санкции США в отношении России". "Подписав этот список, глава Минфина США взял на себя ответственность за это", - заключил он.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Это дела не меняет-лопаты и кайлы всем найдутся!
Сергей Симонов написал 31.01.2018 12:16
Тайга В России огромная и на все фамилии работа найдется!
тут главная опасность-не переполнили бы они Израиль,тамошние
свое ворье не выдают,а дают им должности пГавопобоГников и
отправляют на Габоту в Россию.
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(без названия)
россиянинъъ написал 31.01.2018 12:14
"неэффективные и издевательские санкции США" против самих США, поскольку ограничивает возможности компаний США.
Думаю, остальной мир воспринял это харакири США не без удовлетворения - расширяются возможности для иных компаний, компании США и банки уходят с рынка.
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(без названия)
Лис написал 31.01.2018 11:18
И какой процент русских фамилий? А как же православный фундаменталист Чубайс?
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не смешите мои тапочки.
Калькулятор написал 31.01.2018 11:10
можно подумать, что список был бы кардинально другой
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