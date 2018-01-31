Россияне задолжали банкам рекордные 12,2 триллиона рублей

Совокупный объем общей кредитной задолженности россиян в 2017 году вырос на 13,2%, достигнув 12,2 трлн рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор Объединенного кредитного бюро.

Отмечается, что рост наблюдался во всех сегментах кредитования – ипотеке, кредитах наличными, автокредитах и кредитных картах. При этом, число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. За прошлый год ссуды выросли на 37% по сравнению с 2016 г. (4,14 трлн руб.), тогда как их количество – только на 12% до 34,8 млн шт.

Больше всего денег банки выдали гражданам в виде кредитов наличными – почти 3 трлн руб., или на 33% больше, чем в 2016 г. Число таких займов достигло 24,7 млн шт. – рост составил 14%.

Общий размер выданных за год ипотечных кредитов увеличился на 42% до 1,8 трлн руб., а количество – почти на треть и составило 959 237 шт.

Выдачи автокредитов за весь 2017 год, по данным ОКБ, увеличились на 36% до 333,3 млрд руб. (или на 25% до 436 539 шт.)