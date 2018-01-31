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Московский листок

Россияне задолжали банкам рекордные 12,2 триллиона рублей

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 5

Россияне задолжали банкам рекордные 12,2 триллиона рублей

Совокупный объем общей кредитной задолженности россиян в 2017 году вырос на 13,2%, достигнув 12,2 трлн рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор Объединенного кредитного бюро.

Отмечается, что рост наблюдался во всех сегментах кредитования – ипотеке, кредитах наличными, автокредитах и кредитных картах. При этом, число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. За прошлый год ссуды выросли на 37% по сравнению с 2016 г. (4,14 трлн руб.), тогда как их количество – только на 12% до 34,8 млн шт.

Больше всего денег банки выдали гражданам в виде кредитов наличными – почти 3 трлн руб., или на 33% больше, чем в 2016 г. Число таких займов достигло 24,7 млн шт. – рост составил 14%.

Общий размер выданных за год ипотечных кредитов увеличился на 42% до 1,8 трлн руб., а количество – почти на треть и составило 959 237 шт.

Выдачи автокредитов за весь 2017 год, по данным ОКБ, увеличились на 36% до 333,3 млрд руб. (или на 25% до 436 539 шт.)

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Пятрович написал 31.01.2018 14:58
Не пойму кто кому должен? Я, никому. Ах да, я же не рассеянин, я из СССР. Не брал, не беру и брать не собираюсь. Я не собираюсь впрямую жидов кормить, врагам голодная смерть - мой девиз. Опосредованно они конечно могут с меня поиметь. Но так чтобы я сам решил поддержать эту власть своими накоплениями - НЕТ!
Самый надежный и лучший банк - трехлитровая емкость закопанная в лесополосе.
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Нищета кругом
Колода написал 31.01.2018 13:33
Чем отдавать деньгУ трухлявой России?
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Пора предъявлять счет!!!
Дружбан Землячки написал 31.01.2018 13:09
Это ростовщики за такие конские проценты людям и бизнесу должны, начиная с Набиулиной. Это депутаты и вообще коррумпированная бюрократия, а по большому счету компрадорская буржуазия из финансово сырьевого олигархата и коррумпированной бюрократии, применившие ростовщический жидо-процент и в налогах, и в ЖКХ, и так далее! Они должны за экономический развал и отставание, за саботаж развития, за уничтожение социалки, за кидки с пенсиями простых трудящихся,и за многое другое, за вымирание наконец!
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 31.01.2018 12:04
Деньги людям а не банкам!!!
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Я люблю смотреть на сиськи Елены Лихомановой РЕН ТВ
Крон Принц Пятаоачок Алибабаевич написал 31.01.2018 12:03
Гов но дело. Разве что простят?
Как думаешь баран?
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