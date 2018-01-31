Подари им свою голову, Владимир Владимирович...

США намерены после публикации "кремлевского списка" ввести новые санкции в отношении России, заявил во вторник министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в сенатском комитете по делам банков, жилищному строительству и проблемам городов.
"Это будет следующий этап, - продолжил Мнучин. - В ближайшем будущем мы увидим новые санкции". На уточняющий вопрос одного из сенаторов о том, когда это может произойти, министр ответил, что "хотел бы быть осторожным, поскольку существует определенный процесс рассекречивания информации". "Но мы сделаем это так быстро, как только возможно", - добавил он.
- Он еще уточнил, что потребуется примерно месяц, - пояснил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И я очень не понимаю "видных экспертов", которые еще вчера убеждали общество, что "список ничего не значит", и не ведет ни к каким немедленным санкциям. Что, трудно было обождать денек, чтобы не выглядеть совсем уж дураками? Люди, видимо, просто не могут поверить, что Америка решила всерьез раздавить Россию, и не остановится. Даже если мы предадим Донбасс и примемся возвращать Крым Украине, это приведет лишь к усилению давления. Америке больше не нужны отношения с Россией, даже самые позитивные. Это надо понимать очень отчетливо. Сегодня президент России должен стать "Колумбом наоборот", он должен "закрыть Америку" - по крайней мере нужно так вести внутреннюю и внешню политику, чтобы никак не зависеть в ней от США. Но это невозможно без революционного преобразования самой России - нельзя финансово-экономически зависеть от противника, который хочет тебя уничтожить. Нельзя адаптировать к себе его государственное устройство и отношения собственности, его идеологию и его культуру. Нужно "вернуться в СССР", по крайней мере по структуре общественного производства и государственного управления, а как же квартиры в Лондоне, яхты и бизнес-джеты, оксфордские дипломы детишек и парижские наряды женушек? Нынешние властители России не могут еще поверить, что они все целиком уже вычеркнуты из числа людей, и переведены в категорию мишеней. И их не жалко, но проблема в том, что им все равно кирдык - либо их раздавливает Америка, либо с ними кончает неизбежная революция. Митя уже не выживет в роли зиц-премьера, но и предсовнаркома из него как из говна пуля. Путин переизберет себя, но не на 6 лет, а до ближайшего переворота - снаружи или изнутри уже не очень важно. Но не получится уже воевать с Америкой и иметь в тылу задавленное рабством население. А что же отдать такое Вашингтону, чтобы простили? Принеси им свою голову, Владимир Владимирович...
исследователь одноклеточных написал 31.01.2018 22:01
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РФ пока еще не разрушена. А то что оккупированных земли и народы вернули свободу - так радоваться надо! Может быть и россияне тоже свободу получат когда нибудь. Не век же россии быть тюрьмой народов
Светослав....................... написал 31.01.2018 21:45
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"Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь", -- рассказал один из Украинских Воинов.
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Светослав....................... написал 31.01.2018 21:37
Их устроит тотальный контроль над россией.И он не возможен без развала страны на части,полного разоружения и деиндустриализации.И не просто одебиливания посредством телевизора большей части населения,нет,а его радикальное сокращение,с физическим устранением наиболее грамотных и активных.Какая нахер голова Владимира Владимировича?!Им миллионы голов нужны.Наших голов.Просто посмотрите на Ирак,Ливию,Сирию.///
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Да ты, батенька жираф-тугодум какой-то ))
Тебе и твоим русскiм собратьям по пустой черепушке об этом талдычится уже года 3 как. Только вот бяда -- из-за генетической умственной отсталости вы поняли это только сейчас, когда поезд уже ту-ту.
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У вас отберут ОМП и развалят на нацбантустаны, но вырежете вы себя сами -- частично под руководством Путлера, частично в ходе гражданской войны.
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Затем к вам зайдут Прибалты, Поляки, мы зайдем, Кавказцы, Китайцы, Японцы... всем нам вы сделали в жизни много добра, и оно обязательно должно к вам вернуться, причем сторицей ))
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россиянинъъ написал 31.01.2018 21:18
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Так можно было сказать до 1991 года. Но не после, так как разрушение произошло.
Насчет репрессий написал 31.01.2018 20:49
До 1953 - репрессии, после 1953 - нет репрессий. Тоже можно догадаться, что режимы разные.
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Вот из-за того, что "после 1953 - нет репрессий" и был разрушен СССР и произошел буржуазный переворот. Государство перестало выполнять функцию защиты страны и населения от врагов народа, которые расплодились как крысы, в том числе и в высших органах власти.
В остальном все написано верно: в СССР простым людям в 60-80 годы жилось гораздо лучше, чем сейчас, при буржуях. Только напрасно тратите время на ответы. Вам не переубедить буржуйских холуев, которые здесь большинство и которые ведут антисоветскую пропаганду, за которую многие из них получают бабло.
Пу из ОПГ написал 31.01.2018 20:37
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Смотрим сюжет:
"youtube.com/watch?v=KpAhSQDuDWo"
Насчет головы написал 31.01.2018 20:28
исследователь одноклеточных написал 31.01.2018 20:21
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Ваша болезнь называется паранойя
россиянинъъ написал 31.01.2018 19:44
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не я писал.
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"начало этого режима при Ленине. У власти КПСС и Горбачев был Генеральным Секретарем Коммунистической Партии Советского Союза, поэтому я не понимаю, о чем Вы говорите."
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Но результаты разные. По тому же снабжению продуктами: до 1947 карточки, после - никаких карточек и нормальное снабжение по многим продуктам. Уже по этому факту можно понять, что режим был разный в разное время. А формально - коммунисты.
До 1953 - репрессии, после 1953 - нет репрессий. Тоже можно догадаться, что режимы разные.
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Горбачева привели к власти с целью развалить СССР. Это понятно, что развал не может занять 1 секунду, а нужен некоторый период? Вот этот период и был годами так называемой "Перестройки".
Что перестраивали, куда?
"Все, - сказали, - было до нас неправильно, а теперь будет правильно".
Куда перестраивали? - В развал, это показали события.
И как можно называть годы правления этого диверсанта нормальными годами, характеризующими предыдущий СССР? Любому человеку понятно, что если ведется напряженная работа по развалу страны, то это уже ненормальный для страны период, нехарактерный для страны. Это особый период, период угробливания страны.
И как по нему можно судить о предыдущем СССР?
По нему судить нельзя. В предыдущие годы, до Горбачева, было все по-другому.
Горбачев живет в РФ до сих пор. Корпорации Газпром и Роснефть были созданы при Горбачеве в 1989-91. Тогда же производилось акционирование, то есть приватизация крупнейших предприятий СССР (например КАМАЗ). Принимались законы о языках республик СССР, которые действуют и поныне (обеспечивающие гонения на русский язык). И многое иное. То есть основа нового режима заложена была не при Ельцине, а при Горбачеве. Это тот же режим, что продолжается сейчас. Поэтому последние годы правления Горбачева невозможно считать годами СССР, а нужно считать годами нынешнего режима.
алексс настоящий написал 31.01.2018 19:34
Ну а способ противостоять этому известен.Начать с чистки "элитки",устранить сперва открытых врагов,затем скрытых,затем неэффективных крупных собственников(особенно любящих оффшоры),ну а оставшихся крупных собственников(после всего этого надо думать сильно проникшихся такими понятиями как "враг народа" и "построение социалистического государства",просто попросить сдать ресурсы народу в лице социалистического государства(ну на жизнь оставить конечно долю малую).А дальше -индустриализация,построение плановой экономики на основе информационных технологий в планировании показателей,бесплатные медицина и образование ,включая высшее,изменение всего законодательства в соответствии с принципами социализма.И т.д. и т.д.Работы -непочатый край.Простор для творчества при реализации соц.проекта-невиданный,пример Китая только чего стоит.
Альтернатива всему этому-тут я согласен с рЫдактором,сдача всего и вся.Гибель страны и массовая гибель народа.И не надейтесь глупые,что придут американские и европейские оккупанты.Оккупировать будут варвары,чужие и местные,никто ни с кем не договорится и никакой жалости и человечности не дождется.Запад давно уже воюет чужими руками.Так дешевше.
Лис написал 31.01.2018 19:30
Лис написал 31.01.2018 19:26
недоумевающий читатель написал 31.01.2018 19:24
И где в современном Кремле вы нашли коммунистов? Там кроме православных фундаменталистов,голубых и юристов больше никого нет.
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Путин коммунист, Шойгу и другие. причем все потомственные. А вот к православным они отношения не имеют. как показали последние события, Путин даже креститься не умеет, Шойгу никогда не был православным, он - буддист. По остальным картина та же: все состояли в КПСС и ни один не замечен в среди верующих в Христа, скорее в его антипода.
Лис написал 31.01.2018 19:20
недоумевающий читатель написал 31.01.2018 19:18
недоумевающий читатель, ты -Вечно голодающий. Тогда мы ели ХЛЕБ. ХЛЕБ - приносящий здоровье. А теперь - отраву. Травим свой организм и угробляем свое здоровье. Был короткий период во время правления придурка Хрущева (украинца), когда хлеб был по карточкам.
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Это не у меня, а у вас. Это вы писали, что в СССР были карточки на хлеб при Хрущеве. Я такого не мог написать, потому что карточек в СССР при Хрущеве не было. Последний раз карточки в СССР были в 1947 году.
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так вехний абзац не Вы а кто-то другой писал? Просто Вы не подписываетесь и я мог перепутать.
СВА написал 31.01.2018 19:18
Маловероятно, что выведенный огромный капитал,исчисляемый триллионами долларов из нашей страны, перечисленными в списке, якобы российскими гражданами ( у многих двойное гражданство), будет возвращен народу РФ.
недоумевающий читатель написал 31.01.2018 19:15
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начало этого режима при Ленине. У власти КПСС и Горбачев был Генеральным Секретарем Коммунистической Партии Советского Союза, поэтому я не понимаю, о чем Вы говорите. Понимаете, Вы пытаетесь выдать свое мнение за некую истину "тот был настоящим коммунистом, а этот не был". Не считайте меня занудой, но Ваше мнение - это всего лишь мнение отдельного человека, непонятно чем мотивированное и не опирающееся на Закон. Закон же говорит, что горбачевские реформы и даже путинское правление проходят в рамках правления коммунистов, в 1991 году фейковый ГКЧП и ельцинские выкрутасы не лишили партию власти, а лишь переименовали ее. Поэтому давайте не будем юридическую сторону вопроса подменять личным мнением, а значит Горбачев был законным руководителем Советского союза и перекладывать вину на него лично - нет никаких оснований. Он не был частным лицом и правил от лица Ком.партии.
стоик1112 написал 31.01.2018 19:10
ЗА! написал 31.01.2018 18:27
ЭТИ ВЫРОДКИ НИКОДА ЛЮДЬМИ И НЕ БЫЛИ написал 31.01.2018 18:26
Какие это люди? это выродки, которых ДАВНО ПОРОРА УТИЛИЗИРОВАТЬ В БИОГАЗ. И они будут утилизированы.
И это будет АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВО с учетом тех бесконечных преступлений что эта клика совершала против народа России.