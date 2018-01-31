Подари им свою голову, Владимир Владимирович...

США намерены после публикации "кремлевского списка" ввести новые санкции в отношении России, заявил во вторник министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в сенатском комитете по делам банков, жилищному строительству и проблемам городов.

"Это будет следующий этап, - продолжил Мнучин. - В ближайшем будущем мы увидим новые санкции". На уточняющий вопрос одного из сенаторов о том, когда это может произойти, министр ответил, что "хотел бы быть осторожным, поскольку существует определенный процесс рассекречивания информации". "Но мы сделаем это так быстро, как только возможно", - добавил он.

- Он еще уточнил, что потребуется примерно месяц, - пояснил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И я очень не понимаю "видных экспертов", которые еще вчера убеждали общество, что "список ничего не значит", и не ведет ни к каким немедленным санкциям. Что, трудно было обождать денек, чтобы не выглядеть совсем уж дураками? Люди, видимо, просто не могут поверить, что Америка решила всерьез раздавить Россию, и не остановится. Даже если мы предадим Донбасс и примемся возвращать Крым Украине, это приведет лишь к усилению давления. Америке больше не нужны отношения с Россией, даже самые позитивные. Это надо понимать очень отчетливо. Сегодня президент России должен стать "Колумбом наоборот", он должен "закрыть Америку" - по крайней мере нужно так вести внутреннюю и внешню политику, чтобы никак не зависеть в ней от США. Но это невозможно без революционного преобразования самой России - нельзя финансово-экономически зависеть от противника, который хочет тебя уничтожить. Нельзя адаптировать к себе его государственное устройство и отношения собственности, его идеологию и его культуру. Нужно "вернуться в СССР", по крайней мере по структуре общественного производства и государственного управления, а как же квартиры в Лондоне, яхты и бизнес-джеты, оксфордские дипломы детишек и парижские наряды женушек? Нынешние властители России не могут еще поверить, что они все целиком уже вычеркнуты из числа людей, и переведены в категорию мишеней. И их не жалко, но проблема в том, что им все равно кирдык - либо их раздавливает Америка, либо с ними кончает неизбежная революция. Митя уже не выживет в роли зиц-премьера, но и предсовнаркома из него как из говна пуля. Путин переизберет себя, но не на 6 лет, а до ближайшего переворота - снаружи или изнутри уже не очень важно. Но не получится уже воевать с Америкой и иметь в тылу задавленное рабством население. А что же отдать такое Вашингтону, чтобы простили? Принеси им свою голову, Владимир Владимирович...