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Московский листок

Ряды желающих стать президентом РФ редеют

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 5

Ряды желающих стать президентом РФ редеют

Психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, выдвинутый Партией социальной защиты в качестве кандидата на пост президента РФ отказался от участия в президентской гонке. Как передает Интерфакс, во вторник он принес в ЦИК вместо подписей чистые листы в подарочной упаковке.

По его словам, он не рассчитал свои финансовые возможности и силы. "Я понял, что не хочу тратить деньги на сбор подписей. Здесь сегодня чистые листы", - сказал Козлов.

Еще один кандидат, самовыдвиженец Владимир Михайлов, сегодня также заявил, что снимает свою кандидатуру, так как не смог собрать нужные 300 тысяч подписей.

Кроме того, другой претендент на участие в выборах Станислав Полищук, выдвинутый "Партией социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу", снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина. "Я принял решение, что в текущий исторический момент я должен сконцентрироваться не на своих личных амбициях", - сказал Полищук. Он отметил, что все подписи направляет в штаб Путина и "хотел бы предложить ему свою программу построения социального государства".

Напомним, сегодня Центризбирком завершает прием листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты России. В списке претендентов на высший государственный пост в стране к утру последнего дня января оставалось 14 человек. Два кандидата от парламентских партий, которым не требуется собирать подписи в свою поддержку, уже зарегистрированы ЦИК — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Решение о судьбе остальных будет принято 10 февраля после изучения представленных ими подписных листов.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: х написал 3
замечание написал 31.01.2018 20:09
"как с такой фамилией быть президентом!?Мозги хоть есть у этого выдвиженца?!"-не всем -же быть по рождению ,ивановнами или сидоровыми ,да и фамилию сменить сегодня легко на любую. Уж если с фамилией ельцин можно было ..Мозгов у него тоже вроде не густо,да и те, круто разбавлены были огненной водой. А, уж айфончик доказал всему свету что, даже он способен делать такую безответственную и легкую работу .. А,вон известный чужак козырь(трамп) что, шибко с фамилией удался или может разумом вышел( а, буш мл, французский мужик эмма нуэль.. и многие другие)?
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Re: Ряды желающих стать президентом РФ редеют
Алекс-Груш написал 31.01.2018 18:12
Грудинина снимут с выборов, или ВВП проиграет.
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Ряды желающих стать президентом РФ редеют
ура написал 31.01.2018 15:11
И останутся одни прикормленные кремлевские проекты -Грудинин, Жириновский, Явлинскии ..... Вот и весь выбор, что и требовалось доказать -никто кроме Путина. На.. й кому нужны такие выборы, наверно дебилам?
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(без названия)
Бирюса написал 31.01.2018 14:08
хах написал 31.01.2018 12:40
как с такой фамилией быть президентом!?Мозги хоть есть у этого выдвиженца?!Так включай периодически!
а что?на украине вон президент с фамилией,производной от слова ПАРАША!и ничего,гадит от души...
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(без названия)
хах написал 31.01.2018 12:40
как с такой фамилией быть президентом!?Мозги хоть есть у этого выдвиженца?!Так включай периодически!
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