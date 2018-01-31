Ряды желающих стать президентом РФ редеют

Психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, выдвинутый Партией социальной защиты в качестве кандидата на пост президента РФ отказался от участия в президентской гонке. Как передает Интерфакс, во вторник он принес в ЦИК вместо подписей чистые листы в подарочной упаковке.

По его словам, он не рассчитал свои финансовые возможности и силы. "Я понял, что не хочу тратить деньги на сбор подписей. Здесь сегодня чистые листы", - сказал Козлов.

Еще один кандидат, самовыдвиженец Владимир Михайлов, сегодня также заявил, что снимает свою кандидатуру, так как не смог собрать нужные 300 тысяч подписей.

Кроме того, другой претендент на участие в выборах Станислав Полищук, выдвинутый "Партией социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу", снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина. "Я принял решение, что в текущий исторический момент я должен сконцентрироваться не на своих личных амбициях", - сказал Полищук. Он отметил, что все подписи направляет в штаб Путина и "хотел бы предложить ему свою программу построения социального государства".

Напомним, сегодня Центризбирком завершает прием листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты России. В списке претендентов на высший государственный пост в стране к утру последнего дня января оставалось 14 человек. Два кандидата от парламентских партий, которым не требуется собирать подписи в свою поддержку, уже зарегистрированы ЦИК — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Решение о судьбе остальных будет принято 10 февраля после изучения представленных ими подписных листов.