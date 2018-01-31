Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Первый и последний украинский астронавт скончался до приезда "скорой"

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 10

Первый и последний украинский астронавт скончался до приезда "скорой"

Первый украинский астронавт Леонид Каденюк скончался на 68-м году жизни. Он скончался до приезда скорой помощи.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полёт на американском МТКК «Колумбия». 

Леонид Каденюк был удивительно достойным человеком. Летчик-испытатель, полковник советской службы, входил в отряд космонавтов. 

22 марта 1983 года приказом Главкома ВВС отчислен из отряда космонавтов ЦПК ВВС в связи с разводом с женой и «наглый» ответ: «Моя земная жизнь к космосу отношения не имеет». 25 октября 1988 года снова зачислен в группу космонавтов ГКНИИ ВВС. После распада СССР принял российское гражданство. Был членом отряда космонавтов России, военнослужащим ВВС России.

В 1995 году принял гражданство Украины. С 1995 года — в группе космонавтов Национального космического агентства Украины. 

19 ноября — 5 декабря 1997 года совершил космический полёт (продолжительностью 15 суток 16 часов) в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия».

С января 1998 года — начальник управления авиации Войск ПВО Украины. 

С июля 1999 года — внештатный помощник Президента Украины Л. Д. Кучмы по вопросам авиации и космонавтики. 

С 2001 года — заместитель Генерального инспектора Генеральной военной инспекции при Президенте Украины. 

С 2002 года — народный депутат Украины. С июня 2002 года — заместитель Председателя Комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне. 

С 2006 года в отставке, член Комиссии по вопросам космической деятельности. 

С января 2011 года — советник премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Каденюк является первым гражданином независимой Украины, совершившим космический полёт; он также является единственным гражданином Украины, совершившим космический полёт после провозглашения её независимости.

Естественно, в период УССР немало украинцев становились летчиками-космонавтами СССР, первым космонавтом-украинцем, побывавшим в космосе, является Павел Попович, летавший в космос в 1962 году и ставший четвёртым космонавтом СССР, но после независимости это не принималось в расчет.

Леонид Каденюк летал в космос на шаттле «Колумбия», который впоследствии потерпел катастрофу. В момент подготовки к полёту на мысе Канаверал тот же космический корабль многоразового использования снимали в фильме «Армагеддон»: 

- «Армагеддон» снимался у меня на глазах, когда я проходил подготовку в США, - рассказывал Каденюк в интервью "Комсомольской правде". - Однажды мы приехали на мыс Канаверал, на очередную тренировку, и там проходят съёмки. Наш корабль «Колумбия» был живой декорацией в этом фильме. Сама идея фильма очень хорошая и актуальная. Но сам фильм я воспринимал очень плохо. Там было много взрывов, а такого не бывает. Они показали российскую орбитальную станцию, полковника в папахе — это мне не понравилось. На самом деле, американские астронавты с большим уважением относятся к российским космонавтам.

К предложению отменить на Украине 12 апреля как День ксмонавтики и правздновать его полет отнесся резко отрицательно, сказал, что полет Юрия Гагарина был событием для всей планеты, и подменять его значение рядовым полетом инстранного исследователя на американском корабле просто нелепо.



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 10
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Украина сейчас...это привокзальный туалет.
..Это что?? написал 31.01.2018 20:17
К сожалению. Украина -в оккупации укров с 1991 г.
А с 2014 г. -прямая диктатура бандеровцев.
Национально-освободительная борьба южных русских,
которых обозвали украинцами, завершится закономерной победой и новым воссоединением с Россией-матерью.
Света и Дима прошман довки.
Космонавта , как и любого человека, конечно, жаль.
Ответить
(без названия)
Жириновский, г. Москва написал 31.01.2018 16:56
Вапщето укры вывели человечество в Космос. Были такие украинские деятели как королев, глушко, челомей, кондратюк. Но наверно современные кацапы не знают таких людей. Все что кацапы придумали - это фобос-грунт
Ответить
(без названия)
Ченко написал 31.01.2018 16:39
Умер реакционный политик, каких много; а все остальное,.. все остальное характеризует почтенного ГРОМАДЯНЫНА ("громада" -община, мир, общество;т.о.-"ГРОМАДЯНЫН" -член общества)как личность нецельную и авнтюристическую; впрочем реакционный политик и авантюристичный политик почти синонимы!..
Ответить
НУ И ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЕ? В ЭУРОПЫ В ЭУРОПЫ!
\\ъъ написал 31.01.2018 15:44
....
Ответить
(без названия)
Музичко г. Зопорожье написал 31.01.2018 15:31
Вапщето первый укрский космонавт это павел попович, и он довно умер. Кроме того были такие деятели как кизим, викторенко, береговой, левченко и многие другие. Но наверно современные укры не знают таких людей, потому что не только лишь все
Ответить
(без названия)
буквовед написал 31.01.2018 15:24
"Некрасивый заголовок! "
--
Что еще ожидать от звериного украинофоба и фашиста баранова?
Ответить
(без названия)
капец написал 31.01.2018 15:23
Умер в возрасте 68 лет. На россии 80% мужиков до такого возраста не доживают. И это заслуга самой россии. Давно ли на россии актеры умирали, к которым скорая не приезжала?
Ответить
Re: Заголовок - один, содержание - другое.
пипец написал 31.01.2018 15:17
А чего глумливого-то? Первый и последний - правда. Астронавт - правда.
Космонавт - это человек, награжденный медалью "Летчик-космонавт СССР/РФ". А Каденюк летал на американском космическом корабле, и, кстати, награжден медалью НАСА "За космический полет". Т.е. астронавт.
А вот то, что умер до приезда "скорой" - это целиком заслуга Украины! Слава Украини!
Ответить
Заголовок - один, содержание - другое.
Буквоед написал 31.01.2018 15:12
Жаль, Леонид Каденюк был достойным человеком. Редактор! Статья написана в уважительном тоне. Но почему такой глумливый заголовок? "Первый и последний", "астронавт"... Ведь ясно, что он был именно космонавтом, и именно советской школы. Некрасивый заголовок!
Ответить
(без названия)
......... . . написал 31.01.2018 14:21
отчислен из отряда космонавтов ЦПК ВВС в связи с разводом с женой
.
да, штамп в паспорте это зло.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Суперлуние в прямом эфире
Суперлуние в прямом эфире
31.01.2018
Реакция Вассермана на "Кремлевский доклад" минфина США
Реакция Вассермана на "Кремлевский доклад" минфина...
31.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин заявил о росте ВВП на 1,4% (0)
Россиянам понизили прожиточный минимум (1)
Лисицына не прошла через этап сдачи подписей (5)
Украина нарастила импорт российских товаров на 40% за год (4)
Товарищ Максим сдал подписи в ЦИК (2)
Суперлуние в прямом эфире (5)
Путин извинился перед российскими олимпийцами (7)
В Госдуме заявили о позитивном эффекте от грядущих санкций США (8)
Рабочий кандидат приезжает в Москву на день - завтра в ночную смену (14)
Россия ответит на "кремлевский доклад" законом о "вмешательстве в суверенитет страны" (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: М. Калашников: "123 трудных шага" Собчак
Максим Калашников Максим Калашников: РУССКИМ НУЖНО ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ!
Максим Калашников Максим Калашников: ДЕБАТЫ И.СТРЕЛКОВА И В.БОГЛАЕВА: ПОДДЕРЖАТЬ ЛИ ГРУДИНИНА? (текстовая версия)
Максим Калашников Максим Калашников: Новости политрепрессий: арест Милосердова. От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Рабочий кандидат приезжает в Москву на день - завтра в ночную смену
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss