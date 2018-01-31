Первый и последний украинский астронавт скончался до приезда "скорой"

Первый украинский астронавт Леонид Каденюк скончался на 68-м году жизни. Он скончался до приезда скорой помощи.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полёт на американском МТКК «Колумбия».

Леонид Каденюк был удивительно достойным человеком. Летчик-испытатель, полковник советской службы, входил в отряд космонавтов.

22 марта 1983 года приказом Главкома ВВС отчислен из отряда космонавтов ЦПК ВВС в связи с разводом с женой и «наглый» ответ: «Моя земная жизнь к космосу отношения не имеет». 25 октября 1988 года снова зачислен в группу космонавтов ГКНИИ ВВС. После распада СССР принял российское гражданство. Был членом отряда космонавтов России, военнослужащим ВВС России.

В 1995 году принял гражданство Украины. С 1995 года — в группе космонавтов Национального космического агентства Украины.

19 ноября — 5 декабря 1997 года совершил космический полёт (продолжительностью 15 суток 16 часов) в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия».

С января 1998 года — начальник управления авиации Войск ПВО Украины.

С июля 1999 года — внештатный помощник Президента Украины Л. Д. Кучмы по вопросам авиации и космонавтики.

С 2001 года — заместитель Генерального инспектора Генеральной военной инспекции при Президенте Украины.

С 2002 года — народный депутат Украины. С июня 2002 года — заместитель Председателя Комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне.

С 2006 года в отставке, член Комиссии по вопросам космической деятельности.

С января 2011 года — советник премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Каденюк является первым гражданином независимой Украины, совершившим космический полёт; он также является единственным гражданином Украины, совершившим космический полёт после провозглашения её независимости.

Естественно, в период УССР немало украинцев становились летчиками-космонавтами СССР, первым космонавтом-украинцем, побывавшим в космосе, является Павел Попович, летавший в космос в 1962 году и ставший четвёртым космонавтом СССР, но после независимости это не принималось в расчет.

Леонид Каденюк летал в космос на шаттле «Колумбия», который впоследствии потерпел катастрофу. В момент подготовки к полёту на мысе Канаверал тот же космический корабль многоразового использования снимали в фильме «Армагеддон»:

- «Армагеддон» снимался у меня на глазах, когда я проходил подготовку в США, - рассказывал Каденюк в интервью "Комсомольской правде". - Однажды мы приехали на мыс Канаверал, на очередную тренировку, и там проходят съёмки. Наш корабль «Колумбия» был живой декорацией в этом фильме. Сама идея фильма очень хорошая и актуальная. Но сам фильм я воспринимал очень плохо. Там было много взрывов, а такого не бывает. Они показали российскую орбитальную станцию, полковника в папахе — это мне не понравилось. На самом деле, американские астронавты с большим уважением относятся к российским космонавтам.

К предложению отменить на Украине 12 апреля как День ксмонавтики и правздновать его полет отнесся резко отрицательно, сказал, что полет Юрия Гагарина был событием для всей планеты, и подменять его значение рядовым полетом инстранного исследователя на американском корабле просто нелепо.