Первый и последний украинский астронавт скончался до приезда "скорой"

Первый украинский астронавт Леонид Каденюк скончался на 68-м году жизни. Он скончался до приезда скорой помощи.
В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полёт на американском МТКК «Колумбия».
Леонид Каденюк был удивительно достойным человеком. Летчик-испытатель, полковник советской службы, входил в отряд космонавтов.
22 марта 1983 года приказом Главкома ВВС отчислен из отряда космонавтов ЦПК ВВС в связи с разводом с женой и «наглый» ответ: «Моя земная жизнь к космосу отношения не имеет». 25 октября 1988 года снова зачислен в группу космонавтов ГКНИИ ВВС. После распада СССР принял российское гражданство. Был членом отряда космонавтов России, военнослужащим ВВС России.
В 1995 году принял гражданство Украины. С 1995 года — в группе космонавтов Национального космического агентства Украины.
19 ноября — 5 декабря 1997 года совершил космический полёт (продолжительностью 15 суток 16 часов) в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия».
С января 1998 года — начальник управления авиации Войск ПВО Украины.
С июля 1999 года — внештатный помощник Президента Украины Л. Д. Кучмы по вопросам авиации и космонавтики.
С 2001 года — заместитель Генерального инспектора Генеральной военной инспекции при Президенте Украины.
С 2002 года — народный депутат Украины. С июня 2002 года — заместитель Председателя Комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне.
С 2006 года в отставке, член Комиссии по вопросам космической деятельности.
С января 2011 года — советник премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.
Каденюк является первым гражданином независимой Украины, совершившим космический полёт; он также является единственным гражданином Украины, совершившим космический полёт после провозглашения её независимости.
Естественно, в период УССР немало украинцев становились летчиками-космонавтами СССР, первым космонавтом-украинцем, побывавшим в космосе, является Павел Попович, летавший в космос в 1962 году и ставший четвёртым космонавтом СССР, но после независимости это не принималось в расчет.
Леонид Каденюк летал в космос на шаттле «Колумбия», который впоследствии потерпел катастрофу. В момент подготовки к полёту на мысе Канаверал тот же космический корабль многоразового использования снимали в фильме «Армагеддон»:
- «Армагеддон» снимался у меня на глазах, когда я проходил подготовку в США, - рассказывал Каденюк в интервью "Комсомольской правде". - Однажды мы приехали на мыс Канаверал, на очередную тренировку, и там проходят съёмки. Наш корабль «Колумбия» был живой декорацией в этом фильме. Сама идея фильма очень хорошая и актуальная. Но сам фильм я воспринимал очень плохо. Там было много взрывов, а такого не бывает. Они показали российскую орбитальную станцию, полковника в папахе — это мне не понравилось. На самом деле, американские астронавты с большим уважением относятся к российским космонавтам.
К предложению отменить на Украине 12 апреля как День ксмонавтики и правздновать его полет отнесся резко отрицательно, сказал, что полет Юрия Гагарина был событием для всей планеты, и подменять его значение рядовым полетом инстранного исследователя на американском корабле просто нелепо.
..Это что?? написал 31.01.2018 20:17
А с 2014 г. -прямая диктатура бандеровцев.
Национально-освободительная борьба южных русских,
которых обозвали украинцами, завершится закономерной победой и новым воссоединением с Россией-матерью.
Света и Дима прошман довки.
Космонавта , как и любого человека, конечно, жаль.
Жириновский, г. Москва написал 31.01.2018 16:56
Ченко написал 31.01.2018 16:39
\\ъъ написал 31.01.2018 15:44
Музичко г. Зопорожье написал 31.01.2018 15:31
буквовед написал 31.01.2018 15:24
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Что еще ожидать от звериного украинофоба и фашиста баранова?
капец написал 31.01.2018 15:23
пипец написал 31.01.2018 15:17
Космонавт - это человек, награжденный медалью "Летчик-космонавт СССР/РФ". А Каденюк летал на американском космическом корабле, и, кстати, награжден медалью НАСА "За космический полет". Т.е. астронавт.
А вот то, что умер до приезда "скорой" - это целиком заслуга Украины! Слава Украини!
Буквоед написал 31.01.2018 15:12
......... . . написал 31.01.2018 14:21
.
да, штамп в паспорте это зло.