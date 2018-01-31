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Московский листок

Поставщик метанола для смертельного "Боярышника" отделался штрафом в 250 тысяч рублей

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 4

Поставщик метанола для смертельного "Боярышника" отделался штрафом в 250 тысяч рублей

Ленинский районный суд Иркутска оштрафовал на 250 тысяч рублей предпринимателя, организовавшего незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола, от отравления которым в декабре 2016 года погибло 76 горожан.

"31-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - цитирует Интерфакс сообщение областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, осенью 2016 года предприниматель незаконно приобрел метиловый спирт, из которого его наемные работники произвели более 150 тысяч литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобилей. "Незамерзайку" они разливали в пластиковые бутыли, которые продавали. В ходе следствия также выяснилось, что метиловый спирт, использовавшийся для производства косметического средства "Боярышник", реализация которого привела к массовому отравлению жителей Иркутска, реализовал изготовителям работник предприятия, которым руководил осужденный.

Ранее сообщалось, в конце декабря 2016 года в Иркутске в результате массового отравления спиртосодержащей жидкостью погибло 76 человек. Все они вместо алкоголя выпили концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По делу о массовых отравлениях "Боярышником" были задержаны более 20 человек, в том числе бутлегеры, предприниматели, владельцы и продавцы торговых павильонов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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,Вор? Отравитель?
ниХХуя! написал 31.01.2018 20:32
"молодой предприниматель"- "налогоплательщик"-"работодатель"...
как и все Они в Этойсране
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Re: ожье написал
замечание написал 31.01.2018 20:16
"СТранно, почему это не квалифицировали как убийство двух и более людей общеобпасным способом."-ничего странного,рыночная реформа судебно правовой системы проведенная путиным и ко в нулевые, сделала следователей и судей процессуально не зависимыми они, принимают решения по закону и своему внутреннему убеждению что, и как по каким статьям квалифицировать , на сколько наказывать..
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Наверно судейским в 10 раз больше занес, они это учли и правильно решили
Крокодил!!? написал 31.01.2018 15:08
А как еще этот приговор понимать, если учитывать последствия действий этого предпринимателя.
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(без названия)
Музичко г. Зопорожье написал 31.01.2018 15:07
СТранно, почему это не квалифицировали как убийство двух и более людей общеобпасным способом.
Метанол это яд, его так просто не получишь, и на работу с ним нужен специальный допуск, ну как например, полоний или таллий и т.д. Не всякий профессиональный химик может получить такой допуск и выписать себе метанол.
Поэтому это было заказное убийство, разыгранное водочной мафией, чтобы прижать фанфуриковую мафию. Чтобы люди не покупали дешевые и более-менее качественные фанфурики, а покупали дорогую вотку, хоть бы и гаражную.
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