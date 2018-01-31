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Московский листок

Россияне стали брать чаще кредиты "до зарплаты"

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 0

Россияне стали брать чаще кредиты "до зарплаты"

Суммарный объем предоставленных российскими микрофинансовыми организациями займов населению составил на 1 января 2018 года 164,7 млрд рублей, увеличившись за IV квартал 2017 года на 12,6% (на 1 октября 2017-го — 146,2 млрд рублей), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Таким образом, после рекордно низких показателей роста портфеля МФО в 3 квартале 2017 года (всего на 2,7%), в 4 квартале его темпы существенно увеличились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основным фактором роста стало увеличение на 14,7% (или на 10 миллиардов рублей) до 77,9 миллиардов рублей объемов действующих микрокредитов («займов до зарплаты»).

"При этом портфель займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам), также вырос на 10,9% (или на 8,5 миллиардов рублей) до 86,8 миллиардов рублей)", - отмечается в сообщении.

Самая высокая динамика роста портфеля займов МФИ среди 20 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в IV квартале 2017 года зафиксирована в Пермском (+29,1%) и Приморском (+27,3%) краях, Удмуртской Республике (+13,9%), а также в Белгородской области (+11,7%) и Краснодарском крае (+11,6%).

При этом наибольший объем портфеля займов МФИ зарегистрирован в Башкортостане — 8,6 млрд. руб., Москве — 7,7 млрд. руб. и Московской области — 5,8 млрд. руб.

 



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