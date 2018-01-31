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Московский листок

Россия ответит на "кремлевский доклад" законом о "вмешательстве в суверенитет страны"

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 7

Россия ответит на "кремлевский доклад" законом о "вмешательстве в суверенитет страны"

Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета разрабатывает законопроект, в котором будет определено понятие "вмешательство в суверенитет страны". Как сообщает РБК, проект закона станет ответом России на "кремлевский доклад".

По словам соавтора документа, санатора Людмилы Боковой, "существует множество фактов вмешательства иностранных держав" во внутренние дела России, и, выдвигая законодательные инициативы, комиссия исходит из позиции "зеркальности мер, которые направлены на противодействие вмешательству".

Под вмешательством во внутренние дела страны сенаторы подразумевают незаконные попытки "повлиять на решения государственных органов страны", "изменить основы конституционного строя, территориальной целостности состава и структуры государственной и муниципальной власти в стране", а также любые действия нарушающие "естественный ход политического

Политический консультант Дмитрий Фетисов подтвердил, что разработка документа станет ответом России на "кремлевский доклад", несмотря на то, что политической элитой России американский список был воспринят как "откровенно комичный". По его мнению, идея законопроекта, вероятнее всего, поступила из Кремля.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
стоик1112 написал 31.01.2018 19:18
Сколько русских людей согласны умереть за сортирного Карлика или Айфрнчика?
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путинские дол6оебы еще не поняли что допрыгались
путинские дол6оебы еще не поняли что допрыгались написал 31.01.2018 18:06
путинские дол6оебы еще не поняли что допрыгались. окончательно. завтра народ России их всех перевешает.
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Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета разрабатывает законопроект,
КТФ написал 31.01.2018 17:37
Видел дураков, но таких еще нет!!!
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ответ кремля
ALEX написал 31.01.2018 17:19
Ну что-ж.Опять Воронеж бомбить будут.
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(без названия)
г жопинск написал 31.01.2018 16:56
в ответ на "кремлевский список" вы только пернуть могете,а больше ничего!
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Сташаков
Владлен написал 31.01.2018 16:23
Очистить сибирь от китайцев и курилы от японцев.
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Кремль
Доложил написал 31.01.2018 16:17
Правильно. Выгнать всех иносранцев из учредителей Газпрома и Роснефти.
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