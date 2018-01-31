Россия ответит на "кремлевский доклад" законом о "вмешательстве в суверенитет страны"

Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета разрабатывает законопроект, в котором будет определено понятие "вмешательство в суверенитет страны". Как сообщает РБК, проект закона станет ответом России на "кремлевский доклад".

По словам соавтора документа, санатора Людмилы Боковой, "существует множество фактов вмешательства иностранных держав" во внутренние дела России, и, выдвигая законодательные инициативы, комиссия исходит из позиции "зеркальности мер, которые направлены на противодействие вмешательству".

Под вмешательством во внутренние дела страны сенаторы подразумевают незаконные попытки "повлиять на решения государственных органов страны", "изменить основы конституционного строя, территориальной целостности состава и структуры государственной и муниципальной власти в стране", а также любые действия нарушающие "естественный ход политического

Политический консультант Дмитрий Фетисов подтвердил, что разработка документа станет ответом России на "кремлевский доклад", несмотря на то, что политической элитой России американский список был воспринят как "откровенно комичный". По его мнению, идея законопроекта, вероятнее всего, поступила из Кремля.