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Московский листок

Рабочий кандидат приезжает в Москву на день - завтра в ночную смену

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 14

рабочие выборы лисицына
Рабочий кандидат приезжает в Москву на день - завтра в ночную смену

Пока вся российкая общественность с азартом обсуждает, как Максим Шевченко 1966 года рождения побил Николая Сванидзе 1955 года рождения в эпичной битве ладошками, в Москву на пoлдня приезжает кандидат в президенты, рабoчая Кирoвскoгo завoда Наталья Лисицына - будет сдавать в ЦИК сoбранные пoдписи.

Вечерoм Наталья уезжает oбратнo в Питер - администрация завoда, в связи с дневным oтъездoм, oбязала её выхoдить на рабoту в нoчную смену.

Лисицына выдвигается не от Администрации президента, а от коммунистической партии, поэтому вероятность того, что ее подписи пройдут "сито" ЦИК далеко не стопроцентная - в начале кампании у нее вообще не хотели принимать даже документы - куда, мол, лезет это быдло - приняли только со второго раза и со скандалом. 

Сравним с визитом на Кировский завод "правильного" кандидата от "кремлевских" коммунистов, которые за бизнес и счета в Лихтенштейне.

В Санкт-Петербурге на встречу, проводимую на Кировском заводе, можно было попасть только по приглашениям. Просто так рабочие прийти на нее не смогли, не говоря уже о «простых» избирателях «с улицы». Естественно, никакой эпической встречи двух кандидатов-коммунистов произойти не могло. Но вот смотрим - та же администрация Кировского завода скачет на цырлах перед Грудининым - и откровенно гнобит свою собственную сотрудницу, посмевшую выдвинуться не по кремлевской разнарядке.

Ну и кто тут реальный кандидат от народа, а кто подставной?..

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 14
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Без заголовка
В.В.Ларионов забаниваемый написал 31.01.2018 19:38
С удовольствием проголосую за Н. Лисицыну когда будут выборы, но 18 марта выборов точно не будет, а будет переназначение Путина.
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Re: ис написал
замечание написал 31.01.2018 19:25
"Хватит скакать на цырлах перед изменниками Родины.Долой страну Господ и рабов!!!Мы не рабы,рабы-не мы!!!"-речевки на клаве клацать , не мешки ворочать.Почему "рабочий кандидат", не объявила забастовку тем капиталистам, на которых она вкалывает,хотя-бы на время избирательной компании(по закону, кандидаты вроде должны уходить в отпуск, и не совмещать с работой избирательную деятельность ) .От чего , весь пролетариат не бастует ,вообще и никогда . Слабоват на разумение рыночных реалий и самоорганизацию, видимо. Наверное его ,пролетариата - сознательных наемных работников способных хоть как-то отстаивать свои права , сегодня нет хоть в каком-то значимом количестве .
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Re: не чуждую пороков распространенных в богеме...
пипец написал 31.01.2018 18:41
Так вы себе бабу на ночь подыскиваете или кандидата в президенты?
Но в любом случае, если вы не извращенец, то Лисицына лучше Грудинина)))
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(без названия)
правофланговый написал 31.01.2018 17:38
Анпиловским старушкам было по 60-75 в начале 1990-х.
Сейчас вообще 60 лет чуть ли ни средним возрастом начинает счтитаться - у тех кто следит за своим здоровьем конечно.Вообще от 40 до 60 - одно дыхание....
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(без названия)
Ченко написал 31.01.2018 16:54
Первое: по возрасту сия представительница рабочего класса типичная "анпиловская старушка" пусть и пережившая Анпилова;
второе: (и это очень серьезно)по внешности очень напоминает молодящуюся представительницу богемы, именно БОГЕМЫ -не старую актрису и т.п., не чуждую пороков распространенных в богеме...
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(без названия)
Людмила написал 31.01.2018 16:29
П резидент работает КОМАНДОЙ!!! И ОНА ЕСТЬ у нее!
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 31.01.2018 16:03
Вид того, как бьют морду Николаю, я извиняюсь за выражение, Сванидзе - едва ли не единственная реально позитивная новость последних трех - четырех лет... Не удивлюсь, если окажется, что сей мордобой - тоже часть путинской пиар-компании...
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Re: мало кто бы хотел видеть женщину во главе государства
пипец написал 31.01.2018 15:43
А вот братья Орловы захотели - и не промахнулись.
Да и Маргарет Тэтчер ничего так справлялась, равно и нынешняя королева.
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 31.01.2018 15:36
Все это хорошо конечно, но Лисицина - баба. Думаю что РОТ Фронт с кандидатом промахнулся. Думаю, что мало кто бы хотел видеть женщину во главе государства. ИМХО.
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(без названия)
Лис написал 31.01.2018 15:31
Ну наконец хоть одна типичная Русская женщина а то только вокруг одни дочери и сыновья юристов.Народ требует справедливости.Хватит скакать на цырлах перед изменниками Родины.Долой страну Господ и рабов!!!Мы не рабы,рабы-не мы!!!
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Re: А Максим Сурайкин не коммунист?
пипец написал 31.01.2018 15:30
https://forum-msk.org/material/video/14273643.html
Ну как, трепливая промокашка, подставилась?
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А Максим Сурайкин не коммунист?
Крокодил!!? написал 31.01.2018 15:25
Тут одна неувязка, он не из Баранова стада, а значит не свой, не левый, а Барановых такого быть не должно.
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Ну и кто тут реальный кандидат от народа, а кто подставной?..
кто написал 31.01.2018 15:16
Дык и козе вроде уже даже понятно!
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в президенты
старик написал 31.01.2018 15:14
Наталью Лисицину в президенты РФ!
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