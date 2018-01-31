Пока вся российкая общественность с азартом обсуждает, как Максим Шевченко 1966 года рождения побил Николая Сванидзе 1955 года рождения в эпичной битве ладошками, в Москву на пoлдня приезжает кандидат в президенты, рабoчая Кирoвскoгo завoда Наталья Лисицына - будет сдавать в ЦИК сoбранные пoдписи.
Вечерoм Наталья уезжает oбратнo в Питер - администрация завoда, в связи с дневным oтъездoм, oбязала её выхoдить на рабoту в нoчную смену.
Лисицына выдвигается не от Администрации президента, а от коммунистической партии, поэтому вероятность того, что ее подписи пройдут "сито" ЦИК далеко не стопроцентная - в начале кампании у нее вообще не хотели принимать даже документы - куда, мол, лезет это быдло - приняли только со второго раза и со скандалом.
Сравним с визитом на Кировский завод "правильного" кандидата от "кремлевских" коммунистов, которые за бизнес и счета в Лихтенштейне.
В Санкт-Петербурге на встречу, проводимую на Кировском заводе, можно было попасть только по приглашениям. Просто так рабочие прийти на нее не смогли, не говоря уже о «простых» избирателях «с улицы». Естественно, никакой эпической встречи двух кандидатов-коммунистов произойти не могло. Но вот смотрим - та же администрация Кировского завода скачет на цырлах перед Грудининым - и откровенно гнобит свою собственную сотрудницу, посмевшую выдвинуться не по кремлевской разнарядке.
Ну и кто тут реальный кандидат от народа, а кто подставной?..
А.Б.
В.В.Ларионов забаниваемый написал 31.01.2018 19:38
замечание написал 31.01.2018 19:25
пипец написал 31.01.2018 18:41
Но в любом случае, если вы не извращенец, то Лисицына лучше Грудинина)))
правофланговый написал 31.01.2018 17:38
Сейчас вообще 60 лет чуть ли ни средним возрастом начинает счтитаться - у тех кто следит за своим здоровьем конечно.Вообще от 40 до 60 - одно дыхание....
Ченко написал 31.01.2018 16:54
второе: (и это очень серьезно)по внешности очень напоминает молодящуюся представительницу богемы, именно БОГЕМЫ -не старую актрису и т.п., не чуждую пороков распространенных в богеме...
Людмила написал 31.01.2018 16:29
Тов. Тамсямский написал 31.01.2018 16:03
пипец написал 31.01.2018 15:43
Да и Маргарет Тэтчер ничего так справлялась, равно и нынешняя королева.
Дмитрий ОЦМ написал 31.01.2018 15:36
Лис написал 31.01.2018 15:31
пипец написал 31.01.2018 15:30
Ну как, трепливая промокашка, подставилась?
Крокодил!!? написал 31.01.2018 15:25
кто написал 31.01.2018 15:16
старик написал 31.01.2018 15:14