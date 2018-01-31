Пока вся российкая общественность с азартом обсуждает, как Максим Шевченко 1966 года рождения побил Николая Сванидзе 1955 года рождения в эпичной битве ладошками, в Москву на пoлдня приезжает кандидат в президенты, рабoчая Кирoвскoгo завoда Наталья Лисицына - будет сдавать в ЦИК сoбранные пoдписи.

Вечерoм Наталья уезжает oбратнo в Питер - администрация завoда, в связи с дневным oтъездoм, oбязала её выхoдить на рабoту в нoчную смену.

Лисицына выдвигается не от Администрации президента, а от коммунистической партии, поэтому вероятность того, что ее подписи пройдут "сито" ЦИК далеко не стопроцентная - в начале кампании у нее вообще не хотели принимать даже документы - куда, мол, лезет это быдло - приняли только со второго раза и со скандалом.

Сравним с визитом на Кировский завод "правильного" кандидата от "кремлевских" коммунистов, которые за бизнес и счета в Лихтенштейне.

В Санкт-Петербурге на встречу, проводимую на Кировском заводе, можно было попасть только по приглашениям. Просто так рабочие прийти на нее не смогли, не говоря уже о «простых» избирателях «с улицы». Естественно, никакой эпической встречи двух кандидатов-коммунистов произойти не могло. Но вот смотрим - та же администрация Кировского завода скачет на цырлах перед Грудининым - и откровенно гнобит свою собственную сотрудницу, посмевшую выдвинуться не по кремлевской разнарядке.

Ну и кто тут реальный кандидат от народа, а кто подставной?..

А.Б.