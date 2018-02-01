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Московский листок

Декоммунизаторы на марше

Опубликовано 01.02.2018 автором в разделе комментариев 11

социализм ленин коммунизм теория че
Декоммунизаторы на марше

На днях известный либеральный оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков-младший написал в Facebook: "Вскоре на Якиманке может случиться важнейшее событие: жителей впервые в истории города призовут на местный референдум. И, как вы понимаете, лиха беда начало... И тема для референдума выбрана хорошая, громкая: отправить в утиль, то есть в „Музеон“, памятник Ленину с Калужской, она же Октябрьская, площадь. Помните — это такая уродливая советская статуя на огромном постаменте? Кстати, я не знал, почему она там стоит, а история удивительная: неподалеку в „вождя мирового пролетариата“ стреляла Фанни Каплан. Нынешний памятник водружен в 1985 году, что во многом и объясняет его уродство: впрочем, речь не о моих эстетических пристрастиях, а о том, что историко-культурной ценности он уже в силу этого не представляет".

Как видим, фантазия у российских майданцев-антикоммунистов крайне небогатая. Как их коллеги и единомышленники с киевского евромайдана начинали с погрома и уничтожения памятника Ленину, тоже, очевидно, "не представлявшего историко-культурной ценности", так и они начинают свою деятельность ровно с того же самого.

Конечно, в то время как правящие в России "охранители" (которые есть те же либералы, только у власти) шаг за шагом, как шагреневую кожу, сокращают и урезают социальные права трудящихся и прочие "мерзкие пережитки", оставшиеся от "проклятого советского времени", что предлагают их либеральные "оппоненты"? Правильно: ускорить и расширить этот благословенный процесс, и дополнить его сносом советских памятников — "уродливых" символов этих самых прав и завоеваний... то есть, виноват, "пережитков революции".

 

Пост Гудкова вызвал взрыв негодования в соцсетях. Из отзывов:

Станислав Яковлев: "Дмитрий, я не совсем понял, вот за эту х***ю б****ую я, что ли, голосовал? Все проблемы решены в Москве, только с памятниками осталось разобраться?".

Самсон Шоладеми: "Дмитрий, а что, кроме памятника Ленину других проблем нет? Какой-то самострел".

Oleg Mokryakoff: "Данный случай — наглядный пример того, что нас ждёт после "свержения" "путина". Власть, скорее всего, ненадолго перейдёт к таким же, как этот муниципальный совет, а потом вернётся к бандитам-силовикам".

Сергей Удальцов напомним, что ещё совсем недавно Гудков-младший именовал себя "молодым социалистом" и говорил о Ленине уважительно: "Теперь "переобулся" на ходу — и уже причисляет себя к антикоммунистам, стучит кулаком и гневно требует убрать памятник Ленину с глаз долой. Видимо, так на него подействовал бандеровский Майдан на Украине, в ходе которого озверевшие нацисты снесли десятки памятников основателю Советского государства. Видимо, от них шагает новоявленный либерал Гудков-младший?".

 

Гудков не оставил всё это без ответа, и написал: "Ещё раз подчеркну: в Москве не место памяти убийц, террористов и прочих „вождей“. В Берлине сейчас отчего-то не найти памятника Гитлеру, да и в Риме с бюстами Муссолини напряжёнка. И я в случае победы на выборах мэра не буду запрещать референдумы, в том числе и по вопросу захоронения „дедушки Ленина“".

Что ж, спасибо за прямоту. Странно другое: что для кого-то стало откровением, чем собираются заниматься господа правые антикоммунисты в случае победы. Неужели до сих пор кто-то всерьёз полагал, что правые и ультраправые мрази, если за них проголосовать, реально озаботятся, скажем, снижением тарифов ЖКХ? Как они об этом "заботятся", тоже отлично показывает пример Украины: просто-напросто взвинчивают все тарифы в разы, на радость монополистам. Что ж, такое "решение проблемы ЖКХ" все, кто голосовал за либералов на выборах на Якиманке, и вправду получат в случае победы своих ставленников, тут сомнений нет...

Отклик Андрея Манчука ("Боротьба"): "Дмитрий Гудков уже пишет, что когда он станет мэром Москвы, нужно будет разобраться с ленинским мавзолеем. Вообще, эта инициатива сноса памятника на Октябрьской площади - один из последних звоночков российской левой. И, одновременно, один из последних шансов на её демаргинализацию — путем сопротивления декоммунизаторам, которое ещё может быть на этом этапе успешным. Защита монумента может объединить представителей разных левых течений, выработать общую повестку в отношении борьбы за историческую память, оспорить идеологическую гегемонию столичной либеральной буржуазии. А на этой платформе можно проводить другие протестные акции с социальной и политической тематикой. Проблема лишь в том, что одни левые давно отказались от Ленина в пользу Навального и Гудкова, и готовы идти в хвосте их антикоммунистического джихада. А другие погрязли в охранительстве и боятся любой активной уличной мобилизации."

А ведь Андрей Манчук в данном случае совершенно прав! Единственная возможная платформа для взаимодействия, сближения и, в перспективе, объединения российских левых — это организованное сопротивление и противодействие декоммунизации. Разумеется, не только в области памятников и символов, но и в области отмены всех социальных, экономических, трудовых, гражданских завоеваний революции и всего советского периода.

Ведь символы здесь — только вершина айсберга, потому что отмена всех достижений революции, включая закрытие построенных в советское время фабрик, заводов и т.д. — это и есть суть декоммунизации, её базис, а символика — только надстройка, выражаясь марксистским языком. Но она важна, и пренебрежительно говорить, что символы левым безразличны, может либо идиот, либо буржуйская гнида. Представьте, нашёлся бы такой "умник" во время реальной войны, который стал бы уверять, что символами (боевым флагом) можно запросто подтереться, это, мол, "просто тряпка", а важны только реальные, т. е. сугубо материальные завоевания. Как вы думаете, быстро бы в военной обстановке такого умственного урода отвели до ближайшей стенки?..



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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
Лис написал 01.02.2018 10:19
Русские верят в силу своего собственного разума.Иудейские божки русским не указ!
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(без названия)
тилибомка написал 01.02.2018 10:12
Именно православие создало и защитило самую большую в мире страну, 1000 лет назад никакой страны не было, только несколько немытых племен дикарей родноверов.
Единственное , что сделали атеисты нарезали страну на нацисткие республики развалили и разграбили ее. Атеист самое тупое и никчемное существо, который все ломает, разваливает и взрывает типа церквей. Посмотрите на верующий в БОГА богатые и великие США и сравните в голодающим нищим тюремным СССР 1990.
Вот и увидите все достижения.
русский не может быть атеистом, если он атеист он скотина паршивая переставшая быть русским, или россиянская морда или советское рабское животное.
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(без названия)
Лис написал 01.02.2018 10:01
Православный-это иудей и раб божий.Русский-это русский и атеист.Русские всегда любили и любят Свободу.Долой расистскую клерикальную помойку под названием Рашка!!!
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(без названия)
стоик1112 написал 01.02.2018 09:13
Славяне Украины начали борьбу с преступным сионизмом с судов над чекистами-вертуаями, а закончат расстрелом сиониста Порошенко?
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Re: простокаток коммунисты- враги русского православного народа
тилибомка написал 01.02.2018 09:11
вот видите как вы ненавидите и оскорбляете русских православных людей?
Вас, краснозадых обезьян, надо приравнять к фашистам и посадить в тюрьму.
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простокаток коммунисты- враги русского православного народа
гость написал 01.02.2018 09:06
Дятел, тут надысь пыжились правослабныя за весь народ.
И, как и хохляцкий весьмирснами, набралось по окрестностям осколка рф христосиков чуть более 16 млн., т.е. немногим больше населения Москвы.
Посему не тупи за народ или от его имени, не поймут.
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О красном флаге
Ытак написал 01.02.2018 09:02
Вот когда на митингах начнут появляться красные флаги (а их непременно начнут всячески подавлять, как при царизме), вот тогда и забрезжит надежда у народа на улучшую жизнь.
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(без названия)
простокаток написал 01.02.2018 08:08
Коммунисты- враги русского православного народа и должны быть запрещены, памятники кровавым упырям уничтожены.
точка
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(без названия)
ф3 написал 01.02.2018 06:38
МАНЧУК прав ЛЕВЫМ ДАВНО ПОРА ПЕРЕСТАТЬ БОДАТЬСЯ
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(без названия)
k66z9bnfee4fi7w написал 01.02.2018 03:07
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Сумасшедший хохол рецепты дает
ъъ\\ написал 01.02.2018 01:56
.....
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