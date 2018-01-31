В Госдуме заявили о позитивном эффекте от грядущих санкций США

Эффект от новых антироссийских санкций США, о которых накануне заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, будет минимальным или даже позитивным для большинства россиян, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
По его словам, новые торговые ограничения простимулируют импортозамещение, и, как следствие, создание новых рабочих мест в стране.
"Поэтому нам нужно не попасть в психологическую зависимость ожиданий, поскольку для абсолютного большинства россиян эффект от этих санкции будет минимален или противоположен", - цитирует "народного" избранника RNS.
По словам депутата, заявления о новых санкциях "адресованы политическим элитам, поскольку за последние годы была сформирована определенная мода на антироссийскую позицию как необходимый атрибут американского патриотизма".
Гутенев также отметил, что новые санкции могут затронуть российско-европейские деловые отношения.
"США лишают европейский бизнес очень важного и емкого российского рынка, параллельно, однако, сами наращивая объемы торговли с РФ", - заявил депутат.
По его словам, в связи с введением новых санкций Россия подготовит серьезные ответные меры "и эти ответы будут не всегда симметричны, и скорее всего, будут более болезненны".
замечание написал 31.01.2018 22:21
замечание написал 31.01.2018 22:15
ОГО написал 31.01.2018 21:13
Ну а без санкций вы уже ничего не можете простимулировать, бездельники?
Крон Принц Пят ачок Алибабаевич написал 31.01.2018 18:28
Теперь расследование обьявит людей из списка врагами Америки, потому что они лоббировали интересы Москвы.
То есть идет подготовка к масштабной операции по уничтожению РФ, отключение от СВИФТ, непризнание результатов выборов президента Пктина, лишение права вето в ООН......
Юридически все будет очень грамотно, с точки зрения международного права.
.......
А россияне готовы к отечественным продуктам , даже без кофе проживем!
оздоровляющий эффект санкций написал 31.01.2018 18:02
оздоровляющий эффект санкций написал 31.01.2018 18:00
продукты сплошь отрава написал 31.01.2018 17:23
По его словам, новые торговые ограничения простимулируют импортозамещение, и, как следствие, создание новых рабочих мест в стране.
мы уже наелись этого импортозамещения - масло и сыр сплошное пальмовое масло - а колбаса вся с молотыми глистами!
рыбався поражена глистами - даже селедка.
Виктор + написал 31.01.2018 16:12