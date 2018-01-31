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Московский листок

В Госдуме заявили о позитивном эффекте от грядущих санкций США

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 8

В Госдуме заявили о позитивном эффекте от грядущих санкций США

Эффект от новых антироссийских санкций США, о которых накануне заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, будет минимальным или даже позитивным для большинства россиян, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

По его словам, новые торговые ограничения простимулируют импортозамещение, и, как следствие, создание новых рабочих мест в стране.

"Поэтому нам нужно не попасть в психологическую зависимость ожиданий, поскольку для абсолютного большинства россиян эффект от этих санкции будет минимален или противоположен", - цитирует "народного" избранника RNS.

По словам депутата, заявления о новых санкциях "адресованы политическим элитам, поскольку за последние годы была сформирована определенная мода на антироссийскую позицию как необходимый атрибут американского патриотизма".

Гутенев также отметил, что новые санкции могут затронуть российско-европейские деловые отношения.

"США лишают европейский бизнес очень важного и емкого российского рынка, параллельно, однако, сами наращивая объемы торговли с РФ", - заявил депутат.

По его словам, в связи с введением новых санкций Россия подготовит серьезные ответные меры "и эти ответы будут не всегда симметричны, и скорее всего, будут более болезненны".

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: вич написал 31.01.
замечание написал 31.01.2018 22:21
"даже без кофе проживем!"-миллиарды людей на земле тысячи лет жили без кофе и ничего.Многие спецы (которым продацы кофе не платят) говорят что ,он не полезен вообще.Вот без чистой воды, воздуха и нормальной местной пищи выжить трудно.
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Re: О написал 3
замечание написал 31.01.2018 22:15
" без санкций вы уже ничего не можете простимулировать, бездельники"-так,им по штату что, положено .. в рыночной экономической науке, написано что, ночные сторожа не должны ничего делать а,все сама собой творит невидимая рука рынка эффективного-частного собственника..система , утверждают ученые такая , животворящая.
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А без санкций нельзя простимулировать?
ОГО написал 31.01.2018 21:13
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что новые торговые ограничения простимулируют импортозамещение, и, как следствие, создание новых рабочих мест в стране.
Ну а без санкций вы уже ничего не можете простимулировать, бездельники?
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Ложное видение политического спектра
Крон Принц Пят ачок Алибабаевич написал 31.01.2018 18:28
Идет расследование вмешательства РФ в выборы президента США. Опубликован список людей близких к Кремлю.
Теперь расследование обьявит людей из списка врагами Америки, потому что они лоббировали интересы Москвы.
То есть идет подготовка к масштабной операции по уничтожению РФ, отключение от СВИФТ, непризнание результатов выборов президента Пктина, лишение права вето в ООН......
Юридически все будет очень грамотно, с точки зрения международного права.
.......
А россияне готовы к отечественным продуктам , даже без кофе проживем!
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почему антипутинские санкции названы антироссийскими? ОНИ ПРОРОССИЙСКИЕ
оздоровляющий эффект санкций написал 31.01.2018 18:02
Санкции наказывают тех кого не наказывают xyйлоохранительные органы, ХОТЯ ОБЯЗАНЫ.
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оздоровляющий эффект санкций будет когда всю эту путинскую шоблу народ России перевешает на фонарях.
оздоровляющий эффект санкций написал 31.01.2018 18:00
оздоровляющий эффект санкций будет когда всю эту путинскую шоблу народ России перевешает на фонарях.
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мы уже наелись этого импортозамещения
продукты сплошь отрава написал 31.01.2018 17:23
заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
По его словам, новые торговые ограничения простимулируют импортозамещение, и, как следствие, создание новых рабочих мест в стране.
мы уже наелись этого импортозамещения - масло и сыр сплошное пальмовое масло - а колбаса вся с молотыми глистами!
рыбався поражена глистами - даже селедка.
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(без названия)
Виктор + написал 31.01.2018 16:12
Согласен с позитивным эффектом. Большинство россиян испытает неподдельную радость, если с воришек спустят штанишки. Это хорошо, потому что иных поводов для радости в последние годы не наблюдается.
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