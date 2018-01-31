В Госдуме заявили о позитивном эффекте от грядущих санкций США

Эффект от новых антироссийских санкций США, о которых накануне заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, будет минимальным или даже позитивным для большинства россиян, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

По его словам, новые торговые ограничения простимулируют импортозамещение, и, как следствие, создание новых рабочих мест в стране.

"Поэтому нам нужно не попасть в психологическую зависимость ожиданий, поскольку для абсолютного большинства россиян эффект от этих санкции будет минимален или противоположен", - цитирует "народного" избранника RNS.

По словам депутата, заявления о новых санкциях "адресованы политическим элитам, поскольку за последние годы была сформирована определенная мода на антироссийскую позицию как необходимый атрибут американского патриотизма".

Гутенев также отметил, что новые санкции могут затронуть российско-европейские деловые отношения.

"США лишают европейский бизнес очень важного и емкого российского рынка, параллельно, однако, сами наращивая объемы торговли с РФ", - заявил депутат.

По его словам, в связи с введением новых санкций Россия подготовит серьезные ответные меры "и эти ответы будут не всегда симметричны, и скорее всего, будут более болезненны".