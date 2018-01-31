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Московский листок

Путин извинился перед российскими олимпийцами

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 7

Путин извинился перед российскими олимпийцами

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Олимпиады в Пхёнчхане попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне.

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого [нападок] оградить", - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал Григория Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму". "Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - заявил глава государства на встрече со своими доверенными лицами.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
VladSad написал 31.01.2018 20:36
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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что извинился хорошо-значит совесть еще есть,хоть сколько то.
алексс настоящий написал 31.01.2018 19:49
А вот то что Мутко и остальная шайка дармоедов-чинушей до сих пор баланду не жрет,по крайней мере за растрату гос.средств,лучше всяких слов говорит-ничего не будет меняться!Есть только один способ начать реальные реформы в стране в пользу народа-социализм!И номером первым будет избавление от дармоедов и ворья наверху.И никак по другому.
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Re: Предположение
Алекс-Груш написал 31.01.2018 18:08
ВВП является "заслуженным тренером РСФСР" по самбо. Пусть это была университетская команда, но он ОТЛИЧНО знает, что без тренера спортсмен ничего не ест. Извинения перед олимпийцами есть ЯВКА с повинной, а его слезы - крокодильи. Контора всех разводит и ни за что не отвечает. Высшим пилотажем у них считается оставаться во время разборок в "тени".
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(без названия)
Пахом написал 31.01.2018 18:03
Шо за менталитет, сначала у двери соседей гадит, а когда поймают и в наложенную кучу мордой погрузят, извиняется.
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Путин извинился перед российскими олимпийцами
КТФ написал 31.01.2018 17:33
Ждем извинений за бездарные годы правления
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(без названия)
г жопинск написал 31.01.2018 16:52
извинения не принимаются,деньги где?мы тебе рубль дали..нефть разрешили продавать..деньги где?
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(без названия)
Лис написал 31.01.2018 16:44
Фуфло а не власть.Вместо того чтобы замочить в сортире супостатов он извинился.Видать крепко его за одно место прихватили.
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