Путин извинился перед российскими олимпийцами

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Олимпиады в Пхёнчхане попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне.

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого [нападок] оградить", - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал Григория Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму". "Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - заявил глава государства на встрече со своими доверенными лицами.