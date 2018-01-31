К сожеланию в прямом эфире НАСА - Роскосмос не догадался... Но все равно, отвлечемся ненадолго от текущих проблем, и попробуем посмотреть в небо. Хотя бы не в буквальном смысле слова - в Москве сейчас метель и луны не видно.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Суперлуние в прямом эфире
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форум написал 31.01.2018 17:23
вою от безысходности написал 31.01.2018 17:18
а вы проводите опрос об ограничении интернета - такое может придти в голову только мизулиной и всяким разным поклонским -
и только в рашке-....(тут рифма )
Лис написал 31.01.2018 17:18
... и луна сделалась как кровь. написал 31.01.2018 17:08
г жопинск написал 31.01.2018 17:03