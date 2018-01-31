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Московский листок

Суперлуние в прямом эфире

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 5

К сожеланию в прямом эфире НАСА - Роскосмос не догадался... Но все равно, отвлечемся ненадолго от текущих проблем, и попробуем посмотреть в небо. Хотя бы не в буквальном смысле слова - в Москве сейчас метель и луны не видно.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 5
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пилять какой-то порноресурс
форум написал 31.01.2018 17:23
лис + жопинск = сортир
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ужасаюсь от поклонской и мизулиной
вою от безысходности написал 31.01.2018 17:18
In the United States, NASA Television's Public and Media channels -
а вы проводите опрос об ограничении интернета - такое может придти в голову только мизулиной и всяким разным поклонским -
и только в рашке-....(тут рифма )
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(без названия)
Лис написал 31.01.2018 17:18
А по моему просто красиво.Мне нравится.
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Откровение 6:12
... и луна сделалась как кровь. написал 31.01.2018 17:08
Песец крадется
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(без названия)
г жопинск написал 31.01.2018 17:03
время полнолуния у нас было в 22-40,сейчас луна появляется,ночь тихая безоблачная.- 28'....
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