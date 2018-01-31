Суперлуние в прямом эфире К сожеланию в прямом эфире НАСА - Роскосмос не догадался... Но все равно, отвлечемся ненадолго от текущих проблем, и попробуем посмотреть в небо. Хотя бы не в буквальном смысле слова - в Москве сейчас метель и луны не видно.



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