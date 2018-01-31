Россиянам понизили прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года в целом по России составила 9,786 тыс. рублей, говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. "Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2017 года на душу населения 9786 рублей, для трудоспособного населения – 10573 рубля, пенсионеров – 8078 рублей, детей – 9603 рубля", - говорится в документе.

Отмечается, что по сравнению с третьим кварталом 2017 года величина прожиточного минимума уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%.

В пояснительной записке к документу снижение прожиточного минимума объясняется уменьшением стоимости продуктов питания на 3,4% на душу населения. При этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил 99,5%.

Напомним, 26 января президент Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Изменения должны вступить в силу с 1 мая 2018 года.

Отметим, что для расчета прожиточного минимума суммируются цены на хлеб, фрукты, овощи, мясо и яйца, одежда и обувь, развлечения, другие товары и услуги, необходимые для достойного уровня жизни.