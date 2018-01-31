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Московский листок

Россиянам понизили прожиточный минимум

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 1

Россиянам понизили прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года в целом по России составила 9,786 тыс. рублей, говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. "Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2017 года на душу населения 9786 рублей, для трудоспособного населения – 10573 рубля, пенсионеров – 8078 рублей, детей – 9603 рубля", - говорится в документе.

Отмечается, что по сравнению с третьим кварталом 2017 года величина прожиточного минимума уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%.

В пояснительной записке к документу снижение прожиточного минимума объясняется уменьшением стоимости продуктов питания на 3,4% на душу населения. При этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил 99,5%.

Напомним, 26 января президент Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Изменения должны вступить в силу с 1 мая 2018 года.

Отметим, что для расчета прожиточного минимума суммируются цены на хлеб, фрукты, овощи, мясо и яйца, одежда и обувь, развлечения, другие товары и услуги, необходимые для достойного уровня жизни.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Проснись и пой написал 31.01.2018 21:38
За 3 года "патриотического угара" по поводу аннексии Крыма и войны на Украине зарплаты и пенсии( без учета путинской ОПГ) в реальном исчислении покупательной способности уменьшились на 13,5%! Теперь можно кричать и в воздух чепчики бросать от "любви" к Путлеру!
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