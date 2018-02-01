Грудинин vs Ленин: пролетарии всех стран, Arbeit macht frei?

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в ходе своей поездки в Уфу выступил с предложением ввести трудовые визы для иностранных граждан, которые едут на заработки в страну.

"Я абсолютно убежден в том, что надо вводить трудовые визы, чтобы этот человек, который переезжает через границу, был обязательно проверен там на предмет знания русского языка, имел необходимые медицинские справки. Его нужно пускать в нашу страну только по приглашению. Тогда мы избавимся от нелегальных мигрантов", — сказал он журналистам в среду.

По его словам, у иностранных работников должны быть социальные гарантии, при этом, если они "по каким-то причинам не работают, то должны уезжать в свою страну".

Грудинин привел в пример ЗАО "Совхоз имени Ленина", руководителем которого он является, где в настоящий момент трудится 80 иностранных сотрудников.

"Люди оформлены, в прекрасных условиях живут", — сказал он.

От редакции: Нет даже никаких сомнений, что как руководитель крупного предприятия Павел Грудинин знает свое дело. Вот и гастарбайтеры, "рабы" в просторечии, живут у него в прекрасных условиях. Я уверен, что их кормят, не бьют и вообще обращаются гуманно.

Хотя и сомневаюсь, что заработки гастарбайтеров сопоставимы с зарплатами, скажем, акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина". Наверно, чуток поменьше.

Вообще, когда Павел Николаич выходит за пределы своей компетенции, выходит за круг тех понятий, с которыми имеет дело в своей обычной деятельности, вылезает какая-то удивительная ограниченность.

Вот, к пример, предложение вводить трудовые визы и прочее - это ведь точное изложение программы ДПНИ, Движения против нелегальной миграции, недавно признанного экстремистским. И хотя экстремизма в этом, прямо скажем, не много, зачем же наступать на одни и те же грабли раз за разом?

В 2011 году Грудинина уже снимали с выборов за подобные высказывания, как раз где он "обосновывал и оправдывал экстремизм, а также допустил высказывания, направленные на возбуждение национальной розни" (из решения суда). Справедливо, не справедливо - не суть важно. Но наступал уже на эти грабли, что ж опять-то по ним топчешься?

Тем более, что как-то не очень соотвествует коммунистической идеологии эта позиция. То есть совсем не соответствует.

Да, в ЕС чтобы получить рабочую визу гражданину из страны третьего мира, допустим, россиянину, нужно доказать не только свою профессиональную компетентность, но еще при этом не должно быть местного специалиста, который тоже может претендовать на эту работу. И вот сомневаюсь, что среди гастарбайтеров в ЗАО "Совхоз имени Ленина" все сплошь кандидаты сельхознаук или хотя бы дипломированные агрономы и зоотехники. Или местные мужики не хотят работать за объявленные 78 тысяч в месяц.

Но главное - что ж наши "офшорные коммунисты" предлагают копировать дискриминационную политику запада в отношении трудовых мигрантов? Ну ладно, те хоть чужих дискриминируют, а мы-то своих...

Это не говоря уже о договоренностях в рамках Таможенного союза. Трудовым мигрантам — гражданам государств-членов Таможенного союза сейчас даже покупать патент на работу в РФ не требуется, они приравнены в трудовых правах с гражданами РФ. А по Грудинину, выходит, нужны визы и никаких равных трудовых прав? Не нужен России Таможенный союз?

Для досужего разговора за рюмкой чая - почему и не потрендеть о политике, в ней ведь, как в футболе, все понимают. Но ведь перед нами не рядовой обыватель, а кандидат в президенты от партии, которая претендует очень даже на многое.

Давайте сравним, что говорил по сходному поводу другой лидер коммунистов, В.И.Ленин: «...интересы труда требуют самого полного доверия, самого тесного союза между трудящимися разных стран, разных наций. Сторонники помещиков и капиталистов, буржуазии стараются разъединить рабочих, усилить национальную рознь и вражду, чтобы обессилить рабочих, чтобы укрепить власть капитала. <...>. Капитал есть сила международная. Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное братство их».

Ну, я так понимаю, на победу над капиталом нынешние коммунисты зюгановского разлива даже не замахиваются. Ну и ни в доверии трудящихся разных стран и наций, не говоря о тесном союзе, речи тоже не идет...

Анатолий Баранов