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Московский листок

Грудинин vs Ленин: пролетарии всех стран, Arbeit macht frei?

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 11

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Грудинин vs Ленин: пролетарии всех стран, Arbeit macht frei?

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в ходе своей поездки в Уфу выступил с предложением ввести трудовые визы для иностранных граждан, которые едут на заработки в страну.

"Я абсолютно убежден в том, что надо вводить трудовые визы, чтобы этот человек, который переезжает через границу, был обязательно проверен там на предмет знания русского языка, имел необходимые медицинские справки. Его нужно пускать в нашу страну только по приглашению. Тогда мы избавимся от нелегальных мигрантов", — сказал он журналистам в среду.

По его словам, у иностранных работников должны быть социальные гарантии, при этом, если они "по каким-то причинам не работают, то должны уезжать в свою страну".

Грудинин привел в пример ЗАО "Совхоз имени Ленина", руководителем которого он является, где в настоящий момент трудится 80 иностранных сотрудников.

"Люди оформлены, в прекрасных условиях живут", — сказал он. 

От редакции: Нет даже никаких сомнений, что как руководитель крупного предприятия Павел Грудинин знает свое дело. Вот и гастарбайтеры, "рабы" в просторечии, живут у него в прекрасных условиях. Я уверен, что их кормят, не бьют и вообще обращаются гуманно.

Хотя и сомневаюсь, что заработки гастарбайтеров сопоставимы с зарплатами, скажем, акционеров  ЗАО "Совхоз имени Ленина". Наверно, чуток поменьше.

Вообще, когда Павел Николаич выходит за пределы своей компетенции, выходит за круг тех понятий, с которыми имеет дело в своей обычной деятельности, вылезает какая-то удивительная ограниченность.

Вот, к пример, предложение вводить трудовые визы и прочее - это ведь точное изложение программы ДПНИ, Движения против нелегальной миграции, недавно признанного экстремистским. И хотя экстремизма в этом, прямо скажем, не много, зачем же наступать на одни и те же грабли раз за разом?

В 2011 году Грудинина уже снимали с выборов за подобные высказывания, как раз где он "обосновывал и оправдывал экстремизм, а также допустил высказывания, направленные на возбуждение национальной розни" (из решения суда). Справедливо, не справедливо - не суть важно. Но наступал уже на эти грабли, что ж опять-то по ним топчешься?

Тем более, что как-то не очень соотвествует коммунистической идеологии эта позиция. То есть совсем не соответствует. 

Да, в ЕС чтобы получить рабочую визу гражданину из страны третьего мира, допустим, россиянину, нужно доказать не только свою профессиональную компетентность, но еще при этом не должно быть местного специалиста, который тоже может претендовать на эту работу. И вот сомневаюсь, что среди гастарбайтеров в ЗАО "Совхоз имени Ленина" все сплошь кандидаты сельхознаук или хотя бы дипломированные агрономы и зоотехники. Или местные мужики не хотят работать за объявленные 78 тысяч в месяц.

Но главное - что ж наши "офшорные коммунисты" предлагают копировать дискриминационную политику запада в отношении трудовых мигрантов? Ну ладно, те хоть чужих дискриминируют, а мы-то своих...

Это не говоря уже о договоренностях в рамках Таможенного союза. Трудовым мигрантам — гражданам государств-членов Таможенного союза сейчас даже покупать патент на работу в РФ не требуется, они приравнены в трудовых правах с гражданами РФ. А по Грудинину, выходит, нужны визы и никаких равных трудовых прав? Не нужен России Таможенный союз?

Для досужего разговора за рюмкой чая - почему и не потрендеть о политике, в ней ведь, как в футболе, все понимают. Но ведь перед нами не рядовой обыватель, а кандидат в президенты от партии, которая претендует очень даже на многое. 

Давайте сравним, что говорил по сходному поводу другой лидер коммунистов, В.И.Ленин: «...интересы труда требуют самого полного доверия, самого тесного союза между трудящимися разных стран, разных наций. Сторонники помещиков и капиталистов, буржуазии стараются разъединить рабочих, усилить национальную рознь и вражду, чтобы обессилить рабочих, чтобы укрепить власть капитала. <...>. Капитал есть сила международная. Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное братство их».

Ну, я так понимаю, на победу над капиталом нынешние коммунисты зюгановского разлива даже не замахиваются. Ну и ни в доверии трудящихся разных стран и наций, не говоря о тесном союзе, речи тоже не идет...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: Re: Что делать? воровская шобла
vb написал 01.02.2018 10:20
Хек или хе* или кто ты там, сейчас не двадцатый век ,и ВОР Грудинин и ленинская тактика несовместимы, и не 90 годы ,не надо пылить, хватит впаривать мозги, одна уверяла нас о том что голосовали за нее потому что она против всех, другой трындит что самое главное против Путина, главное выбирать башкой и не заменять одну воровскую шоблу на другую.
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Re: Что делать?
XEK написал 01.02.2018 10:09
Главная задача сегодняшнего момента - ВАЛИТЬ ПУ! Поэтому необходимо объединение всех красных, белых, зеленых, желтых, коричневых и ...даже голубых. ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА! Победит Грудинин, то его, если подведет, валить уже будет легче. Все просто, проще пареной репы. Но этого почему-то(?) не хотят понять (или принять) некоторые оппозиционеры. Вспомните ЛЕНИНСКУЮ ТАКТИКУ Великой Октябрьской революции.
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(без названия)
V написал 01.02.2018 09:10
Стало очевидно, Баранов играет на стороне путина. По недомыслию или другая причина? Соображает вроде нормально . . .
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Re:
дык! написал 01.02.2018 09:08
Неотроцкист же ж. Ни войны, ни мира, а армию распустить. Ни за Путина ни за Грудинина, а на выборы не ходить. КПРФ, кстати, еще несколько лет назад собрала туеау хучу подписей за визовый режим, со средней Азией. Который теперь после сирийской авантюры превратился просто в жизненную необходимость. Но Иудушке чем хуже, тем лучше, это уж давно известно.
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(без названия)
vc написал 01.02.2018 08:09
Мерзко то что при агитации за кандидата Грудинина используется Советская символика,какое отношение бизнесмен Грудинин имеет к Советскому Союзу, пропагандоны Грудинина крутят материал о пикете в п Колываново в Сибири,обещают,что если выберут Грудинина везде будут детсады как у Грудинина, т.е. за полмиллиарда рублей,та же пестня--голосуй х**** а то проиграешь....
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(без названия)
Лоилоижиди написал 01.02.2018 08:04
Воистину еще раз: "московских комсомольцев" бывших не бывает, - школа-ссссссс.
Логека: трудовая виза - дпни - экстремизм, - ФОШИЗМ АТАКУЕеее! Рятуйте п'голеа'гии!..
...
...не "визы" тут нужны, а претворение в жизнь завета Лейбы Давидовича об Трудовой Армии и ея казарменном существовании: реализация диктатуры силового пролетариата, - по уму и мир...
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Грудинин vsЛенин
щ12543 написал 01.02.2018 05:52
Нет, определенно Баранов продался за миску чечевичной похлебки. И на выборы не ходи , и Грудинин дерьмо на палочке. С чего бы это? Если я на выборы не пойду, мне наплевать кто такой Грудинин. А если пойду, то мне плевать на мнение Баранова и власти. А действуют они в тандеме, синхронно. Нет, определенно или продался или крота из спячки вывели.
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Грудинин
щ12543 написал 01.02.2018 05:50
Нет, определенно Баранов продался за миску чечевичной похлебки. И на выборы не ходи , и Грудинин дерьмо на палочке. С чего бы это? Если я на выборы не пойду, мне наплевать кто такой Грудинин. А если пойду, то мне плевать на мнение Баранова и власти. А действуют они в тандеме, синхронно. Нет, определенно или продался или крота из спячки вывели.
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(без названия)
Реакция написал 01.02.2018 04:21
Ищите того, кто первым предложил КПРФ кандидатуру Грудинина на должность Путина. Он знает истину! Он знает все ответы!
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(без названия)
k66z9bnfee4fi7w написал 01.02.2018 02:59
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
!!!TOOQQ!JATOTBOG!!!&&& написал 01.02.2018 01:48
"Давайте сравним, что говорил по сходному поводу другой лидер коммунистов, В.И.Ленин: &#171;...интересы труда требуют самого полного доверия, самого тесного союза между трудящимися разных стран, разных наций. Сторонники помещиков и капиталистов, буржуазии стараются разъединить рабочих, усилить национальную рознь и вражду, чтобы обессилить рабочих, чтобы укрепить власть капитала. <...>. Капитал есть сила международная. Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное братство их&#187;."
- То таки Великий Ленин не застал эпоху, когда рабочие, начав получать бОльшие деньги - таки стали тратить каждую лишнюю таки копейку на вотку и превратились в тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков, которые таки примкнули к бесноватым гав-ноликам, безумным вчонкиным и пропили и СССР и Коммунизм - то таки да...Жаль, что сейчас таки нет Великого Ленина, а всякая мелкая шантрапа, занявшая Его место, не может понять и написать"Что делать?" Великая Эпоха таки сменилась га-венной... То таки да...
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