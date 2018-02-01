Дело Милосердова ведет следователь Талаева, известная по делу ИГПР ЗОВ

Адвокат Петра Милосердова Матвей Цзен сообщил весьма важную информацию об арестованном: "Дело недавно приняла к производству следователь Талаева. А она до этого была лично знакома с Петром Милосердовым. В 2010 году она расследовала уголовное дело в отношении него по факту его конфликта с женой, в электричке. Дело это тоже долго расследовалось и в конце концов было прекращено. Но одним из следователей и была эта Талаева, которая, по словам Петра, вообще на него напала и начала бить.

У Милосердова случился сердечный приступ, он был госпитализирован, и это было зафиксировано. И итогом стало то, что Талаеву отстранили от этого дела и, возможно, привлекли к дисциплинарной ответственности. Судя по всему, неприязнь к нему у нее с тех пор. А сейчас, снова став следователем по делу Милосердова, она решила его задержать".

Читателям ФОРУМа.мск хорошо известно имя следователя Талаевой по делу ИГПР ЗОВ, которое было доведено до приговора, столь же жестокого, сколь и несправедливого.

Именно там появляется "экстремистское сообщество", о котором совершенно ничего почти не извсетно - ни чем он таким занимается, ни вообще есть ли оно? Во всяком случае в деле "экстремистским сообществом" сочтена инициативная группа по проведению референдума (ИГПР) "За отвественную власть" (ЗОВ).

В деле Милосердова же происходит творческое развитие идеи "экстремистского сообщества" - сам обвиняемый и "неустановленные лица". В общем, сам с собой создал группу и занялся экстремизмом.

Каким-то боком это дело подвязывается к делу Александра Белова (Поткина), но тот был арестован еще в октябре 2014 года, соответственно, 4 года "экстремистское сообщество" состояло из одного Милосердова.

Зато в декабре 2016 года Европейский суд по правам человека обязал выплатить Поткину компенсацию за незаконное содержание под стражей, а 14 апреля 2017 года Мосгорсуд сократил с 7,5 до 3,5 лет лишения свободы срок заключения Белову. То есть по-хорошему он уже должен был бы выйти на свободу, но пока не вышел.

Теперь примерно та же история начинает повторяться уже с Милосердовым.

Матвей Цзен считает, что обвинение, которое предъявлено Милосердову "в части дестабилизации конституционного строя республики Казахстан незаконно потому что по российским законам, если гражданин Российской федерации совершил преступление не на территории нашей страны, его можно привлечь к уголовной ответственности здесь только по запросу соответствующего государства. В отношении Поткина такая просьба Казахстана была, а в отношении Милосердова — нет".

Еще следует отметить, что для возбуждения дела по запросу Казахстана необходимо, чтобы в УК РФ существовала статья, аналогичная казахстанской, и это деяние считалось бы равно преступным в обеих странах.

Никакого "расшатывания" или "дестабилизации" конституционного строя УК РФ не содержит. Более того, если бы в РФ существовало законодательство по защите конституционного строя, то по нему в первую очередь следовало бы привлечь к оствественности некоторые первые лица государства, в открытую обсуждающие изменения конституционного строя в России - то отмену выборов, а то и введение монархии. Но пока что следователь Талаева занята куда менее масштабными делами...

А.Б.