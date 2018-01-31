Путин заявил о росте ВВП на 1,4%

ВВП РФ вырос на 1,4% в 2017 году, сообщил президент Владимир Путин на встрече с на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

"В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году инфляция составила 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году", - цитирует Интерфакс главу государства.

"Быстрыми темпами идёт восстановление внешней торговли. За январь-ноябрь прошлого года у нас плюс 25%. На высоком уровне сохраняются золотовалютные резервы, они выросли за последнее время и составляют $442,8 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор за три квартала 2017 года составил $23 млрд, это в два раза больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние 4 года", - добавил президент.

Отметим, что согласно предварительной оценке Минэкономразвития, в 2017 г. ВВП РФ вырос всего на 1,4-1,8%, что ниже показателя, который прогнозировало министерство (2%). В ноябре впервые за 15 месяцев российский ВВП начал падать, потеряв 0,3% к прошлогоднему уровню.

Между тем, ВВП Еврозоны по итогам 2017 года увеличился на 2,5%, что является самыми высокими темпами роста с 2007 года. В 28 государствах ЕС экономический подъем в четвертом квартале составил 2,6% относительно аналогичного периода годом ранее и 2,5% в целом за прошлый год.