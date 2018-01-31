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Московский листок

Путин заявил о росте ВВП на 1,4%

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 5

Путин заявил о росте ВВП на 1,4%

ВВП РФ вырос на 1,4% в 2017 году, сообщил президент Владимир Путин на встрече с на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

"В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году инфляция составила 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году", - цитирует Интерфакс главу государства.

"Быстрыми темпами идёт восстановление внешней торговли. За январь-ноябрь прошлого года у нас плюс 25%. На высоком уровне сохраняются золотовалютные резервы, они выросли за последнее время и составляют $442,8 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор за три квартала 2017 года составил $23 млрд, это в два раза больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние 4 года", - добавил президент.

Отметим, что согласно предварительной оценке Минэкономразвития, в 2017 г. ВВП РФ вырос всего на 1,4-1,8%, что ниже показателя, который прогнозировало министерство (2%). В ноябре впервые за 15 месяцев российский ВВП начал падать, потеряв 0,3% к прошлогоднему уровню.

Между тем, ВВП Еврозоны по итогам 2017 года увеличился на 2,5%, что является самыми высокими темпами роста с 2007 года. В 28 государствах ЕС экономический подъем в четвертом квартале составил 2,6% относительно аналогичного периода годом ранее и 2,5% в целом за прошлый год.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
k66z9bnfee4fi7w написал 01.02.2018 03:01
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Re:
все он знает написал 01.02.2018 02:45
он думает что другие не знают
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(без названия)
........ . . написал 01.02.2018 01:24
работа у него такая
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(без названия)
Вся Россия написал 31.01.2018 23:55
Путин больной неадекватный дедушка, который не понимает и не знает что происходит в стране. Его содержание обходится государству в 400 миллионов рублей в день.
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Врал,врет и будет врать
= написал 31.01.2018 23:42
=
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