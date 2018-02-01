Они там всерьез обсуждают сценарии мировой войны

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Пол Селва рассказал о плане возможных войн с Россией и Китаем, сообщает Defense News. По словам генерала, Америка не сможет подготовиться к двум вызовам сразу, к тому же различным. «Любая битва с Китаем, если она произойдет, будет в значительной степени морским и воздушным сражением»,— предполагает Пол Селва. А в случае с Россией «это в основном воздушная и наземная борьба, подкрепленная морским компонентом, отметил военный.
Интересно, а к какому типу сражений американский генерал относитт ядерную войну? Или он полагает, что США могут провести войну с Россией без ядерной составляющей?
С Китаем, учитывая, что США явно преобладают в области ядерных вооружений, сценарий неядерного конфликта, может быть, и вероятен. И понятно, что не имея общих границ с КНР, Америка ориентируется на воздушую и морскую войну - причем и области ВМФ, и по части ВВС у США явное преимущество. Но воевать на суше с самой многочисленной армией мира США, видимо, не планируют - Китай, лишившись внешних коммуникаций, по мыслям американских стратегов должен будет капитулировать?
При этом совершенно не предполагается генерализация конфликта, например, вступление в войну на стороне Китая Северной Кореи с неизбежной оккупацией Южной Кореи и ударом по Тайваню и американским базам в Японии.
Не предполагается вступление в войну на стороне Китая Российской Федерации, не предполагается возможного вторжения китайской армии на территорию США - допустим, через Аляску.
Что касается возможной войны между США и РФ, то где видится основной театр военных действий на суше? Дальний Восток слабо заселен, и вторжение с востока может быть вполне успешным, но сможет ли любая армия вторжения так растянуть коммуникации, чтобы выйти к основным центрам нашей страны? К тому же что остановит применение против сил вторжения тактического ядерного оружия на слабозаселенной и неосвоенной территории?
Да и высадка десанта с территорий, расположенных за тысячи километров, маловероятна и очень рискованна.
Если же говорить о европейском театре военных действий, то тут генерализации конфликта вообще не удастся избежать, и надо будет говорить о войне блока НАТО против РФ. Просто странно будет со стороны РФ, видя как США концентрируют в Европе армию вторжения, не нанести упреждающий удар по территории третьих государств.
В принципе неплохая задумка - провести сухопутную операцию против РФ на территории малоценных для США Украины и вообще стран Восточной Европы. Но во-первых совершенно не факт, что видя расправу НАТО над РФ к войне не подключится Китай, прекрасно понимая, что он следующий на очереди - ведь США это уже сегодня практически открыто заявляют.
Во вторых нанесение ядерного удара по Европе становится просто неизбежным, как, впрочем, и удар по США со стороны РВСН.
И я вот не понимаю, зачем американские генералы всерьез вообще обсуждают эти сценарии, прекрасно понимая, что вне зависимости от хода апокалипсиса победителя не будет?
Видимо, только из тех соображений, чтоб показать - они готовы на всё. Но такая готовность обычно плохо заканчивается - и вот к этому действительно надо быть готовыми. В врехних эшелоах власти великих держав скопилось слишком много людей, которым там делать совершенно нечего. Но они там!
И мировая война с применением ядерного оружия совсем не кажется такой уж невозможной. При том, что к самой этой войне никто не готов, но тем хуже. Такими пустяками никто не заморачивается. Это тупые Гитлер со Сталиным клепали тысячи танков и самолетов, делали стратегические запасы и рыли тысячи километров окопов - сейчас ничего этого не нужно. Война начнется ни с того, ни с сего, между неготовыми противниками, что приведет к их гарантированному взаимному уничтожению.
Но зато следующая война разразится не скоро, из-за дочери конюха из соседней деревни...
А.Б.
Лис написал 01.02.2018 10:22
Левон Георгиевич Казарян написал 01.02.2018 10:18
...чудовищную бедность никто не отменяет и умрет много русских людей, но по закону, по справедливости.
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Это угроза, чтобы записывались в нерусские?
Хреновод написал 01.02.2018 10:16
правдоруб,,МН17 написал 01.02.2018 09:55
ошибается принижая ядерные силы КНР. но не это главное, да.
главное - крестовый поход против раисеи будет всемирным. и НАТО, и КНР и Финляндия, и Казахстан с Беларусью.
Недавняя новость - военные министерства Финляндии и Беларуси отчитались(!) в Пентагоне
о своей подготовке к совместным военным действиям. Где они будут действовать совместно?
И зачем им где-то высаживаться? Корпуса миротворцев НАТО размещены в Прибалтике и Польше.
вам назвать возможный сценарий?
список 200 фамилий и начатые ими финансовые потери означает чай с полонием для белокожего мугабе.
скорый и неизбежный. осталось узнать что(чай, шарф, табакерка,черенок от лопаты) и когда.
дальше будут согласие этих 200т на интервенцию для международного контроля над РВСН, Росатомом и тп.
Ну ладно.
Вошли, оккупировали, взяв под контроль смеющиеся искандеры(кто прикажет стрелять? Абрамович по Лондону?).
Что дальше? интереснее.
Часть территорий заберет Евросоюз - как минимум это Мурманск, Карелия, С-Петербург, Калининград.
Часть территорий заберет Китай - минимум до границ нерчинского договора.
Часть достанется Японии(Сахалин, Курилы), Канаде(Арктические острова), и возможно некоторым другим.
Остальной раисеи уготовлен раздел на группу государств. Делить будет платиновая 200-ка.
Назовем названия новых государств по недавно появившимся проектам Радио Свобода.
Сибирь, Урал, Поморье, Идель, Кавказ. В остатке - Московия 15го века.
Раздел раисеи на 6 частей- в планах фигурирует как минимум.
Это без учитывания мнений кадырки,якутов и прочих башкир. у которых есть шансы получить свои "-станы".
так-то.
фантомас забан написал 01.02.2018 09:43
стоик1112 написал 01.02.2018 09:18
Сколько идиотов готовы умереть за сортирного Карлика?
Свидетель из Фрязина написал 01.02.2018 08:55
апокалипсиса победителя не будет..."
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Есть еще такой важнейший момент, как измена руководства и командования. Вспомните, чего ожидали от Хуссейна, в случае нападения Штатов на Ирак. "У нас много миллионов автоматов Калашникова в стране, мы вам устроим второй Вьетнам, мы никогда не сдадимся" и т.д. И что получилось в результате? Да ничего! Неделю повоевали кое как, а потом разбежалась вся армия, гвардия, федаины какие-то и прочие. Авиация вообще в воздух не поднялась. Занавес.
Далее идет Югославия, у которой была вроде бы хорошая боеготовая армия, неплохо вооруженная, от которой ожидали, в случае нападения на Югославию, сокрушительного рейда на Будапешт. И что? Ни одного выстрела в сторону Европы-агрессора не последовало. Фронт развалился, армия разбежалась, аллес капут, нет больше Югославии.
Далее идет Ливия, у которой и армия боеспособная, и с вооружением все в порядке, современное, не устаревшее.
Результат?
Армия разбежалась, страна развалилась, полная и сокрушительная победа НАТО в очередной раз.
Теперь Россия.
К Вас есть уверенность что все эти шойги и лавровы не предпочтут сбежать к своим миллионам и семьям на запад, чем воевать? А у пукина хватит духу отдать ПРИКАЗ? А народу надо защищать всех этих сечиных, миллеров, усмановых, чубайсов и прочих людоедов?
Так то.
Очковтиратель Селва написал 01.02.2018 08:43
Политики могут начать войну или начать угрожать реальной войной.
Трампм агент ФСБ, завербован и внедрен в президенты США, ни о какой войне не мечтает. Единственно отправил 59 томагавков с целью обеспечить прикрытие встречи Тиллерсона с кураторами из ФСБ.
А вот ФСБ, ГРУ и Путин вынашивают идеи обнуления мирового доминирования стран золотого миллиарда и с этой целью ведут нагнетание напряженности.
На ближайщие десять лет не стоит беспокоится, Путин выиграет выборы, Трамп останется президентом США 8 лет, русский народ доволен комфортным дожитием, популярность ленинистов сталинистов стремится к нулю. При этом чудовищную бедность никто не отменяет и умрет много русских людей, но по закону, по справедливости.
Вот написал 01.02.2018 08:43
и вычистить всю шваль написал 01.02.2018 08:21
Т.к. начало такой войны максимально автоматизировано и лишено участия рядовых исполнителей.
- вот это верно . И хочется добавить что среди военных полно идиотов стремящихся только оправдать свое существование! Человечеству необходимо всерьез задуматься над тем КТО идет во власть в политику и в полицию ! И ВСЯЧЕСКИ вычищать оттуда всех садистов идиотов и умалишенных !!!
Радар написал 01.02.2018 08:14
Подрастет - так и норовит дать кому-нибудь в морду.
Стал взрослым уже готов и убивать.
((( норд - ман ))) написал 01.02.2018 07:05
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Доброе утро, марсианин.
((( норд - ман ))) написал 01.02.2018 07:03
Мечтает сдаться в плен,что бы остаток жизни пожить по человечески.
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Ваша не-добросовестность будет легко изобличена - после чего вы будете объявлены экономическими мигрантами, с выдворением обратно в Мордор.
Где умрете в лютых не-человеческих мучениях.
Радар написал 01.02.2018 06:54
населения написал 01.02.2018 06:44
((( норд - ман ))) написал 01.02.2018 06:21
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В ВАШЕМ мире.
А в нормальном мире - Черчилль поднял в 1945-м тост за всех, кто воевал за СВОБОДУ.
Последняя война - будет вестись за человеческую сущность, которая есть ЗАКОН. Потому что ничто иное не может оправдать погружение 80% мира в каменный век. Сообразно уровню мышления - т.е. сущности не-людей.
На то Вам и дана ВОЛЯ - чтобы решать, кто Вы есть.
((( норд - ман ))) написал 01.02.2018 06:16
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Фееричная глупость.
...
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Это тупые Гитлер со Сталиным клепали тысячи танков и самолетов, делали стратегические запасы и рыли тысячи километров окопов - сейчас ничего этого не нужно. Война начнется ни с того, ни с сего, между неготовыми противниками,
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Ракетчики РВСН, дремлющие за пультами в подземном бункере, замаскированным под ТПК ракеты, висящем в типовой шахте МБР на амортизаторах и пластиковых демпферах, узнают о начале 3-й Мировой по легкой дрожи земли от стартующих в километре от них ракет из соседних шахт.
Потому что такая Мировая Война начнется безо всякого их участия. Т.к. начало такой войны максимально автоматизировано и лишено участия рядовых исполнителей.
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что приведет к их гарантированному взаимному уничтожению.
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Экологический ущерб для РФ-ии от масштабной термоядерной войны - сопоставим с экологическим ущербом Чернобыльского Эксперимента.
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Но зато следующая война разразится не скоро, из-за дочери конюха из соседней деревни...
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Нет.
Это будет война из-за содержимого Вашего холодильника с соседями - потенциальными людоедами.
Перечитайте на досуге "Мародера" и присмотритесь к соседям ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ. А они повнимательнее присмотрятся к Вам.
k66z9bnfee4fi7w написал 01.02.2018 03:09
Реакция написал 01.02.2018 02:50
!!!TOOQQ!JA--TOT BOG!!!& написал 01.02.2018 02:37
- То таки ставить вопрос не нужно! Не "зачем?". А надо спрашивать "почему?". Таки в амеропитекии у власти сплошные невменяемые социопаты, ублюдки и дегегенраты, которым даже в вонючей еу-ропке мест таки не нашлось и они уехали за Болшой Лужа - то таки да... Таки соответственно, как учит Зоо-психология - там не "генералы", де-генералы! То таки да... Ожидать от этих больных на всю голову психов какой-то логики - зря время терять! Это же готовые клиенты "Брежневской Дурки", но без чуткого надзора санитаров и с Ядреной Бонбой! Таки "демократия" называется и "сверкающий гад на холме"... То таки да...