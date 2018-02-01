Они там всерьез обсуждают сценарии мировой войны

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Пол Селва рассказал о плане возможных войн с Россией и Китаем, сообщает Defense News. По словам генерала, Америка не сможет подготовиться к двум вызовам сразу, к тому же различным. «Любая битва с Китаем, если она произойдет, будет в значительной степени морским и воздушным сражением»,— предполагает Пол Селва. А в случае с Россией «это в основном воздушная и наземная борьба, подкрепленная морским компонентом, отметил военный.

Интересно, а к какому типу сражений американский генерал относитт ядерную войну? Или он полагает, что США могут провести войну с Россией без ядерной составляющей?

С Китаем, учитывая, что США явно преобладают в области ядерных вооружений, сценарий неядерного конфликта, может быть, и вероятен. И понятно, что не имея общих границ с КНР, Америка ориентируется на воздушую и морскую войну - причем и области ВМФ, и по части ВВС у США явное преимущество. Но воевать на суше с самой многочисленной армией мира США, видимо, не планируют - Китай, лишившись внешних коммуникаций, по мыслям американских стратегов должен будет капитулировать?

При этом совершенно не предполагается генерализация конфликта, например, вступление в войну на стороне Китая Северной Кореи с неизбежной оккупацией Южной Кореи и ударом по Тайваню и американским базам в Японии.

Не предполагается вступление в войну на стороне Китая Российской Федерации, не предполагается возможного вторжения китайской армии на территорию США - допустим, через Аляску.

Что касается возможной войны между США и РФ, то где видится основной театр военных действий на суше? Дальний Восток слабо заселен, и вторжение с востока может быть вполне успешным, но сможет ли любая армия вторжения так растянуть коммуникации, чтобы выйти к основным центрам нашей страны? К тому же что остановит применение против сил вторжения тактического ядерного оружия на слабозаселенной и неосвоенной территории?

Да и высадка десанта с территорий, расположенных за тысячи километров, маловероятна и очень рискованна.

Если же говорить о европейском театре военных действий, то тут генерализации конфликта вообще не удастся избежать, и надо будет говорить о войне блока НАТО против РФ. Просто странно будет со стороны РФ, видя как США концентрируют в Европе армию вторжения, не нанести упреждающий удар по территории третьих государств.

В принципе неплохая задумка - провести сухопутную операцию против РФ на территории малоценных для США Украины и вообще стран Восточной Европы. Но во-первых совершенно не факт, что видя расправу НАТО над РФ к войне не подключится Китай, прекрасно понимая, что он следующий на очереди - ведь США это уже сегодня практически открыто заявляют.

Во вторых нанесение ядерного удара по Европе становится просто неизбежным, как, впрочем, и удар по США со стороны РВСН.

И я вот не понимаю, зачем американские генералы всерьез вообще обсуждают эти сценарии, прекрасно понимая, что вне зависимости от хода апокалипсиса победителя не будет?

Видимо, только из тех соображений, чтоб показать - они готовы на всё. Но такая готовность обычно плохо заканчивается - и вот к этому действительно надо быть готовыми. В врехних эшелоах власти великих держав скопилось слишком много людей, которым там делать совершенно нечего. Но они там!

И мировая война с применением ядерного оружия совсем не кажется такой уж невозможной. При том, что к самой этой войне никто не готов, но тем хуже. Такими пустяками никто не заморачивается. Это тупые Гитлер со Сталиным клепали тысячи танков и самолетов, делали стратегические запасы и рыли тысячи километров окопов - сейчас ничего этого не нужно. Война начнется ни с того, ни с сего, между неготовыми противниками, что приведет к их гарантированному взаимному уничтожению.

Но зато следующая война разразится не скоро, из-за дочери конюха из соседней деревни...

А.Б.