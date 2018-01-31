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Московский листок

Главред Страны.ua попросил убежище в Австрии

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 1

Главред Страны.ua попросил убежище в Австрии

Главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища у Австрии, говорится в обращении редакции к президенту Украины Петру Порошенко. 

Журналисты обвинили Порошенко в «беспрецедентном давлении на интернет-газету, аналогов которого еще не было в истории Украины». 

Сам Игорь Гужва отметил, что в его адрес и адрес журналистов издания регулярно поступают угрозы физической расправы. Летом он уже помещался под стражу по обвинению в вымогательстве.

Вот и пригодился безвиз - хоть убежать можно вовремя...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Что за фигня? написал 01.02.2018 00:58
По части каналов укртв такое несут на Попошенко и власть , что шуба заворачивается. И им никто не мешает. Кому нафиг нужен какой то левый интернет ресурс?
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