Главред Страны.ua попросил убежище в Австрии

Главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища у Австрии, говорится в обращении редакции к президенту Украины Петру Порошенко.

Журналисты обвинили Порошенко в «беспрецедентном давлении на интернет-газету, аналогов которого еще не было в истории Украины».

Сам Игорь Гужва отметил, что в его адрес и адрес журналистов издания регулярно поступают угрозы физической расправы. Летом он уже помещался под стражу по обвинению в вымогательстве.

Вот и пригодился безвиз - хоть убежать можно вовремя...