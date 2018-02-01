Грядущий царизм против анархо-мифической "Сети"

Уже не первую неделю раскручивается «дело Сети» - молумифической анархической организации, которую «обезвредила» ФСБ, причём обезвредила на ранней стадии формирования. «Террористическая организация» не провела ни одного теракта, и особенно 5 ноября 2017 года, в день «новой революции». Однако «контора пишет»: проходят обыски аресты, людей пытают и допрашивают ночи напролёт в знаменитом здании на Литейном, которому когда-то, в годы свободы (2012) «Война» показала детородный орган размером с полмоста…

Видимо, то будущее, которое так самоотверженно защищают стражи нынешнего буржуазного порядка – уже наступило. Не надо думать об условном мартовском рубеже, вы просто вдумайтесь: в наши дни людей «вяжут» просто за то что они состоят в идейно сплочённой организации, - в наши дни, а не в начале ХХ века, перед переменами, которые смели всю эту охранку и жандармерию . Кстати, чтобы понимать, чем примерно кончается столь неадекватная жестокость профессиональных защитников власти буржуазии – надо вспомнить, что всех питерских городовых, а так же агентов охранки (которых знали давно в лицо) перестреляли в первые дни Февральской, именно Февральской революции 1917-го года. Это делали эсэры и анархисты, а не большевики. Ни на что эдакое не намекая, я лишь призываю учиться на исторических ошибках, уж коли общество наше век спустя «заходит на вторую посадку», то есть откалтилось ровно на век в политическом развитии…

Что имеется в «кейсе» следствия? Только несколько разрозненных фактов – призывы правого провокатора Мальцева (идейно ничего общего не имеющего с анархами), успешно скрывшегося за рубежом, какие-то записи анархов в соцсетях, и наконец сами анархисты, которые особо-то и не прятались (будь они действительно подпольщиками и заговорщиками, никто бы так легко их в Ленинграде не отловил). Ну, и что это такое, как не плановая зачистка политического эфира перед выборами, а точнее перед последними выборами будущего царя? (это не опечатка, именно царя)

Вы ещё не догадались, как после выборов будет легитимирована династия? Точно так же, как в Турции – благо давняя и необъяснимая рационально любовь Путина к Эрдогану, всё же имеет одно объяснение. Идеологическое: в общем потоке социального регресса именно Эрдоган, сперва славившийся как модернизатор дорог и инфраструктур, как неолиберальный реформатор экономики, нашёл рецепт переупаковки всего достигнутого в имперский диктат себя самого. И провёл через парламент такую реформу (пре-форму, точнее: предыдущую форму правления – которую когда-то сверг Ататюрк при поддержке Ворошилова, о чём гласит пока не декоммунизированный памятник в Стамбуле). Вот именно так будет и в РФ.

Вам покажут дикие суммы, которые тратятся на выборах и скажут в трибуны Госдуры – зачем, ради каких перемен такие траты? Что нового предлагают эти блёклые тени Путина, грудинины, явлинские, не имеющие ни ФСБ, ни даже серьёзного ЧОПа за спиной? Не лучше ли вовсе без выборов – ведь очевидно, что лучше Путина никого и быть не может. Так чего гневить господа и нефтебюджет? Надо срочно вводить монархию, оптимизировать выборы, а средства, уходившие на сотрясание воздуха – пускать «в социалку». И ведь время затягивать пояса кончаться не планирует. Знаете, сколько уже потратил Путин «своих» на агитацию, на полпути к голосованию? Путин потратил на предвыборную кампанию около миллиарда рублей, превысив полагающийся по закону лимит в 400 миллионов рублей в 2,5 раза, утверждает "Собеседник". По подсчетам издания, Путин потратил от 114 до 264 миллионов рублей на сбор подписей, около 65 миллионов рублей на аренду офисов под штабы и более 700 миллионов рублей на агитационные билборды. Это информация «Собеседника».

А вот, чтобы понимать порядок сумм и «прогресс», данные прошлых выборов. На выборах 2 марта 2008 года общие расходы федерального бюджета составили 4 млрд 939 млн руб. ($206 млн), еще 263 млн руб. потратили кандидаты из своих избирательных фондов. Первое место по расходам на избирательную кампанию занял председатель ЛДПР Владимир Жириновский (156 млн руб.). Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов израсходовал во время избирательной кампании 61,2 млн руб., первый вице-премьер Дмитрий Медведев - 36,76 млн, лидер Демократической партии России Андрей Богданов - 4,8 млн руб.

На проведение очередных выборов президента РФ 4 марта 2012 года из федерального бюджета было израсходовано 10 млрд 375 млн руб. ($354 млн). Пять кандидатов потратили в ходе предвыборной кампании 1 млрд 500 млн. Больше всего средств израсходовали премьер-министр РФ Владимир Путин (400 млн руб.) и президент "Группы "Онэксим" Михаил Прохоров (388 млн руб.). Главе ЛДПР Владимиру Жириновскому кампания обошлась в 246 млн руб., лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - в 272 млн, председателю фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергею Миронову - в 137 млн руб.

Это же кошмар какой-то! В стране 80 процентов на грани бедности, живут от получки до получки, половина из них ещё и в кредиты влезла – а тут какие-то придурки с кудряшками и мечтами о всеобщей интернетизации (которая и так почти состоялась, на личные средства) тратят миллионы на пропаганду мелких идеек и своих кудряшек… Нет, согласится народ, так дальше продолжаться не может – нету у сырьевой нашей империи ни лишней нефти, ни газа, ни угля, ни алмазов! Всё, господа демократы – пора вам убираться с земли русской.

К чёрту вашу иллюзию – нам нужен царь, и он у нас уже есть. Он и сам немало попропагандировал эту форму правления через сторонние рупоры (типа Поклонской), телефильмы, телеканалы и рождественские купания – так и престол ему в руки, и Кирилл помажет его не хуже рождественской утки! Историческая справедливость, возврат Россиюшки из долгих, кровопролитных и братоубийственных странствий по лабиринтам то пролетарской, то либеральной демократии – кончается. На месте мавзолея поставят очередной храм Всехъ от большевиковъ умученныхъ, и заживёт Расея на оставшуюся нефть славно, припеваючи…

Но ведь не все, ой, не все примут такую мудрую оптимизацию! Найдутся вот эти вот большевичкИ, анархисты-феминисты, которые всё никак совок-то из умов не повытрясут, не расстанутся с богопротивными заветами Кропоткина и Ильича… И их надо начинать выслеживать задолго до восхождения на престол давно уже избранного и возлюбленного царя (кстати, кроме шуток – на Афоне за Путина молятся давно как за Императора, а сила тех молитв всепобеждающа).

А вот они-то, которые пытались сплести сеть супротивую будущего государя – они уже как на ладони. Ну, никого не взорвали, в отличие от игиловцев в Питере – так стоит л и ждать? Надо выслеживать и цапать. Зря, что ли, крошки со столов олигаршьих едим?

Тут-то и явится, когда всяких крамольников похватают и посудят – лик светлейший державы нашей сырьевой… И газопровод в Турцию достроим без нервозности, и все «санкции против России» (нет, не против отдельных миллиардеров, а именно против России!) – переживём, большевиков пережили же. Это ж нам Троцкого тогда тоже САСШ подослали, чтоб взбаламутить работный люд супротиву… ну, ладно, не государя, но всё ж власти-то законной, значит богом данной…

И вот, уже смелее глядя на Россию, которую не посетит «новая великая революция» (накарканная весьма по-кремлёвски раскрученным Мальцевым) – мы уже без содрогания кошельков своих и душ, будем созерцать праведные прибыли соотечественников наших, лучших людей России Возрождающейся.

С единодушным гневом узнали все трудящиеся Путинской России, что от аспидских, изуверских санкций против героев и заступников Руси введённых США - больше всех пострадал глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Этому надо положить конец! Но не путём национализации Лукойла, а путём поддержки господина Алекперова – поддержки мральной. Посовещавшись, трудящиеся РФ решили в течение недели приносить букеты цветов к центральному офису Лукойла, чтобы выразить свою классовую солидарность с товарищем мультимиллиардером. Ибо его личные потери только за день введённых врагами Руси санкций составили 226 млн долларов.

Это удар по России, а не по кошельку Вагита. И это вызов проклятых янки! Православные – вставайте, завтра поздно будет! Вагит ещё потеряет миллионы – а кто вас, лохов, тогда будет подкармливать с нефтяных-то доходов?

В тройке "лидеров" по убыткам также оказались владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, утративший 205 млн долларов, и ещё один наилучший гражданин Путинской Раши Сулейман Керимов (102 млн долларов). Ему скоро не на что будет выкупаться (нет не в Нице – ударение ставьте иначе) из французской тюрьмы, куда его заточили европейские изуверы, мешающие лучшим людям расхищать проклятое большевицкое наследство…

На 96 млн долларов подешевели активы и спасшего для Руси знаменитые яйца, мецената и умницы, сколковского куратора - Виктора Вексельберга и сподвижника классового его Леонида Федуна. Как показывают эти данные, и поддерживавший ряд патриотических телеканалов владелец "Северстали" Алексей Мордашов потерял 93 млн долларов.

Этого Россия никогда не простит США. И именно анархисты, готовившиеся, несомненно, покушение на царя нашего будущего, возрадовались бы тоже санкциям, подняли мятеж среди бедноты и пролетариев, народ-то ведь тёмен и податлив... Но верные слуги класса прогрессивного, правящего – им не дали. И слава тебе господи, да продлятся годы правления Национального Лидера, значит. А поработавшие изрядно на Литейном полетят в заслуженный отпуск на Кубу или на Гоа, туда теперь можно и по линии МВД. Анархисты, народе тех, что и во Львове были нещадно пойманы "правой", новой полицией - думали, что это они граждане мира, а вот оно как иначе получилось - Гоа и Кубу надо у царя заслужить!

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