Резервный фонд России официально перестал существовать

Резервный фонд России прекратил существование с 1 февраля 2018 года, следует из федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета".

В декабре 2017 года Минфин потратил последний триллион рублей из Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета. В результате на счетах фонда сформировались нулевые остатки.

С 1 января функции Резервного фонда переданы Фонду национального благосостояния (ФНБ), куда и будут направляться дополнительные доходы от продажи нефти.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 3,75 трлн руб. по состоянию на 1 января 2018 года.