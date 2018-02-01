В Чехии изъяли школьный атлас с российским Крымом

Министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором полуостров Крым обозначен как территория России, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на содержание атласа первым обратило внимание TV Prima, а затем в МИД выразили свой протест послы Украины и Грузии. Кроме того, в атласе неправомерно была указана территория "Исламского государства*".

"Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий. Одновременно министерство находится в контакте с издательством для того, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", — говорится в сообщении.

Разрешение на выпуск изымаемого ныне атласа было дано летом 2017 года в соответствии с внутренними документами министерства на основании рекомендаций двух рецензентов.