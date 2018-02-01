Сенат Польши запретил "бандеровскую идеологию"

Сенат Польши одобрил закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Согласно принятому большинством голосов пакету поправок в закон об Институте национальной памяти, наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Еще на этапе обсуждения законопроекта украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

Документ также раскритиковало руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, обвинив авторов в покушении на историческую правду. "Законопроект не имеет под собой оснований. Я категорически против. Нельзя менять историю. Нельзя отрицать Холокост", - заявил Биньямин Нетаньяху.

Закон также вызвал резкую негативную реакцию Госдепа США. "Законопроект — в случае его принятия — может подорвать свободу слова и научный обмен мнениями. Разногласия, которые могут возникнуть между нашими союзниками, будут играть на руку лишь нашим противникам. Мы призываем Польшу пересмотреть этот законопроект в свете его возможных последствий для свободы слова и возможности для нас быть эффективными партнерами", - говорится в заявлении американского дипведомства.