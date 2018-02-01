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Московский листок

Сенат Польши запретил "бандеровскую идеологию"

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 5

Сенат Польши запретил "бандеровскую идеологию"

Сенат Польши одобрил закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Согласно принятому большинством голосов пакету поправок в закон об Институте национальной памяти, наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Еще на этапе обсуждения законопроекта украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

Документ также раскритиковало руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, обвинив авторов в покушении на историческую правду. "Законопроект не имеет под собой оснований. Я категорически против. Нельзя менять историю. Нельзя отрицать Холокост", - заявил Биньямин Нетаньяху.

Закон также вызвал резкую негативную реакцию Госдепа США. "Законопроект — в случае его принятия — может подорвать свободу слова и научный обмен мнениями. Разногласия, которые могут возникнуть между нашими союзниками, будут играть на руку лишь нашим противникам. Мы призываем Польшу пересмотреть этот законопроект в свете его возможных последствий для свободы слова и возможности для нас быть эффективными партнерами", - говорится в заявлении американского дипведомства.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
hntkrepbns9iug написал 01.02.2018 20:46
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(без названия)
Мимо проходил. написал 01.02.2018 16:31
Как легко обеспечить себе полный пансион на три года.
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(без названия)
Бирюса написал 01.02.2018 12:12
наконец то в Польше взялись за ублюдочный укронацизм!
кстати есть что предъявить укронацистам бандеровыам и Словакии!В послевоенные годы,банды укронацистов затерроризировали приграничные села Чехословакии и Польши,убивали и грабили мирное население,не щадили даже малолетних детей.
в 1947 году, правительство Польши и Чехословакии решило провести совместную войсковую операцию, по уничтожению ублюдочных бандеровских банд.приказ был - в плен бандеровскую нечисть не брать,только уничтожение!
и бандеровская *****, через границу ломанулась на территорию СССР, прямо в руки НКВД...
Ну а затем,в магаданские и колымские лагеря,на привычные бандеровские петушиные места - под нарами.
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(без названия)
Константин написал 01.02.2018 11:58
Что касается бандеровской части закона, то поляки молодцы. Это только наши власти сопли жуют, когда касается законодательного осуждения тех, кто в годы войны уничтожал десятками тысяч детей, женщин и стариков в Белоруссии и на Украине, прикрываясь при этом якобы борьбой за "нэзалэжность" Украины, а на деле верно служа Гитлеру и выполняя его план по уничтожению украинского, польского и белорусского населения этих районов для последующего потом заселения этих территорий немцами.
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(без названия)
Лис написал 01.02.2018 11:13
Потуги польских нацистов переписать Историю просто смешны.Они мне напоминают расиста-иудея Гундяева,который обозвал всех славян варварами.
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