Иранские женщины протестуют против хиджабов

В Иране становится все более популярным флешмоб против ношения хиджабов.

Женщины выражают свой протест в соцсетях. Они снимают хиджабы и размахивают ими как флагами, а затем публикуют видео в соцсетях с хэштегами: #WhiteWednesdays, #IranianProtests, #IranUprising, #FreeIran.

40 лет назад в Иране произошла Исламская революция, жизнь страны изменилась, в частности женщинам было запрещено появляться на публике без хиджаба - до того Иран был вполне светской страной, где, по крайней мере в крупных городах, женщины ходили на шпильках, с модными прическами и вполне по-европейски одетыми.

Сейчас за нарушение дресс-кода грозит арест. Кстати, протест женщин поддерживают и мужчины, которым надоело вместо женских лиц на улицах видеть нечто, замотанное в тряпки. И приводят в пример массу стран с мусульманским населением, где средневековые запреты не действуют, например, Турцию или Казахстан.