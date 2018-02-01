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Московский листок

Иранские женщины протестуют против хиджабов

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 2

Иранские женщины протестуют против хиджабов

В Иране становится все более популярным флешмоб против ношения хиджабов.

Женщины выражают свой протест в соцсетях. Они снимают хиджабы и размахивают ими как флагами, а затем публикуют видео в соцсетях с хэштегами: #WhiteWednesdays, #IranianProtests, #IranUprising, #FreeIran.

40 лет назад в Иране произошла Исламская революция, жизнь страны изменилась, в частности женщинам было запрещено появляться на публике без хиджаба - до того Иран был вполне светской страной, где, по крайней мере в крупных городах, женщины ходили на шпильках, с модными прическами и вполне по-европейски одетыми.

Сейчас за нарушение дресс-кода грозит арест. Кстати, протест женщин поддерживают и мужчины, которым надоело вместо женских лиц на улицах видеть нечто, замотанное в тряпки. И приводят в пример массу стран с мусульманским населением, где средневековые запреты не действуют, например, Турцию или Казахстан.



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Всего комментариев к статье: 2
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пусть ходят в парандже
чтобы написал 01.02.2018 22:00
не пугали своими образинами.
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(без названия)
Лис написал 01.02.2018 11:25
Долой расистские клерикальные помойки и тухлый патриархат!!!Религия-полный отстой!!!
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