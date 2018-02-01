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Московский листок

ВЦИОМ: рейтинг Путина пошел на спад

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 10

ВЦИОМ: рейтинг Путина пошел на спад

Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина впервые с начала избирательной кампании опустился ниже 70%, говорится в февральском пресс-выпуске Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах сейчас готовы 69,9% россиян, тогда как 8-10 января действующего президента собирались поддержать 73,2% респондентов.

На второе место в президентской гонке вновь вышел кандидат от КПРФ Павел Грудинин. По данным за 26-28 января его рейтинг укрепился на 1,1% и составил 7,2%.

Рейтинг поддержки лидера ЛДПР Владимира Жириновского напротив, снизился на 0,2% до 5,9%.

За Ксению Собчак готовы проголосовать 1,2% (в течение месяца колебания в пределах 0,3 п.п.), за Григория Явлинского – 0,9%, за Бориса Титова – 0,3%.

Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным опроса 26-28 января 2018 г., составляет 71% - такова доля россиян, заявивших о твердом намерении прийти на выборы. Еще 10% заявили о потенциальной готовности (ответ «скорее приму»). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11% опрошенных.

 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
hntkrepbns9iug написал 01.02.2018 20:34
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
Крапива написал 01.02.2018 17:58
этот вцыомщик был на дожде и так же старался засвидетельствовать свою преданность им , до неприличия Стыдоба созерцать такую мелочь и с ТАКИМИ полномочиями
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(без названия)
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 01.02.2018 17:07
Чего это кремлеботы так возбудились,коммент за комментом,лайк на лайке,даже ВЦИОМ подключили.и все для одной цели-вдруг кто-то действительно поверит и пойдет голосовать.Арифметику лучше бы изучали.69,9 это если округлить как раз и будет 70%.И 71% при округлении тоже будет 70%.Что и требовалось получить.И если к первому числу вопросов нет.то вот к второму вопросы имеются.Здесь явно желаемое выдается за действительное,а очень им нужно такую явку сделать былью.Вот поэтому и такая острая реакция на компанию по бойкоту выборов.Все силы брошены на то,что-бы завлечь людей на участки-школы-институты,собесы-мфц,газеты-плакаты,телевизор-тролли,.
Только что в новостях-избирком признал незаконными листовки Навального с призывом бойкотировать выборы и обратился в соответствующие органы ,с целью возбуждения уголовного дела!!
Ну что.и дальше будете скакать вокруг этого балагана.Неужели непонятно чего они там боятся?!!!
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Мы перепроверили данные ВЦИОМ.
Алексей Рыклин написал 01.02.2018 15:23
Данные ВЦИОМ очень неточные-мы провели свой опрос.За Путина готовы
будут проголосовать не 69,9%, 69,9876%.
А за Грудинина выразили готовность проголосовать 76,0124%.Не надо
возмущаться и жалиться в ЦИК- в сумме это те же 146%,которые раньше
все были за Путина.Теперь обстановка изменилась.
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(без названия)
КТФ написал 01.02.2018 14:54
Мерзость путинской клики
наглядно проявляется в период выборной компании
ВРАНЬЕ. КРУГОМ ОДНО ВРАНЬЁ
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(без названия)
Опять врут написал 01.02.2018 14:38
Рейтинг Путина сейчас не больше 60%, а Грудинина в районе 20-25%. Только боятся признать эти цифры.
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(без названия)
питер написал 01.02.2018 12:48
Если даже по версии ВЦИОМ пошел на спад, значит совсем ниже плинтуса.
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Re: то есть по-любому
сибиряк написал 01.02.2018 12:19
корнхолио написал 01.02.2018 11:59
все крутится во круг заданной кремлем формулы 70х70. Похоже так и будет.
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ну это как считать будут!
если честно,то никаких 70% не будет!
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(без названия)
так то оно... написал 01.02.2018 12:17
ха ха!
рейтинг Грудинина,по многим опросам(правда в сети),гораздо выше рейтинга Путина!!
интересно бы было посмотреть на рейтинги кандидатов после дебатов на каналах телевидения.
не зря некоторые кандидаты, так боятся дебатов ...
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то есть по-любому
корнхолио написал 01.02.2018 11:59
все крутится во круг заданной кремлем формулы 70х70. Похоже так и будет.
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