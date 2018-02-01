ВЦИОМ: рейтинг Путина пошел на спад

Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина впервые с начала избирательной кампании опустился ниже 70%, говорится в февральском пресс-выпуске Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах сейчас готовы 69,9% россиян, тогда как 8-10 января действующего президента собирались поддержать 73,2% респондентов.

На второе место в президентской гонке вновь вышел кандидат от КПРФ Павел Грудинин. По данным за 26-28 января его рейтинг укрепился на 1,1% и составил 7,2%.

Рейтинг поддержки лидера ЛДПР Владимира Жириновского напротив, снизился на 0,2% до 5,9%.

За Ксению Собчак готовы проголосовать 1,2% (в течение месяца колебания в пределах 0,3 п.п.), за Григория Явлинского – 0,9%, за Бориса Титова – 0,3%.

Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным опроса 26-28 января 2018 г., составляет 71% - такова доля россиян, заявивших о твердом намерении прийти на выборы. Еще 10% заявили о потенциальной готовности (ответ «скорее приму»). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11% опрошенных.