ВЦИОМ: рейтинг Путина пошел на спад

Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина впервые с начала избирательной кампании опустился ниже 70%, говорится в февральском пресс-выпуске Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах сейчас готовы 69,9% россиян, тогда как 8-10 января действующего президента собирались поддержать 73,2% респондентов.
На второе место в президентской гонке вновь вышел кандидат от КПРФ Павел Грудинин. По данным за 26-28 января его рейтинг укрепился на 1,1% и составил 7,2%.
Рейтинг поддержки лидера ЛДПР Владимира Жириновского напротив, снизился на 0,2% до 5,9%.
За Ксению Собчак готовы проголосовать 1,2% (в течение месяца колебания в пределах 0,3 п.п.), за Григория Явлинского – 0,9%, за Бориса Титова – 0,3%.
Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным опроса 26-28 января 2018 г., составляет 71% - такова доля россиян, заявивших о твердом намерении прийти на выборы. Еще 10% заявили о потенциальной готовности (ответ «скорее приму»). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11% опрошенных.
hntkrepbns9iug написал 01.02.2018 20:34
Крапива написал 01.02.2018 17:58
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 01.02.2018 17:07
Только что в новостях-избирком признал незаконными листовки Навального с призывом бойкотировать выборы и обратился в соответствующие органы ,с целью возбуждения уголовного дела!!
Ну что.и дальше будете скакать вокруг этого балагана.Неужели непонятно чего они там боятся?!!!
Алексей Рыклин написал 01.02.2018 15:23
будут проголосовать не 69,9%, 69,9876%.
А за Грудинина выразили готовность проголосовать 76,0124%.Не надо
возмущаться и жалиться в ЦИК- в сумме это те же 146%,которые раньше
все были за Путина.Теперь обстановка изменилась.
КТФ написал 01.02.2018 14:54
наглядно проявляется в период выборной компании
ВРАНЬЕ. КРУГОМ ОДНО ВРАНЬЁ
Опять врут написал 01.02.2018 14:38
питер написал 01.02.2018 12:48
сибиряк написал 01.02.2018 12:19
все крутится во круг заданной кремлем формулы 70х70. Похоже так и будет.
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ну это как считать будут!
если честно,то никаких 70% не будет!
так то оно... написал 01.02.2018 12:17
рейтинг Грудинина,по многим опросам(правда в сети),гораздо выше рейтинга Путина!!
интересно бы было посмотреть на рейтинги кандидатов после дебатов на каналах телевидения.
не зря некоторые кандидаты, так боятся дебатов ...
корнхолио написал 01.02.2018 11:59