На Украине шахтеры бастуют против ограбления шахт пришедшим к власти криминалом

Шахтеры предприятия "Волыньуголь" вышли на забастовку из-за невыплат им заработной платы и перекрыли автомобильную трассу международного значения на украинско-польской границе.
Сегодня нововолынские шахтеры заблокировали движение транспорта на украинско-польской границе – на контрольно-пропускном пункте "Ягодин". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины ГПСУ).
"В 11.30 на расстоянии 2 км от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтовое на Волыни произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе около 70 участников акции", – говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что для переговоров с активистами прибыли сотрудники Национальной полиции Украины, после чего шахтеры согласились пропускать транспорт частично, но только легковой. Движение грузовых автомобилей заблокировано полностью.
Руководитель профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook сообщил, что причиной забастовки шахтеров является невыплата заработной платы и "ограбления шахт усилиями "смотрящих".
"На шахте "Волыньуголь" под давлением шахтеров, которые бастовали в течение предыдущей недели, руководство министерства смогло выплатить зарплату только за июль и только подземным категориям работников! Даже за июль в полном объеме не выплачены зарплаты работникам непромышленной группы, а больничные не выплачены даже за предыдущий месяц", – написал Волынец.
Украинские шахтеры регулярно проводят акции протеста из-за невыплаты им зарплат. В последний раз Волынец сообщил, что шахтеры ПАО "Лисичанскуголь" в Луганской области начали забастовку из-за задолженности по зарплатам с 2015 года.
hntkrepbns9iug написал 01.02.2018 20:37
8) написал 01.02.2018 18:43
:) написал 01.02.2018 18:33
булатный зульфикар написал 01.02.2018 18:17
а нам надо думать о россии, а не совать свой нос куда не надо, наплевав при этом на свои проблемы
Хан ордынский намарал написал 01.02.2018 16:14
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Так вот оказывается кто глав педдик и враг народа!? По мнению Хана ордынского Митька запорожский бессмысленно оттяпал Крым , изгадил Донбасс и нас/рал в душу когда то единому народу. Для надежности оттторжения украинцев от русских густо полив процесс кровью .
Хан поцеватый , мама дома?
Хан ордынский написал 01.02.2018 15:21
Дмитрий.г.Запорожье.-+ написал 01.02.2018 14:14
Хан ордынский написал 01.02.2018 13:34