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Московский листок

На Украине шахтеры бастуют против ограбления шахт пришедшим к власти криминалом

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 8

На Украине шахтеры бастуют против ограбления шахт пришедшим к власти криминалом

Шахтеры предприятия "Волыньуголь" вышли на забастовку из-за невыплат им заработной платы и перекрыли автомобильную трассу международного значения на украинско-польской границе. 

Сегодня нововолынские шахтеры заблокировали движение транспорта на украинско-польской границе – на контрольно-пропускном пункте "Ягодин". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины ГПСУ). 

"В 11.30 на расстоянии 2 км от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтовое на Волыни произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе около 70 участников акции", – говорится в сообщении. 

В ГПСУ отметили, что для переговоров с активистами прибыли сотрудники Национальной полиции Украины, после чего шахтеры согласились пропускать транспорт частично, но только легковой. Движение грузовых автомобилей заблокировано полностью. 

Руководитель профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook сообщил, что причиной забастовки шахтеров является невыплата заработной платы и "ограбления шахт усилиями "смотрящих". 

"На шахте "Волыньуголь" под давлением шахтеров, которые бастовали в течение предыдущей недели, руководство министерства смогло выплатить зарплату только за июль и только подземным категориям работников! Даже за июль в полном объеме не выплачены зарплаты работникам непромышленной группы, а больничные не выплачены даже за предыдущий месяц", – написал Волынец. 

Украинские шахтеры регулярно проводят акции протеста из-за невыплаты им зарплат. В последний раз Волынец сообщил, что шахтеры ПАО "Лисичанскуголь" в Луганской области начали забастовку из-за задолженности по зарплатам с 2015 года.



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
hntkrepbns9iug написал 01.02.2018 20:37
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
8) написал 01.02.2018 18:43
Крым передали УССР целиком легитимно, а вот причиной того что РФ оккупировала украинский Крым и начала войну против Украинского народа на Донбассе - является то Московская власть решила строить на россии фашизм. Россия больна сифилисом реваншизма, империализма, фашизма. Именно поэтому россия подло и вероломно начала войну против Украины.
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...
:) написал 01.02.2018 18:33
"Хан поцеватый , мама дома?" Поц, еврейское выражение, вот уши то и видно. К стати, евреи не считают родившихся в нашей среде по маме детей евреями, поскольку мы растворяем их. У русских несколько по другому. Что касаемо Крыма и т.д., то передача Крыма УССР не прошла необходимые процедуры легимитизации, ну а про Ельцина и прочих врагов Беловежского сговора можно и не говорить. Стоит напомнить, что Украинская власть еще до Крыма решила лечь под Западных братьев в том числе и в военном отношении и это был уже даже не нейтралитет. Ну и конечно в том, что на Донбассе льется кровь, виновата и власть РФ. Взяла и заморозила, не трудно сказать в чьих интересах.
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(без названия)
булатный зульфикар написал 01.02.2018 18:17
да как то пофигу, что бастуют шахтеры в Украине или в Чили. Это их собственное дело
а нам надо думать о россии, а не совать свой нос куда не надо, наплевав при этом на свои проблемы
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Re: Дмитрий.г.Запорожье.-+ написал 01.02.2018 14:14
Хан ордынский намарал написал 01.02.2018 16:14
Его цель русских с русскими живущими на Окраине поссорить, с теми, кто еще зомби бандеровской не стал.
****************
Так вот оказывается кто глав педдик и враг народа!? По мнению Хана ордынского Митька запорожский бессмысленно оттяпал Крым , изгадил Донбасс и нас/рал в душу когда то единому народу. Для надежности оттторжения украинцев от русских густо полив процесс кровью .
Хан поцеватый , мама дома?
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Дмитрий.г.Запорожье.-+ написал 01.02.2018 14:14
Хан ордынский написал 01.02.2018 15:21
Устаревший понос злобного тролля жидо-бандеровского зачатия, ныне англо-саксонской, а до этого австро-венгерской и Гитлеровской подстилки. Уничтожали они нас, бывало, но верх всегда рано или позже, кацапский был в конечном итоге. Жалели кацапы побежденных, а те им потом в душу гадили. Так и с бандеровцами получилось. Что-ж, кацапам урок, вспомнить в будущем Ордынское наследие и опыт по отношению к врагу. Ну да ладно не дело с злобным вонючим троллем общаться и реагировать на него. Его цель русских с русскими живущими на Окраине поссорить, с теми, кто еще зомби бандеровской не стал.
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Хан ордынский
Дмитрий.г.Запорожье.-+ написал 01.02.2018 14:14
Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке.,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Ну а боротся за свои права-святое дело.Это кацапорылые т.вари могут только умолять Х.У.Й.Л.О о помощи,ибо кацапье в дерьме живет и дерьмом питается,так за это еще и кацапья милость за которую кацапье еще и грабят.
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Великие Укры
Хан ордынский написал 01.02.2018 13:34
Дык Россия виновата, кацапы виноваты! А попрыгать не пробовали, да покричать де Москаляку на гиляку?!
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