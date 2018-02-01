На Украине шахтеры бастуют против ограбления шахт пришедшим к власти криминалом

Шахтеры предприятия "Волыньуголь" вышли на забастовку из-за невыплат им заработной платы и перекрыли автомобильную трассу международного значения на украинско-польской границе.

Сегодня нововолынские шахтеры заблокировали движение транспорта на украинско-польской границе – на контрольно-пропускном пункте "Ягодин". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины ГПСУ).

"В 11.30 на расстоянии 2 км от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтовое на Волыни произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе около 70 участников акции", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что для переговоров с активистами прибыли сотрудники Национальной полиции Украины, после чего шахтеры согласились пропускать транспорт частично, но только легковой. Движение грузовых автомобилей заблокировано полностью.

Руководитель профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook сообщил, что причиной забастовки шахтеров является невыплата заработной платы и "ограбления шахт усилиями "смотрящих".

"На шахте "Волыньуголь" под давлением шахтеров, которые бастовали в течение предыдущей недели, руководство министерства смогло выплатить зарплату только за июль и только подземным категориям работников! Даже за июль в полном объеме не выплачены зарплаты работникам непромышленной группы, а больничные не выплачены даже за предыдущий месяц", – написал Волынец.

Украинские шахтеры регулярно проводят акции протеста из-за невыплаты им зарплат. В последний раз Волынец сообщил, что шахтеры ПАО "Лисичанскуголь" в Луганской области начали забастовку из-за задолженности по зарплатам с 2015 года.