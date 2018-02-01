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Московский листок

Убили, значит террорист?

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 8

Убили, значит террорист?

ФСБ России сообщает о нейтрализации члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который, по предварительным оперативным данным, готовил теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента РФ. 

"Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей ФСБ. Там отметили, что, террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья. 

Спецслужба сообщает, что в ходе неотложных следственных действий "по месту происшествия у преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы". 

Управлением ФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности террористической организации ИГ и приготовления к террористическому акту.

- Всегда вызывает большие сомнения информация спецслужб, когда предполагаемого террориста убивают вместо того, чтобы задержать, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - До выборов, то есть до даты предполагаемого теракта почти два месяца - неужели нельзя было так подготовить задержание преступника, чтобы взять его живым и хотя бы допросить? Такого рода "успехи" спецслужбы часто демонстрируют на Северном Кавказе, а потом появляется информация, что убитые вроде бы и не имели никакого отношения к терроризму. И не проверишь - всех убили... Теперь эта стилистика дошла и до Нижнего Новгорода? Не первый уже случай...



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
вася опять 25 написал 01.02.2018 22:33
Ну так выборы скора...может еще пару многоэтажек бабахнут,чтоб рейтинг поднять...Так всегда делали.
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(без названия)
.......... . . написал 01.02.2018 20:49
правильнее конечно сначала выбить признание а потом осуществить расстрел, как при сталине делали. в наше время все наоборот. хотя итог тот же.
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(без названия)
hntkrepbns9iug написал 01.02.2018 20:40
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
щеколда написал 01.02.2018 19:44
Фашиста Пукина в Нюрнберг!
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(без названия)
закатив глаза написал 01.02.2018 18:30
Ай -ай, убили народного ополченца! Который имел право устроить народную исламскую республику на Волге, а московские каратели4 убили его за это! Надо услышать мусульман! Услышать ИГИЛ!
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(без названия)
fedya723 написал 01.02.2018 18:08
Тяга к курению "умирает" навечно за один день, если воспользоваться дедовским советом http://krati.co/nekuri Сам был заядлым курильщиком, курил больше 20 лет и пробовал бросать разными способами сотни раз, но больше пары недель не мог продержаться, а этот метод помог - полгода не курю и не тянет!
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(без названия)
Чича написал 01.02.2018 16:07
А сколько они убили российского народу,взрывая дома, развязывая войны, убивая реальных оппозиционеров,обтираяя собственность, чтобы накачать рейтинги власти уголовников и Пахана-Пу, как "крутых, незаменимых пацанов"?!
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 01.02.2018 12:41
Путлеровский фашизм в действии!
А что вы хотели?)))
Чтоб "власть" бандитов-гестапо путина сама отдала "власть" без крови???
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