Убили, значит террорист?

ФСБ России сообщает о нейтрализации члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который, по предварительным оперативным данным, готовил теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента РФ.

"Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей ФСБ. Там отметили, что, террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

Спецслужба сообщает, что в ходе неотложных следственных действий "по месту происшествия у преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы".

Управлением ФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности террористической организации ИГ и приготовления к террористическому акту.

- Всегда вызывает большие сомнения информация спецслужб, когда предполагаемого террориста убивают вместо того, чтобы задержать, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - До выборов, то есть до даты предполагаемого теракта почти два месяца - неужели нельзя было так подготовить задержание преступника, чтобы взять его живым и хотя бы допросить? Такого рода "успехи" спецслужбы часто демонстрируют на Северном Кавказе, а потом появляется информация, что убитые вроде бы и не имели никакого отношения к терроризму. И не проверишь - всех убили... Теперь эта стилистика дошла и до Нижнего Новгорода? Не первый уже случай...