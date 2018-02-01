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Московский листок

Нефтепровод "Дружба" в союзном государстве теперь значит "табачок врозь"

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 1

газпром белоруссия кризис силовигархия роснефть
Нефтепровод "Дружба" в союзном государстве теперь значит "табачок врозь"

Белоруссия с 1 февраля повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 6,7%. Решение об индексации цен на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке топлива было принято в январе 2018 года, сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики. 

Как сообщал портал iz.ru, Минск ранее утвердил новые тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам. Вопрос цены не раз становился предметом спора между Россией и Белоруссией. 

При этом РФ является основным поставщиком нефти и газа в соседнюю республику. За январь–август 2017 года было экспортировано 12,123 млрд кб/м газа и 12,1 млн т нефти.

От редакции: Считаю решение товарищей в Белоруссии классово адекватным, своевременным и верным. Более того: если Газпром никогда не стеснялся шантажировать Белоруссию, и задирать тарифы на её внутреннем рынке, то почему товарищи наши, братья белорусы должны как-то иначе относиться к российскому олигархату? Уточню, в случае Газпрома - это силовигархат, это непосредственно юрисдикция Путина, а значит государственная политика. Политика осознанного ухудшения отношений с едва ли не единственным "естественным" парнтёром на западном направлении.

Да-да, тут любят про мудрую внешнюю политику царь-Пу порассуждать... Ну так вот вам она - её плоды на самых ближних рубежах. И давайте-ка прикинем, какие имеют права Газпром и Роснефть на газовые и нефтяные месторождения (откуда и гонят они зарубежным потребителям НАШИ богатства), а так же на трубопроводы, которые строились в СССР научными и техническими силами ВСЕХ республик, включая БССР. На правах приватизаторов? На правах наследников ельцинского волюнтаристичного уничтожения СССР и конкретно соколка СССР по имени "Россия"?

Белоруссию в её решении надо всем евразийским левым, всех спектров и локализаций - поддержать, вот моё мнение. А уж если тут кто-то попробует приверстать сюда "по аналогии" санкции США против всё того же олигархата, паразитирующего на социалистиечской собственности, приватизированной им не только в РФ (помните, братва нынешнего французского арестанта Керимова пыталась и в Белоруссии поживиться?) - вы им напомните о состоянии хотя бы одного из них, на которое целые города в Белоруссии жили бы год-два безбедно!

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ф3 написал 01.02.2018 20:05
наверно есть на это основания.наверно ЭТО ОТВЕТ НА решения правительства РФ. А.Г ЛУКАШЕНКО справедливый человек
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