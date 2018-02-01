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Московский листок

Спортивный арбитражный суд отменил пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от Олимпийских игр

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 2

Спортивный арбитражный суд отменил пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпийских игр. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Также атлетам будут возвращены медали Олимпийских игр в Сочи, которые у них были изъяты в связи и дисквалификацией.

В частности, CAS оправдал следующих спортсменов: лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, конькобежцы Иван Скобрев, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко, бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина, Александр Третьяков, главный тренер российских скелетонистов Сергей Чудинов, скелетонисты Ольга Потылицына, Елена Никитина, Мария Орлова, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Кроме того, суд частично удовлетворил апелляции еще 11 спортсменов, заменив им пожизненную дисквалификацию на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане.

В числе этих спортсменов глава Федерации бобслея и скелетона Александр Зубков, бобслеисты Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок.

В свою очередь Международный олимпийский комитет прокомментировал сообщение о решении суда в Лозанне заявив, что за ним не последует автоматическое приглашение российских атлетов на Олимпиаду. "Решение о приглашении принимает МОК. Оправдание CAS 28 спортсменов не означает, что они автоматически будут приглашены на Олимпиаду", - говорится в заявлении МОК.

В документе также отмечается, что МОК разочарован решением суда, поскольку подтверждение справедливости обвинений в отношении 11 спортсменов "явно демонстрирует существование систематических манипуляций в антидопинговой системе на Играх в Сочи", и в решении по 28 оправданным спортсменам это не было учтено.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
hntkrepbns9iug написал 01.02.2018 20:43
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Опять кремлевским удалось
бабла подкинуть написал 01.02.2018 14:41
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