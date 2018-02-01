Бывший либерал-губернатор Белых признан крупным взяточником и теоретиком приватизации

Пресненский суд Москвы в четверг, 1 февраля, признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, которого обвиняли в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро. "Суд установил вину Белых в получении взятки", - сказала судья Татьяна Васюченко, оглашая приговор (цитата по ТАСС).

Она также заявила, что суд установил, что Белых, "будучи должностным лицом, совершил получение взятки за совершение действий и бездействия в пользу взяткодателя, а также представляемых им лиц, которые входят в служебные полномочия должностного лица и в силу должностного положения могут способствовать указанным действиям и бездействию, а равно за общее покровительство и попустительство по службе (ч. 6 ст. 290 УК РФ)".

В частности, Белых признан виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера (также упоминался в СМИ как Зудхаймер). Оглашение приговора продолжается. Как ожидается, оно займет несколько часов. Наказание для подсудимого будет названо в заключительной части судебного акта.

Ранее прокуратура потребовала отправить Белых в колонию строгого режима на 10 лет. Сам Белых свою вину не признает. Его защита настаивает на том, чтобы его оправдали, утверждая, что бывший губернатор стал жертвой оговора.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане, по данным СК, при получении взятки. В ведомстве утверждают, что он лично и через посредника получил в общей сложности 400 тысяч евро. На следующий день Белых был арестован решением Басманного суда. Ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Второе дело о взятке в 200 тысяч евро было возбуждено в отношении Белых 9 марта 2017 года, к 22 марта оба дела объединили.

Бывший губернатор на протяжении всего этого времени испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В октябре Белых клали в больницу "Матросской Тишины", а в конце декабря ему вызвали скорую помощь прямо в Пресненский суд. Примечательно, что затем его отправили в СИЗО, несмотря на диагностированную угрозу инсульта. "Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал", - рассказала тогда жена Белых Екатерина. В середине января Никиту Белых окончательно перевели из следственного изолятора "Лефортово" в больницу СИЗО "Матросская Тишина".

От редакции: Факт получения взятки и был изначально продемонстрирован по ТВ, отрицать его действительно сложно. "Меченые" евро из преуютнейшей ресторации на Петровке выносили практически всенародно. Личностью Белых был такой мутной, что заступаются за него одни либералы... Вот Алексеева, путинская любимица - упорно считает, что не мог "порядочный бизнесмен" Белых никаких взяток брать - где ж такое в цивилизованных странах видано? Вот первоначальное накопление капитала, с убийствами, "отжатием" целых заводов, которое и лежит в основании любого бизнеса в РФ - образно говоря, "кости социалистической собственности", - это никак нельзя отнести к чему-то компрометирующему. А за что боролась и сама Алексеева с социализмом проклятым? Чтобы родилось поколение эффективных собственников! Наоборот, священную миссию выполняли господа, подобные Белыху, Чубайсу и прочим - считает правозащита-совесть-Постэпохи. Гнать государство из экономики - да-да, и об этом Белых частенько запевал. Не уточняя, какое государство - ведь гнали-то они все девяностые из экономики всё ещё социалистическое государство, госконтроль.

"Любой проданный даже по условной цене в частные руки завод, колхоз - это гвоздь в гроб коммунизма" - эту цитату из Анатолия Чубайса надо бы золотишком вывести на Ельцин-центре или в Кирове... Да-да, либерал-губернатор Белых не успел развернуть там, в отличие от мэра Ройзмана, всероссийской наглядной агитации достойной - начать хотел с переименования города, дебольшевизации его. Однако, слишком замахнулся, население не поддержало таких радикальных мер, и бизнес, видимо, который "на церковь скинулся" - не поддержал... Осталось сюда прибавиться инициативкой, подобной "подставой" улюкаевского образца, силовигархам - чтобы расчистить место своим кадрам в городе и области. Что случилось с ярким гУбером? "Бохъ покаралъ" - не дал строить храм свой на грязные деньжаты.

Вот так и уходят они, герои СПС - не просто герои, а финансировавшие партию радикал-либералов - ту самую, которая на Первомай выходила с мегафончиками и скандировала в пустоту "Мы строим капитализм!" (Хакамада тогда под ручку с онанистом Рыжковым ещё хаживала на улицах без охраны). Что тут гадать - бабло Белых не просто брал, он его через себя пропускал. Только на этих примерах видна вся уродливость реставрированного всевластием капитала госустройства, с какими-то архаическими держимордами, губернаторами, которым просто на должности написано не всё пускать в бюджет, а что-то себе хватануть. Ну, ведь короток их век: надо и на заграничное будущее отложить... Вот и Белыха оказался короток век, не помогли принципы честного либерала. Ничего, став царём, Путин его, как воровку Васильеву, быстро помилует, сделает в СПЧ сменой достойной Алексеевой! И снова увидим мы на телеэкранах уже не столь упитанное, но праведным гневом антисоветским преображЕнное лицо его, поминающего "сталинские репрессии" и "отброшенную на сто лет большевиками назад Россию" - помяните слова мои!.. Как герой фильма "Бакенбарды" (роль исполнял Сухоруков) пригодился после отсидки властям, но уже не в роли Пушкина...

Д.Ч.

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