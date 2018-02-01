Парковочки в Москве подорожают, порадовал Собянин

Сергей Собянин допустил рост цен на платную парковку в некоторых районах с высокой автомобильной загруженностью. Он подчеркнул, что стоимость парковки может возрасти только в тех местах, где «чтобы встать на парковку, приходится кружить».

Глава столичной администрации указал на необходимость повышения тарифов в этих районах таким образом, чтобы их загрузка не превышала 80%. При этом Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы в ближайшем будущем «никаких особых новшеств не будет».

«Московское парковочное пространство в основном сформировано», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Как писал портал iz.ru, заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов ранее сказал, что не считает нужным менять тарифы на парковку в столице в 2018 году. Он при этом отметил, что стоимость парковки может быть пересмотрена в случае недостатка свободных мест.

Напомним, недавно этот же вопрос, но относительно дворовых парковок уже поднимался Ликсутовым. Жильцы многоквартирных домов в Москве не будут платить за парковку во дворах, такой вопрос никогда не поднимался, заявил в интервью "Коммерсанту" вице-мэр столицы Максим Ликсутов. "Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение", — сказал М.Ликсутов.

Не выносила - так вынесет, столичный миллионер же сказал только о прошедшем времени. Кстати, тут уже для Ликсутова готова "инициатива снизу", на уровне муниципальных депутатов.

Елена Ткач, экс-муниципальный депутат Пресни, соогранизатор Народного Совета Тверского района:

- Кацевские депутаты начали агитацию за платные парковки во дворах. Судя по их призывам (прочитала у Анастасии Ромашкевич, одного из их «депутатов»), законов они не читали, а вместо них используют кацевскую методичку, в которой, судя по всему, отсутствуют такие понятия, как «общедолевая собственность» и «придомовая территория». Пишет она дословно следующее: «…Я вижу два варианта глобального решения этой проблемы, причем, они могут применяться параллельно. С одной стороны, я за то, чтобы люди брали землю в собственность. Пусть приватизируют и делают там, что хотят. Наверное, в этой ситуации они крепко подумают, хотят ли они жить на парковке. С другой стороны, платная парковка во дворах (при сохранении резидентских разрешений), которой почему-то так боятся жители, как раз поможет сократить число чужаков, желающих запарковаться у них под окнами…»

Кацисты, видимо, не в курсе, что, во-первых, придомовая территория и так является общедолевой собственностью и ее не надо приватизировать. Во-вторых, жители каждого дома распоряжаются своей территорией по решению общего собрания и никто не вправе им указывать где и что размещать. О Жилищном и Градостроительных кодексах новые депутаты, видимо, не слышали. Да и зачем им это? Как и ожидалось, проблемами жителей они заниматься не собираются. Их задача – это громкие безграмотные заявления, постоянные митинги и продвижение интересов бизнеса и чиновников. P.S.-ред.

А иногда и бизнеса чиновников, как в случае Ликсутова. Вот увидите, Дима Гудков, мечтающий снести памятник Ленину на Октябрьской, и либерал-реформатор городских пространств Кац, - и внесут в Мосгордуму инициативу о платности дворовых парковок.

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