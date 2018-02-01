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Московский листок

Парковочки в Москве подорожают, порадовал Собянин

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 8

москва собянин ликсутов парковки кац димагудков
Парковочки в Москве подорожают, порадовал Собянин

Сергей Собянин допустил рост цен на платную парковку в некоторых районах с высокой автомобильной загруженностью. Он подчеркнул, что стоимость парковки может возрасти только в тех местах, где «чтобы встать на парковку, приходится кружить». 

Глава столичной администрации указал на необходимость повышения тарифов в этих районах таким образом, чтобы их загрузка не превышала 80%. При этом Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы в ближайшем будущем «никаких особых новшеств не будет». 

«Московское парковочное пространство в основном сформировано», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Как писал портал iz.ru, заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов ранее сказал, что не считает нужным менять тарифы на парковку в столице в 2018 году. Он при этом отметил, что стоимость парковки может быть пересмотрена в случае недостатка свободных мест.

Напомним, недавно этот же вопрос, но относительно дворовых парковок уже поднимался Ликсутовым. Жильцы многоквартирных домов в Москве не будут платить за парковку во дворах, такой вопрос никогда не поднимался, заявил в интервью "Коммерсанту" вице-мэр столицы Максим Ликсутов. "Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение", — сказал М.Ликсутов.

Не выносила - так вынесет, столичный миллионер же сказал только о прошедшем времени. Кстати, тут уже для Ликсутова готова "инициатива снизу", на уровне муниципальных депутатов.

Елена Ткач, экс-муниципальный депутат Пресни, соогранизатор Народного Совета Тверского района:

- Кацевские депутаты начали агитацию за платные парковки во дворах. Судя по их призывам (прочитала у Анастасии Ромашкевич, одного из их «депутатов»), законов они не читали, а вместо них используют кацевскую методичку, в которой, судя по всему, отсутствуют такие понятия, как «общедолевая собственность» и «придомовая территория». Пишет она дословно следующее: «…Я вижу два варианта глобального решения этой проблемы, причем, они могут применяться параллельно. С одной стороны, я за то, чтобы люди брали землю в собственность. Пусть приватизируют и делают там, что хотят. Наверное, в этой ситуации они крепко подумают, хотят ли они жить на парковке. С другой стороны, платная парковка во дворах (при сохранении резидентских разрешений), которой почему-то так боятся жители, как раз поможет сократить число чужаков, желающих запарковаться у них под окнами…»

Кацисты, видимо, не в курсе, что, во-первых, придомовая территория и так является общедолевой собственностью и ее не надо приватизировать. Во-вторых, жители каждого дома распоряжаются своей территорией по решению общего собрания и никто не вправе им указывать где и что размещать. О Жилищном и Градостроительных кодексах новые депутаты, видимо, не слышали. Да и зачем им это? Как и ожидалось, проблемами жителей они заниматься не собираются. Их задача – это громкие безграмотные заявления, постоянные митинги и продвижение интересов бизнеса и чиновников.

P.S.-ред.

А иногда и бизнеса чиновников, как в случае Ликсутова. Вот увидите, Дима Гудков, мечтающий снести памятник Ленину на Октябрьской, и либерал-реформатор городских пространств Кац, - и внесут в Мосгордуму инициативу о платности дворовых парковок.

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Всего комментариев к статье: 8
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собянина за рога и в стойло-к белых этого чурбанизатора
как они надоели написал 01.02.2018 21:58
$иониССты-глобалисты.Лютые звери.
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Помните великие слова из 1993 года ?
Ни меров, ни серов, ни перов, ни х еро в!!!!! написал 01.02.2018 21:01
Помните, что на счету Лужкова и Собянина--- полное уничтожение исторического наследия Москвы. Полное стирание исторической памяти о великом городе. Заселение Москвы проходимцами, ворами, мошенниками, предателями, вымогателями. Возведение культа стяжательства, паразитизма и обмана в абсолют. Превращение живой городской жизни в имитацию жизни, лишение города производительных сил, созидательно-творческого начала.
Изощренный наркотический сибаризм сверхбогатых и полная нищета и бееспросветность бедных, кастово-семейное разделение горожан, ненависть, страх,.... и вечные, нескончаемые бредовые стройки-перестройки для отвлечения внимания от катастрофы в стране. Что еще можно прибавить?
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(без названия)
hntkrepbns9iug написал 01.02.2018 20:27
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Россию не остановить!
Только Вперед! написал 01.02.2018 19:51
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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(без названия)
Все путем написал 01.02.2018 19:32
Это проблемы тех, кто надеялся и верил. Кто надеялся на авось и в 2012 м году, и раньше. В то время, когда люди не боялись и протестовали, эти --- подстраивались, и хапали, жрали, тащили, пилили... Не прокатил авось. Дураки и трусы должны быть наказаны.
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(без названия)
радоваться надо! написал 01.02.2018 18:31
Москвичи богатые - паразитируют на всей россии. Пусть платят и не скулят
а то привыкли на чужом горбу кататься
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Раскольников проломи башку барашке!
Крон Принц Пяттачок Алибабаевич написал 01.02.2018 17:57
Если похоронят владимира Ильича, то согласен не есть два дня. Парковки это удобно баранов, поставил , заплатил и жри манты за обе щеки.
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Они-мастера!:)
Что это? написал 01.02.2018 17:48
Радовать....:(
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