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Московский листок

Путин пообещал рабочим "Ростсельмаша" похлопотать на счет снижения цен на бензин

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 1

Путин пообещал рабочим "Ростсельмаша" похлопотать на счет снижения цен на бензин

В нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из рабочих "Ростсельмаша" во время общения с сотрудниками завода.

"Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства", - цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть и уровнем акцизов. "Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас - под $70 за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", - добавил он.

Отметим, что в прошлом году цены на бензин в России росли в три раза быстрее официальной инфляции. По данным Росстата, в 2017 году стоимость бензина выросла на 7,3% а дизельное топливо подорожало на 9,9%. При этом уровень официальной инфляции за год составил 2,5%.

С 1 января 2018 года ставки акциза на бензин класса 5 и дизельное топливо в России повышены на 50 копеек за литр. Ставка акциза на бензин возросла до 11 213 рублей за тонну (+10,7% по сравнению с действовавшей в 2017 году), на дизтопливо поднялась до 7 665 рублей за тонну (+12,7%).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Виктор + написал 01.02.2018 21:38
Опять врет. Когда цена на нефть была низкой, он говорил что бензин не может дешеветь из за дорогого доллара. Сейчас доллар относительно дешевый, но вот напасть, нефть подорожала. И как всегда отвечает не с позиций глубокого понимания, а из сиюминутных соображений. Забил ответный шар и ладно. А надо бы ответить, почему в России бензин дороже чем в США при несопоставимых доходах населения.
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