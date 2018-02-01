Путин пообещал рабочим "Ростсельмаша" похлопотать на счет снижения цен на бензин

В нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из рабочих "Ростсельмаша" во время общения с сотрудниками завода.

"Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства", - цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть и уровнем акцизов. "Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас - под $70 за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", - добавил он.

Отметим, что в прошлом году цены на бензин в России росли в три раза быстрее официальной инфляции. По данным Росстата, в 2017 году стоимость бензина выросла на 7,3% а дизельное топливо подорожало на 9,9%. При этом уровень официальной инфляции за год составил 2,5%.

С 1 января 2018 года ставки акциза на бензин класса 5 и дизельное топливо в России повышены на 50 копеек за литр. Ставка акциза на бензин возросла до 11 213 рублей за тонну (+10,7% по сравнению с действовавшей в 2017 году), на дизтопливо поднялась до 7 665 рублей за тонну (+12,7%).