Директора увезли на виду у всей школы

Музы и картузы

Гражданам России повезло. У них столько слуг народа, сколько нет ни в одной стране мира, если не считать папский Ватикан и экзотические Сент-Винсент и Гренадины. Согласно официальным данным ООН, Россия по количеству полицейских на 100 тысяч населения (623) уверенно опережает и Америку (256), и Китай (120). Видимо поэтому в пятницу 19 января в Черёмушкинскую детскую школу искусств заявилось сразу пятеро правоохранителей.

По мнению преподавателей, с количеством слуг народа случился явный перебор, минимум в пять раз. С проделанной в тот день работой мог отлично справиться один вежливый и грамотный полицейский, действующий в рамках правового поля. К сожалению, во всех внутренних органах такого не нашлось.

Первым был озадачен вахтёр. В его обязанности входит регистрация всех посетителей, невзирая на количество и размер звёздочек на погонах. Однако вместо пяти фамилий, пяти имён и пяти отчеств пожилой человек получил в лицо какие-то непонятные корочки с кратким пояснением: «Нам всё можно». Единственное, что в данной ситуации должно вахтёра успокоить, дисциплинарного взыскания от начальства он не получит. Директора школы Баженову С.В. увезли в неизвестном направлении через несколько минут после взятия вахты штурмом.

Дальнейшие события в школе искусств разворачивались уже в отсутствие руководителя. Завоёванную высоту – кабинет директора сотрудники полиции приспособили под свой штаб. Именно туда заводили по одному пленных преподавателей. Никого из них не били, не пытали, резиновой дубинкой стучали по столу исключительно ритмично, не вызывая диссонанса у чувственных музыкальных натур.

Главный казус у правоохранителей вышел даже не с тем, что при производстве процессуальных действий гражданам не были разъяснены их конституционные права, а что достоянием широкой общественности стали полицейские фобии. Общеизвестный факт: каждый пытается запугать оппонента тем, чего сам больше всего боится. Бравые полицейские, делая большие глаза и понижая голос до трагического шёпота, сообщали каждому из преподавателей, что если тот не скажет правду, его отвезут в отдел «для прохождения полиграфа».

Что же это за страшная правда, которую стремились узнать правоохранители? Это как раз секретом не является (далее выражено оценочное суждение автора публикации), полиция получила задание накопать в действиях директора МБУДО ЧДШИ доказательств на состав хоть какого-нибудь, пусть даже самого экзотического преступления.

Зачем и кому это нужно?

Весной прошлого года информационное агентство «Хакасия» опубликовало письмо жителя Черёмушек:

«С 15 апреля 2017 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Черемушкинской детской школе искусств начался набор обучающихся на новый учебный год. Родители детей, желающих учиться в данной школе, были неприятно удивлены, что в соответствии с муниципальным заданием школе выделено всего 14 бюджетных мест по дополнительным предпрофессиональным программам. Школа предлагает также дополнительные общеразвивающие программы в области искусств. Но платно. Цены, согласованные руководителем Саяногорского городского отдела культуры Евгенией Шкрум, автором муниципального задания, не просто высокие – они за гранью добра. Ясно, что при таких условиях подавляющее большинство детей не сможет посещать ЧДШИ. Изучив муниципальное задание, выданное отделом культуры МО Саяногорска, становится понятно, что его цель - вынудить родителей отказаться от обучения детей в школе искусств. Следовательно, через несколько лет, когда основной поток учащихся окончит школу, данное учреждение закроется, и аргументируют это низкой посещаемостью. Это своеобразная оптимизация бюджетных расходов».

Как выяснилось, с подобной «оптимизацией» не согласился и коллектив школы искусств. Нужно ли говорить, что фамилия «Баженова» появилась в списке врагов городской администрации?

Совместная борьба родителей одаренных детей и коллектива ЧДШИ за возможность обучать детей без грабительской оплаты выплеснулась из стен школы, изрядно подмочив репутацию городских и республиканских властей. Письма с сигналом «SOS» достигли даже администрации президента.

Родителей за подобную «вольницу» не накажешь, а Светлана Вадимовна в полной мере испытала на себе пресс административного ресурса. Как грибы после дождя стали появляться дисциплинарные взыскания. Два в день. Понятно, что директора стали подводить под увольнение.

«Какие же это грибы!? – в защиту трудовых прав Баженовой встала Галина Алексеевна Романовская. – Так, бледные поганки». Взыскания были отменены, спасибо юристу за проделанную работу и гражданскому суду за сохраняемую беспристрастность.

Галину Алексеевну сложно заподозрить в коррупционной связи с администрацией. Но последняя с завидной регулярностью без аукционов и конкурсов подкидывает юристу всё новую и новую работу. Очередным делом Романовской стала защита работников ЧДШИ от полицейского произвола. А заодно и прав детей на дополнительное образование, программа которого не предусматривает знакомство с «художествами» и криминальными пьесами правоохранителей.

Ко встрече с преподавательским составом школы Галина Романовская подошла основательно. 26 января в Черёмушки вместе с ней приехали депутат местного горсовета, член Совета при Главе Хакасии по развитию гражданского общества и правам человека, журналисты независимого республиканского СМИ. Спустя двадцать минут к собранию присоединился полицейский «для проверки сообщения о возможных противоправных действиях на, возможно, незаконном собрании».

Фабула дела

В конце декабря 2017г. в школу искусств пришли деньги. Республика изыскала почти 600 тысяч рублей на стимулирующие выплаты. Вообще-то стимулирующие выплаты производятся ежемесячно, но о дырявом бюджете Хакасии наслышана даже Агафья Лыкова. Год заканчивался, деньги нужно было разделить быстро. В комиссию по оценке эффективности деятельности преподавателей и концертмейстеров, созданную согласно Положению по оплате труда работников ЧДШИ, вошли пять руководителей отделений. Распределили деньги среди основного педагогического состава с учетом вклада в работу, по несколько десятков тысяч рублей каждому. Баженова на основе протокола комиссии издала приказ. Поскольку вклад оказался неравномерным, нашлись обиженные. Что и кому они понаписали пока достоверно неизвестно. Однако на кого – понятно по действиям полицейских, настойчиво пытавшихся выяснить, передавались ли деньги директору школы. Директора увезли в Саяногорск на виду у всей школы.

Встреча. Диалоги о «черной пятнице»

Светлана Баженова, директор ЧДШИ:

- Я плохо себя чувствовала. В течение 8 часов меня удерживали посреди кабинета на жёстком стуле. В туалет меня выводили в сопровождении сотрудника полиции. На мою просьбу отпустить меня хотя бы на обед налили стакан чая.

У меня изъяли сумку, я не имела возможности ответить на телефонные звонки, позвонить близким и сообщить, что жива, здорова и нет оснований для беспокойства. В течение 8 часов мне задавали один и тот же вопрос: каким образом распределялась премия декабря 2017 года между педагогами школы? Звучали фразы о мошенничестве с моей стороны, хотя я к распределению премий никакого отношения не имею. В течение восьмичасовой пытки от меня требовали признания в участии распределения денежных средств. При этом в ходе разговора сотрудники, которые мне не представлялись, произносили фразы угрожающего характера, оказывали психологическое давление.

Ольга Понятина, преподаватель:

- Мы живём как в деревне какой-то. У нас в школе нет ни учительской, ни организатора, ни лаборанта. Всё своими руками делаем. Обратите внимание: вот у нас школа, вот детский сад, и все входы перекрыты пивными точками. У нас в посёлке их то ли 12, то ли 15. А школа искусств одна. Но именно сюда пришла с проверкой полиция. На остальные проблемы Черёмушек у них времени нет.

Вячеслав Лукашевичус, преподаватель:

- Я отказался подписывать протокол. Сказал, что не хочу ни подтверждать, ни опровергать неизвестные мне факты. Тогда меня отвезли в Саяногорск, завели в какой-то кабинет, заставили вынуть все вещи из карманов. Как я понял, искали второй телефон, видимо, чтобы исключить возможность диктофонной записи. Затем очень грубо в матерной форме начали пугать какими-то последствиями. В итоге я пропустил два урока. Всё это время дети оставались без присмотра.

Екатерина Демшина, преподаватель:

- Нас допрашивали в кабинете директора, причем, даже не представлялись. Спрашивали, сколько муж получает, какой болезнью болели. Спрашивали, сколько денег мы сняли с карточки, кто кому что передавал. Отвечаешь, что ничего не знаешь, они опять… И этот вопрос постоянно звучит, звучит, звучит…

Галина Романовская, юрист:

- «Закон о полиции» не призывает к нарушению прав человека. А здесь, я так поняла, были сорваны учебные процессы, были проигнорированы моменты, что это дети, и преподаватели должны в соответствующем состоянии и настроении передавать им знания. Это тонкая сфера культуры, которая требует вдохновения. О каком вдохновении можно говорить, когда тебя терзают, угрожают полиграфом и прямо говорят, что вы врете! Это недопустимо. То, что вы слышали от них, это было унижением вашего человеческого достоинства, это было оскорблением и психологическим давлением. Поэтому эти действия полиции, которые далеки от культуры, надо обязательно обжаловать. Необходимую юридическую помощь я окажу.

Григорий Назаренко, депутат:

- С точки зрения чиновников вы покушаетесь на их права. Они руководят так, как они хотят. Нет денег – урежем, заберем у самых незащищенных. А вы взяли, и подняли голос. Причем, все началось с родителей. У вас оказался очень дружный коллектив, который это поддержал. За это вы и приняли удар на себя.

Если вас хотят запугать, значит, вас боятся…. Имейте в виду – правда на вашей стороне. И ваша сплоченность – хороший ответ тем людям, которые работают сейчас против вас. Если вы ничего не нарушили, вам нечего бояться. Не предавайте своих, держитесь коллективом. И вы будете себя защищать, и мы будем вам помогать.

Когда сюда во время учебного процесса приезжает большая группа полицейских и начинает так себя вести – это элемент психологического воздействия, такого быть не должно.

Кто поставит точку в точке кипения

Квалифицировать действия сотрудников полиции предстоит прокуратуре, куда была направлена коллективная жалоба пострадавших от полицейского произвола. А то, что это был именно произвол, можно говорить уже сегодня, не дожидаясь ответа от надзорного органа. Достаточно ознакомиться со статьёй 5 закона «О полиции».

Возможно, полицейские излишне ретиво пытались защитить права граждан России (да-да, чиновники тоже граждане нашей страны, невзирая на то, что живут они где-то в параллельной реальности и с народом практически не пересекаются). Возможно, не вина это силовиков, а беда, вызванная профдеформацией, когда приходится охранять права одних граждан от других, у которых прав меньше.

Ясно одно. Тот, кто упирался, чтобы затолкать директора школы в состав статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, сам уже одной ногой заступил в соседнюю 286-ю статью «Превышение должностных полномочий». В законе «О полиции» собрано достаточно хороших и правильных норм. К сожалению, там нет пункта «Не рой яму другому, сам в неё попадёшь».

PS В тюремной камере развлечений немного. Можно просить у коридорного кипятку для чая, перестукиваться с соседями, забивать козла… У фигурантов нашего дела есть ещё одно весёлое занятие: подкараулить задремавшего товарища и напугать его, крикнув в ухо – «Полиграф!»