Экс-губернатора Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима

Пресненский районный суд Москвы приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,5 млн рублей.

"Признать виновным, назначить Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует РИА Новости судью.

Отмечается, по одному из эпизодов суд оправдал Белых. Речь идет о получении взятки от совладельца Нововятского лыжного комбината Альберта Ларицкого в 2012 г., якобы за за помощь в получении участков леса под вырубку.

Гособвинение запросило для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании.

Напомним, экс-губернатор был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах бывший Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.