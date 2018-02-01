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Московский листок

Экс-губернатора Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 1

Экс-губернатора Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима

Пресненский районный суд Москвы приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,5 млн рублей.

"Признать виновным, назначить Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует РИА Новости судью.

Отмечается, по одному из эпизодов суд оправдал Белых. Речь идет о получении взятки от совладельца Нововятского лыжного комбината Альберта Ларицкого в 2012 г., якобы за за помощь в получении участков леса под вырубку.

Гособвинение запросило для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании.

Напомним, экс-губернатор был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах бывший Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Каммерер написал 01.02.2018 21:52
Тебя посодють. И правильно сделают. А ты не воруй!
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