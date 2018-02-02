Каждый призер Олимпиады должен отчетливо понимать: он соучастник очередного грабежа

Проснувшись вчера в 6.58 утра (посмотреть сводку новостей), я потом целых три часа покаянно бил себя ушами по щекам и кулаком в грудь.

Не сильно так бил, чтобы не поломать ребра, но изо всех сил проклинал свою недальновидность и несообразительность.

Я-то думал, что смысл публикации «кремлевского досье» Минфином США в том, чтобы сделать 210 российским персонажам «последнее китайское предупреждение». Чтобы подвесить их за одно чувствительное место к потолку и потом, допустим, не спеша так начать каждого немножко шантажировать.

А может быть, и приступить к экспроприации у них зарубежных вкладов, квартир, фазенд, прочих вилл, купленных с получки в странах НАТО.

Но оказалось, что я все неправильно понимал. Оказывается, всем надо настроиться на пушковско-соловьиные трели и считать атаку американского Минфина на отечественных олигархов и «кремлевских небожителей» еще одной яркой внешнеполитической победой дорогого Владимира Владимировича.

Оказывается, дружище Трамп не осмелился применить санкции к российским нуворишам и горлохватам, потому что боится нашего президента и хочет с ним задружиться. А список так - понты, холостой выстрел. Так что «Путин снова всех переиграл».

Не знаю, в какие игры там играет с Конгрессом супруг обворожительной Мелании Трамп. В последнее время мы с ним редко видимся, так что спросить не до сук.

Но он сделал главное - легким движением руки нажал на МОК и отстранил поднявшуюся с колен Россию от зимней Олимпиады. А она начнется уже через 7 дней в горах южнокорейского уезда Пхенчхан. И лучше гор, сами понимаете, могут быть только горы…

Туда отправятся 169 отечественных спортсменов-отшельников, которым запрещены все опознавательные страны: гимн, герб, флаг и прочая символика, которая обозначала бы их принадлежность к России. Даже в женских заколках для волос не должен просматриваться триколор. За всем этим будет строго следить специальная комиссия олимпийской полиции.

И если, допустим, иная строптивая сноубордистка или скелетонистка вздумает украсить свой лифчик и прочее неглиже цветами патриотических оттенков - пусть пеняет на себя. Снимут за милую душу.

Казалось бы: почему наши ребята должны терпеть это унижение, ради чего? Ведь подлость же полнейшая со стороны МОК, какую он и в мыслях не мог позволить себе в обращении с советскими спортсменами.

Почему с путинской Россией герр Бах и Ко выделываются так, как никогда не смогли бы повыделываться с брежневским Союзом?

Именно потому, что РФ это не СССР, а Путин не Брежнев. Хотя, говорят, соотношение ядерных зарядов с мужем обворожительной Мелании у нас примерно одинаковое.

Ответить на эти вопросы я постарался в заметках от 12 декабря «Зачем Путин гонит олимпийцев выступать под «белыми флагами». Что избавляет меня от необходимости распространяться на эту тему дальше. Ознакомьтесь. (https://forum-msk.org/material/news/14077344.html).

Что можно добавить? Только то, что Олимпийские игры это всегда большой распил «бабла». Ни одна страна мира не награждает своих победителей орденами, медалями, огромными денежными призами и иномарками.

К примеру, наши призеры летней Олимпиады в Бразилии получили по 7-8 млн. руб. наличными и, в зависимости от достоинства медали, «BMW» разной степени навороченности.

А медалисты прошлых летних и зимних Олимпиад получали другие изделия германского Автопрома: дважды «Ауди» и «Мерседесы»

И тут мы подходим к главному секрету непокобелимости нацлидера, который толкает отечественных спортсменов в горы южнокорейского уезда Пхенчхан на несмывающееся позорище.

Тысячу и один раз наши олимпийцы рассказывали, что не было для них более счастливых минут в жизни, чем стоять на пьедестале почета, смотреть на поднимающийся флаг России (СССР) и слушать гимн своей страны. И подпевать.

А сейчас что? Как что? Во-первых, господа лауреаты по 7-8 млн. руб. наличными. А вот изделия германского Автопрома, очевидно, будут другие. Возможно, «Фольксваген», а может, и «Опель» или даже «Порше».

Главное, что рекламироваться будут машины той самой Германии, которая в 1945 году потерпела сокрушительное… Ну это вы знаете. А сегодня живет в 100 раз лучше страны-победительницы.

Как вы легко догадались, кроссоверы и прочие внедорожники для призеров пхенчханских игрищ германскому Автопрому давно заказаны. За них, сами понимаете, заплачены авансы и получены хорошие откаты.

И куда их девать, если нашей сборной не будет на Играх и, стало быть, не будет даже хилой бронзы? Для тех, кого не пригласили, кормилец организует дома альтернативные забавы, потому что заказанные фрицам иномарки олимпийской серии должны быть выкуплены.

А где деньги на них брать, если в стране непролазный кризис и четвертый год падение производства? Если «Партия жуликов и воров» только что утвердила бюджет на 2018 г. с колоссальной дырой в 1,33 трлн. руб.?

Как где? Там же, где и брали миллиарды на войну в Сирии. В тумбочке. Мы-то с вами на что? Нас же можно как липку бесконечно обдирать без всякого риска наткнуться на бунт бессмысленный и беспощадный.

Димон и его команда снова повысят квартплату, герр Миллер в очередной раз без всяких оснований и обоснований на 13-15% вздрючит тарифы на бытовой и промышленный газ. Ну и по карманам 42 млн. пенсионеров пошмонают, как пошмонали в олимпийском 2016-м, отказав им в компенсации их и без того нищенских пенсий

Так что каждый призер Олимпиады, получая немерянные миллионы призовых и престижную немецкую иномарку, должен отчетливо понимать: он соучастник очередного грабежа населения.

Вы можете спросить: а причем тут Мундиаль-2018, который я вытащил заголовок? А вот при чем. Еще года этак два назад публицист Анатолий Баранов выдал пророчество: как только нищая Россия достроит все спортобъекты, вбухав в них миллиарды рублей, Запад просто отберет у нее футбольный чемпионат.

Ну не совсем заберет, а только лишит нашу футбольную сборную права участвовать в нем. И она будет смотреть ристалища гостей с трибун, а, может, даже и со скамейки штрафников.

Пока что предсказание главреда ФОРУМа.мск исполняется с ужасающей неотвратимостью. И первый допинговый скандал с отстранением 100 легкоатлетов от Игр в Рио, и запрет России участвовать в Олимпийских играх в горах южнокорейского уезда Пхенчхан и «кремлевское досье» - это все звенья одной цепи.

Правильно я понимаю ситуацию, Анатолий Юрьевич?

Что можно этому противопоставить? Есть кое-какие мысли. Но у нас же капитализм да еще «бандитский». А у вас такие выдающиеся мыслители современности, как г-да Сурков, Володин, Кириенко…

Пусть думают.