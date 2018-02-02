Каждый призер Олимпиады должен отчетливо понимать: он соучастник очередного грабежа

Проснувшись вчера в 6.58 утра (посмотреть сводку новостей), я потом целых три часа покаянно бил себя ушами по щекам и кулаком в грудь.
Не сильно так бил, чтобы не поломать ребра, но изо всех сил проклинал свою недальновидность и несообразительность.
Я-то думал, что смысл публикации «кремлевского досье» Минфином США в том, чтобы сделать 210 российским персонажам «последнее китайское предупреждение». Чтобы подвесить их за одно чувствительное место к потолку и потом, допустим, не спеша так начать каждого немножко шантажировать.
А может быть, и приступить к экспроприации у них зарубежных вкладов, квартир, фазенд, прочих вилл, купленных с получки в странах НАТО.
Но оказалось, что я все неправильно понимал. Оказывается, всем надо настроиться на пушковско-соловьиные трели и считать атаку американского Минфина на отечественных олигархов и «кремлевских небожителей» еще одной яркой внешнеполитической победой дорогого Владимира Владимировича.
Оказывается, дружище Трамп не осмелился применить санкции к российским нуворишам и горлохватам, потому что боится нашего президента и хочет с ним задружиться. А список так - понты, холостой выстрел. Так что «Путин снова всех переиграл».
Не знаю, в какие игры там играет с Конгрессом супруг обворожительной Мелании Трамп. В последнее время мы с ним редко видимся, так что спросить не до сук.
Но он сделал главное - легким движением руки нажал на МОК и отстранил поднявшуюся с колен Россию от зимней Олимпиады. А она начнется уже через 7 дней в горах южнокорейского уезда Пхенчхан. И лучше гор, сами понимаете, могут быть только горы…
Туда отправятся 169 отечественных спортсменов-отшельников, которым запрещены все опознавательные страны: гимн, герб, флаг и прочая символика, которая обозначала бы их принадлежность к России. Даже в женских заколках для волос не должен просматриваться триколор. За всем этим будет строго следить специальная комиссия олимпийской полиции.
И если, допустим, иная строптивая сноубордистка или скелетонистка вздумает украсить свой лифчик и прочее неглиже цветами патриотических оттенков - пусть пеняет на себя. Снимут за милую душу.
Казалось бы: почему наши ребята должны терпеть это унижение, ради чего? Ведь подлость же полнейшая со стороны МОК, какую он и в мыслях не мог позволить себе в обращении с советскими спортсменами.
Почему с путинской Россией герр Бах и Ко выделываются так, как никогда не смогли бы повыделываться с брежневским Союзом?
Именно потому, что РФ это не СССР, а Путин не Брежнев. Хотя, говорят, соотношение ядерных зарядов с мужем обворожительной Мелании у нас примерно одинаковое.
Ответить на эти вопросы я постарался в заметках от 12 декабря «Зачем Путин гонит олимпийцев выступать под «белыми флагами». Что избавляет меня от необходимости распространяться на эту тему дальше. Ознакомьтесь. (https://forum-msk.org/material/news/14077344.html).
Что можно добавить? Только то, что Олимпийские игры это всегда большой распил «бабла». Ни одна страна мира не награждает своих победителей орденами, медалями, огромными денежными призами и иномарками.
К примеру, наши призеры летней Олимпиады в Бразилии получили по 7-8 млн. руб. наличными и, в зависимости от достоинства медали, «BMW» разной степени навороченности.
А медалисты прошлых летних и зимних Олимпиад получали другие изделия германского Автопрома: дважды «Ауди» и «Мерседесы»
И тут мы подходим к главному секрету непокобелимости нацлидера, который толкает отечественных спортсменов в горы южнокорейского уезда Пхенчхан на несмывающееся позорище.
Тысячу и один раз наши олимпийцы рассказывали, что не было для них более счастливых минут в жизни, чем стоять на пьедестале почета, смотреть на поднимающийся флаг России (СССР) и слушать гимн своей страны. И подпевать.
А сейчас что? Как что? Во-первых, господа лауреаты по 7-8 млн. руб. наличными. А вот изделия германского Автопрома, очевидно, будут другие. Возможно, «Фольксваген», а может, и «Опель» или даже «Порше».
Главное, что рекламироваться будут машины той самой Германии, которая в 1945 году потерпела сокрушительное… Ну это вы знаете. А сегодня живет в 100 раз лучше страны-победительницы.
Как вы легко догадались, кроссоверы и прочие внедорожники для призеров пхенчханских игрищ германскому Автопрому давно заказаны. За них, сами понимаете, заплачены авансы и получены хорошие откаты.
И куда их девать, если нашей сборной не будет на Играх и, стало быть, не будет даже хилой бронзы? Для тех, кого не пригласили, кормилец организует дома альтернативные забавы, потому что заказанные фрицам иномарки олимпийской серии должны быть выкуплены.
А где деньги на них брать, если в стране непролазный кризис и четвертый год падение производства? Если «Партия жуликов и воров» только что утвердила бюджет на 2018 г. с колоссальной дырой в 1,33 трлн. руб.?
Как где? Там же, где и брали миллиарды на войну в Сирии. В тумбочке. Мы-то с вами на что? Нас же можно как липку бесконечно обдирать без всякого риска наткнуться на бунт бессмысленный и беспощадный.
Димон и его команда снова повысят квартплату, герр Миллер в очередной раз без всяких оснований и обоснований на 13-15% вздрючит тарифы на бытовой и промышленный газ. Ну и по карманам 42 млн. пенсионеров пошмонают, как пошмонали в олимпийском 2016-м, отказав им в компенсации их и без того нищенских пенсий
Так что каждый призер Олимпиады, получая немерянные миллионы призовых и престижную немецкую иномарку, должен отчетливо понимать: он соучастник очередного грабежа населения.
Вы можете спросить: а причем тут Мундиаль-2018, который я вытащил заголовок? А вот при чем. Еще года этак два назад публицист Анатолий Баранов выдал пророчество: как только нищая Россия достроит все спортобъекты, вбухав в них миллиарды рублей, Запад просто отберет у нее футбольный чемпионат.
Ну не совсем заберет, а только лишит нашу футбольную сборную права участвовать в нем. И она будет смотреть ристалища гостей с трибун, а, может, даже и со скамейки штрафников.
Пока что предсказание главреда ФОРУМа.мск исполняется с ужасающей неотвратимостью. И первый допинговый скандал с отстранением 100 легкоатлетов от Игр в Рио, и запрет России участвовать в Олимпийских играх в горах южнокорейского уезда Пхенчхан и «кремлевское досье» - это все звенья одной цепи.
Правильно я понимаю ситуацию, Анатолий Юрьевич?
Что можно этому противопоставить? Есть кое-какие мысли. Но у нас же капитализм да еще «бандитский». А у вас такие выдающиеся мыслители современности, как г-да Сурков, Володин, Кириенко…
Пусть думают.
Светослав........................ написал 02.02.2018 10:23
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Как это "ради чего"? Ради 7-8 миллионов фублев налом и БМВ.
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\\\Ведь подлость же полнейшая со стороны МОК, какую он и в мыслях не мог позволить себе в обращении с советскими спортсменами.///
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Эт точно. Подлость МОК -- полнейшая: за какой-то жалкий и ничтожный допинг лишать права участия и наград за прошлые "победы"! Cyки.
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Но, с другой стороны, у россiйсуих допингменов не было другого выхода: занимать без мельдония 50-е места -- как-то не комильфо для заявленного Вошьдем вставаниясколен.
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\\\Еще года этак два назад публицист Анатолий Баранов выдал пророчество...///
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Избирательно как-то у мосьЁ Баранова проявляется дар: лишение мундиаля он узрел, а корни нынешних проблем россiи, связанные напрямую с захватом территорий Украины -- нет... Непонятненько.
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\\\Что можно этому противопоставить?///
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Вариантов всего два: можно расслабить булки и попытаться получить удовольствие от процесса, а можно самим стать участниками процесса и начать украшать города россiи болтающимися вверх ногами на фонарных столбах прихвостнями фашистского режима Путлера.
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Но для этого нужны не мельдоний а яйца, с чем у русскiх традиционно огромные проблемы.
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Изборский клуб написал 02.02.2018 09:52
Средний возраст его коружения - за 60 лет.
На ключевых постах пенсионеры, которые могут тащить страну только назад
Изборский клуб написал 02.02.2018 09:48
Не нашел лучшего способа объяснить свои провалы как нападать на Ленина. Этим совсем опустил себя до уровня полудурочной Няши
Заигрывание с РПЦ, фактическая отмена конституционного принципа отделения церкви от государства, театральное целование икон, мощей, монахов,батюшек, создание на пустом месте своего культа, выдает в нем примитивность мышления и пещерный эгоцентризм.
Все о себе, все для себя, любимого, а народ России воспринимает как неизбежное зло, который ему только мешает
ФСБ написал 02.02.2018 09:45
Антон К написал 02.02.2018 09:41
Изборский клуб написал 02.02.2018 09:35
Он не виноват, но 65 поздно переучиваться, его уровень - директор коммунальной бани.
Вот и завел страну в тупик, изо всех сил цепляется за власть, а зачем она ему - объяснить не может.
Ельцину все время кто=то мешал, ему тоже
ватник из ада написал 02.02.2018 08:54
ну какой у нас бандитский капитализм ? климакс что ли мучает ? самый нормальный , капитализм , ну если точнее - периферийный . "путинцы" гребут то , что осталось в стране после американцев . добывают прибыль . все правильно . а все эти списки госдепа ,
- пиар для путина на выборы . и секретные списки - то же . мы это все уже видели 30 лет назад . помните
списки дубова ! там их много было , и секретные то же . комедия стала реальностью .
sic написал 02.02.2018 08:37
Ради бабла и иномарок эти предатели и поехали в Юж.Корею как "спортсмены из России". Без своего флага, гимна, герба, всякого упоминания о своем народе, который их вырастил и дал им все
Путин - покровитель иуд
старче написал 02.02.2018 07:10
Маугли из хрущоб написал 02.02.2018 06:52
CHIPOLINO написал 02.02.2018 05:55
Ночной гвоздь написал 02.02.2018 04:52
fedya723 написал 02.02.2018 03:15
Nazarius написал 02.02.2018 03:00
!!!!Q!OQQ-!! JA-TOT IQ !!!& написал 02.02.2018 02:20
- Таки врали, наверное... То таки да...
Юранд из Спыхова написал 02.02.2018 02:14
Потому что тогда легко все сопоставить и вычислить, сколько чего построено и скольку разворовали
Немцов подсчитал: сочинская Олимпиада была самой дорогой в мире. Почему? Ведь затраты во всех странах должны быть сопоставимы
А вот почему: 20 млрд руб истратили на все про все, а 30 млрд украли
Из страха разоблачения его и "заказали"
Sarkofag написал 02.02.2018 01:46
Они же предатели своей страны и своего народа.
Sarkofag написал 02.02.2018 01:44
Не жирно ли? К тому же они тренируются живут на всем готовом
....... . . написал 02.02.2018 01:01