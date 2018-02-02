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Московский листок

Семеро против Путина

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 3

Какой будет эта предвыборная кампания? Сколько кандидатов окажется в избирательном бюллетене? Предрешен ли исход выборов? - Обсуждают претендент на пост президента РФ-2018 Сергей Бабурин, журналисты Анатолий Баранов, Сергей Резник.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
бабушка-одуванчик написал 02.02.2018 03:22
...ну, старички на завалинке... полузгали-полузгали... шелуху вокруг себя оставили...
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(без названия)
Nazarius написал 02.02.2018 02:57
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Президентом - БУДЕТ Путин!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 02.02.2018 00:58
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Довольно Интересные Мнения...НО
` ` ` ` `
1.НАУЧИТЕ этого ведущего-СЛОВА-"ЖУЮЩЕГО"...
НОРМАЛЬНО озвучивать ТО,что он говорит...
2.Анатолий Баранов ПРАВ в своих словах!
3.Этому Бабурину(ВСЕ Помнят - ЧЕМ-и-С-кем...
он в...ЕЛЬЦИНские времена "трудился"...)-
НИЧЕГО НЕ "светит" в президентском т.н.
"соревновании"!Он НЕ та персона чтобы Править!
[ВСЕ т.н."кандидаты" - В ПРОЛЁТЕ!]
--->БУДЕТ "переизбран" - Господин Путин!
* * * * *
Хорошо ТО,что в России НАЧАЛИ Понимать,что
ИМЕННО НЫНЕшнюю,власть в стране - МЕНЯТЬ!
->ОСОБЕННО,т.н."российское" правительство -
во главе с Димоном--АЙ`фоном - в-три-шеи ГНАТЬ
[ведь Т.Н."ед-ро" ЭТО - КОНСОЛИДИРОВАННАЯ -
ПАРАЗИТическая,КОРРУМПИРОВАННАЯ - СВОРА-"рать"
От которой НУЖНО(СРОЧНО)-Россию Освобождать!]
_-_-_-_
Почему Путин - этИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ не разгоняет,
от власти НЕ отстраняет,НЕ сажает...КТО-же
Ему,как "Козырному-Тузу" - в ПОЛИТ-колоде
России - МЕШАЕТ и НЕ разрешает...?????...
* Он - 18-ть лет УЖЕ - Россиею РУЛИТ!А его
"вернейший" ПОЛИТ-круг(ПАРАЗИТЫ)- Россию
РАЗГРАБЛЯЕТ и всячески "ХАРЧИТ"!Вова МОЛЧИТ...
-------
Власть России - Главная ПРОБЛЕМА России!
* ПАРАЗИТЫ-ВОРЮГИ,ЖУЛИКИ-ХАПУГИ!
* И если Путин ХОЧЕТ президентом в России
ОСТАТЬСЯ,то Ему НУЖНО(ОБЯЗАТЕЛЬНО)- с НЫНЕшними правителями=ПАРАЗИТАМИ - РАССТАТЬСЯ!
--->Или Путин "ИХ" уберет,или "ОНИ" сделают
ТАК...что Он - "сам"...УЙдет...
- - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 01-02-18.
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