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Московский листок

Олимпийская чемпионка обвинила Путина и его команду в том, что россиян не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхане

Опубликовано 01.02.2018 в разделе комментариев 11

Олимпийская чемпионка обвинила Путина и его команду в том, что россиян не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхане

Российские спортсмены не поехали на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане по вине президента Путина и его команды, заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

"Мне от извинений Путина ни холодно, ни жарко. Считаю, что это извинение должно быть не только от президента, а вообще от всей его команды: помощников по спорту и олимпийских чиновников. По их вине спортсмены не поехали в Корею, и они перед всеми этими ребятами должны извиниться каждый лично. Что касается слов Путина, то лучше поздно, чем никогда. Идут разговоры о том, что мы затрагиваем имя президента, а он вообще ни при чём. Ну как ни при чём? Вся эта ситуация идёт не одним днём", - прокомментировала Резцова в эфире Спорт FM слова президента России Владимира Путина, который попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал Григория Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму". "Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - заявил глава государства на встрече со своими доверенными лицами.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
питер написал 02.02.2018 10:12
Стоит ли вообще париться по поводу этих т.н. "спортсменов". Ведь олимпиада и все эти соревнования уже давно превратилась в бизнес-проект и никакого отношения к спорту не имеет. У России гораздо больше проблем в экономике, промышленности и далее по списку.
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(без названия)
я валяюсь написал 02.02.2018 09:16
Дурдом! Главный Мельдонист наказал олимпийцев дважды! С начала насильно накачал их стимуляторами, потом ,а когда поймали за руку,в позе обиженного Петуха запретил ехать на Олимпиаду!
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Re:
ПанАлекс написал 02.02.2018 08:38
А если на самом деле Путин не может решать, поставить или снять Мутко? Это может сделать только УК, что поставила самого Путина и "либералов" на "княжение"!
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(без названия)
ПанАлекс написал 02.02.2018 08:36
Не переживайте - дата "убийства Родченкова по заданию Путина" уже определена и мировые СМИ уже готовят на эту тему материалы. Так что очередная серия "Родченко-придурко-гейта" уже скоро...
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(без названия)
так то вот! написал 02.02.2018 05:50
виноват хотя бы тем,что так упорно держал этого Мутько на посту министра!
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(без названия)
Nazarius написал 02.02.2018 02:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Re: -> НЕ-в-КОБЫЛУ-корм...
!!!!Q!OQQ!!JA-TOT IQ !!!& написал 02.02.2018 02:10
"В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал Григория Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму"."
- Таки путин не прав - придурков нужно сажать не в тюрьму, а в таки "дурку"! А бабенка - то таки дура - то таки да... То таки да...
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-> НЕ-в-КОБЫЛУ-корм...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 02.02.2018 00:07
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
"права-ли" эта МАМЗЕЛЬ?
```````````````````````
->ИЛИ ВСЁ-ЖЕ...
НЕ--в--КОБЫЛУ--корм...?!!!...
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 01-02-18.
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(без названия)
Крамольник написал 02.02.2018 00:06
Да по центральным каналам ТВ вовсю рекламируют препарат "Милдронат", в состав которого входит мильдоний. Всю Россию хотят "посадить" на допинг. А то не слишком активно рабы "впахивать" стали.
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Совсем уже умом тронулся.
Нашел написал 01.02.2018 23:54
перед кем извиняться - перед этими жирующими бездельниками, в содержание которых ежегодно миллиарды вбухивает. А им все не впрок: как бешеные собаки кусают дающую руку. Поделом и ему и им.
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ну
все написал 01.02.2018 23:51
лиха беда начало .
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