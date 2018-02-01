Олимпийская чемпионка обвинила Путина и его команду в том, что россиян не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхане

Российские спортсмены не поехали на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане по вине президента Путина и его команды, заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

"Мне от извинений Путина ни холодно, ни жарко. Считаю, что это извинение должно быть не только от президента, а вообще от всей его команды: помощников по спорту и олимпийских чиновников. По их вине спортсмены не поехали в Корею, и они перед всеми этими ребятами должны извиниться каждый лично. Что касается слов Путина, то лучше поздно, чем никогда. Идут разговоры о том, что мы затрагиваем имя президента, а он вообще ни при чём. Ну как ни при чём? Вся эта ситуация идёт не одним днём", - прокомментировала Резцова в эфире Спорт FM слова президента России Владимира Путина, который попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал Григория Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму". "Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - заявил глава государства на встрече со своими доверенными лицами.