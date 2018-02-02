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Московский листок

Вот и вся "официальность" возвращения оружия и боевой техники Украине

Опубликовано 02.02.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 4

путин выборы
Вот и вся "официальность" возвращения оружия и боевой техники Украине

«Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!»

к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

 

В начале января путин, в ходе своих нескончаемых бла-бла-бла заявил, о своей готовности передать Киеву военную технику, захваченную в Крыму в 2014 году российской армией и ополчением Крыма. Киев отнёсся к этому путинскому бла-бла-бла, как к бла-бла-бла, сообщив, что ничего официального по поводу военной техники из Москвы не получал. Тут уж подсуетился Песков, заявив, что: «Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное».

Судя по этому, в Кремле искренне уверены, что путин может распоряжаться имуществом России (запрещённой в МОК организации), а его бла-бла-бла это что-то «официальное».

Тут недавно обсуждали историю, как Горбачёв отдал Западу ГДР всего лишь под устное обещание президента США Д. Буша-старшего не расширять НАТО на восток. И все нынешние «аналитеги» возмущались - вот ведь Буш какой гад, а Горбачёв, какой наивный - не знал, что нельзя верить устному бла-бла-бла. Мне казалось, что эти «аналитеги» просто прикидываются дурачками, которые, якобы не понимают, что в 1990 году ЦК КПСС предал и ГДР, и СССР, и только поэтому Горбачёв не заключил официальный договор с Западом, и только поэтому ЦК КПСС ему это позволил.

А вот сейчас думаю, а может нынешние «аналитеги» действительно не соображают, что такое «официально»?

Но это вскользь, а речь вот о чём.

Давайте пройдёмся по Конституции РФ и освежим в памяти, как должно быть устроена Российская Федерация. Официально (по статье 3 Конституции) вышей властью в России является её народ: «1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Он же является и тем единственным, кто формирует власть в России. В Конституции не написано, к примеру, что источником власти является народ и президент, или президент и тётка, назначенная президентом судьёй. Если народ не назначил кого-то властью, то в официальной, конституционной России это не власть.

Далее, статья 3 Конституции установила: «2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Заметьте, что власть народ осуществляет либо сам, либо поручает исполнять её органам государственной власти и местного самоуправления. Всё, список исчерпан - народ не поручает осуществлять свою власть никому иному, в том числе и «главе государства».

И дальше статья 3 указывает технику осуществления власти народом: «3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

То есть, если вы организаторов референдума в России посадили в тюрьму, то вы фашистская сволочь, которая не даёт народу России осуществить свою власть. Но я не об этом, а о том, что органы государственной и местной власти должны быть избраны народом, иначе они не органы власти - иначе они источником своей власти имеют не народ, а, к примеру, какую-то фашистскую сволочь.

Сколько в Росси должно быть органов государственной власти? Всего три типа, поскольку статья 10 Конституции делит всю государственную власть России (согласно статье 3 - избранную народом) на три части: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Как видите, не на какую «президентскую власть» государственная власть России не делится!

Но далее, в статье 11 Конституции, «вдруг откуда ни возьмись» появляется некто «Президент»: «1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации».

Из этого ясно видно, что когда американцы писали для своей колонии «Рашка» эту Конституцию, то рассчитывали на любой вариант развития событий. А именно: если Президент России вдруг окажется честным человеком, то тогда его можно превратить в нечто, ничего не стоящее, с помощью подлецов в Думе, поскольку Президент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. А если Дума перестанет быть сборищем тупых и подлых мерзавцев, то тогда в противовес ей Президент сможет получить власть фюрера, поскольку он «осуществляет государственную власть».

На самом деле, исходя из того, что есть, и с учётом статьи 3 Конституции, Президент России либо является кем-то вроде Президента Германии (практически безвластным декоративным украшением государства), либо он обязан быть, как в США, главой правительства.

Но у нас путин не возглавляет правительство, тем не менее, путин - фюрер, а не декоративный элемент. И вот то, кем фактически является путин, - это насилие над Конституцией, поскольку это насильно изменяет конституционную суть Президента в Рашке. В России Президент не орган государственной власти, и сам по себе (не будучи главой исполнительной власти) является никем. Вся его нынешняя власть это насильственное, фашистское изменение того, за что голосовал народ в Конституции, и что Совет Федерации изменить не может!

Далее, в третьей главе Конституции (которую Совет Федерации может изменить) в статье 71 устанавливается: «В ведении Российской Федерации находятся: …д) федеральная государственная собственность и управление ею».

Это оружие армии Украины в Крыму либо является трофеями российской армии или ополчения Крыма, ставшего частью Российской Федерации, и в любом случае это сейчас государственная федеральная собственность, либо это собственность Украины, но тогда за неё всё равно несёт ответственность Российская Федерация своей собственностью. То есть, это оружие и техника Украины на территории РФ это вопрос управления государственной собственностью РФ.

А какая ветвь власти владеет и управляет этой собственностью? Об этом сказано в статье 76 Конституции РФ: «1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации».

Законы, а не указы Президента! И тем более, не его тайные распоряжения, по которым украинское оружие передавалось на Донбасс, и не его бла-бла-бла про возвращение оружия на Украину «от щедрот душевных». То есть вопросами собственности и управления ею, занимается (обязана заниматься) только и исключительно Дума. Не хочу цитировать статьи Конституции, определяющие, что именно Президент может, сами проверьте - в Конституции и близко нет ничего, что давало бы Президенту право самостоятельно распоряжаться собственностью России.

Вот в этом и есть вся «официальность» возвращения оружия и боевой техники Украине.



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Всего комментариев к статье: 4
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В Луганде бунт: подземные обезьяны отказываются умирать за родину
Светослав........................ написал 02.02.2018 09:59
На планете обезьян неспокойно: шахтеры Луганды устроили бунт против т.н. "учебных военных сборов", сообщил прихвостень "русскаго мiра", житель Луганска некий Н.Вулич:
.
"Успокоив граждан Республики недостоверностью информации по мобилизации, власть решила пойти другим путем. Всю мобилизацию обвернули в красивую бумагу с надписью сборы резервистов.
.
Армия Республики несет очень серьезные потери. Только вчера у нас 7 ребят были убиты укропами. Во 2 омсбр -- 3 защитники, 7 омсбр -- 4 защитники. Их места неким заменить. Поэтому нужно тренировать мужчин, чтобы было кем заменить наших павших героев. Сказать на прямую о мобилизации власть боится, поскольку это приведет к сильным бунтам.
.
30 января в Луганске прошел второй этап сборов резервистов. На 17 февраля запланировано третий этап. Согласно плану сборов, до 15 февраля на учет в наши военкоматы должны стать все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, которые по состоянию здоровья могут принять участие в этих сборах.
.
Среди населения Республики начинаются негодования такой политикой властей. Все, кто имеет возможность выехать из Республики -- готовы это сделать в любой момент.
.
Людям надоела заезженная пластинка о светлом будущим Республики. За неполных четыре года власть не удосужилась ни поднять экономику, ни решить вопрос о международном признании Республики. Могу с уверенностью сказать, что властям это не нужно. Как заявил И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, у всех властьимуших есть украинские паспорта. Они найдут себе укромное местечко, чтобы спрятаться.
.
Мои друзья из Красного Партизана сообщили, что там шахтеры не выдержали беспредела властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомовские забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, высказав недовольство действиями властей. Воевать, к сожалению, никто не хочет.
.
И ЛНР, и ДНР сейчас как пороховые бочки. Если власти не найдут решения мобилизации -- нас укропы возьмут тепленькими, без единого выстрела.
.
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(без названия)
брэд написал 02.02.2018 07:32
"технику, захваченную в Крыму в 2014 году российской армией и ополчением Крыма"
--
Если вы пишете о захвате военной техники армией, то, по смыслу слов, должны были разыгрываться сражения между армией "России" и армией "Украины" за эту самую технику. Ведь это - военные действия.
Были ли они?
За раздумьями о Конституции Мухину узнать об этом было некогда.
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(без названия)
Nazarius написал 02.02.2018 02:59
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
!!!!Q!OQQ!!JATOT IQ !!!& написал 02.02.2018 02:07
- То таки просто мелочи, кака говорят ебаныевротлибералыиправозащиники - не стоящая вые-б-анос с-ки! А они таки в таких делаж разбираются - то таки да...
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