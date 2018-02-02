Вот и вся "официальность" возвращения оружия и боевой техники Украине

«Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!»

к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

В начале января путин, в ходе своих нескончаемых бла-бла-бла заявил, о своей готовности передать Киеву военную технику, захваченную в Крыму в 2014 году российской армией и ополчением Крыма. Киев отнёсся к этому путинскому бла-бла-бла, как к бла-бла-бла, сообщив, что ничего официального по поводу военной техники из Москвы не получал. Тут уж подсуетился Песков, заявив, что: «Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное».

Судя по этому, в Кремле искренне уверены, что путин может распоряжаться имуществом России (запрещённой в МОК организации), а его бла-бла-бла это что-то «официальное».

Тут недавно обсуждали историю, как Горбачёв отдал Западу ГДР всего лишь под устное обещание президента США Д. Буша-старшего не расширять НАТО на восток. И все нынешние «аналитеги» возмущались - вот ведь Буш какой гад, а Горбачёв, какой наивный - не знал, что нельзя верить устному бла-бла-бла. Мне казалось, что эти «аналитеги» просто прикидываются дурачками, которые, якобы не понимают, что в 1990 году ЦК КПСС предал и ГДР, и СССР, и только поэтому Горбачёв не заключил официальный договор с Западом, и только поэтому ЦК КПСС ему это позволил.

А вот сейчас думаю, а может нынешние «аналитеги» действительно не соображают, что такое «официально»?

Но это вскользь, а речь вот о чём.

Давайте пройдёмся по Конституции РФ и освежим в памяти, как должно быть устроена Российская Федерация. Официально (по статье 3 Конституции) вышей властью в России является её народ: «1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Он же является и тем единственным, кто формирует власть в России. В Конституции не написано, к примеру, что источником власти является народ и президент, или президент и тётка, назначенная президентом судьёй. Если народ не назначил кого-то властью, то в официальной, конституционной России это не власть.

Далее, статья 3 Конституции установила: «2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Заметьте, что власть народ осуществляет либо сам, либо поручает исполнять её органам государственной власти и местного самоуправления. Всё, список исчерпан - народ не поручает осуществлять свою власть никому иному, в том числе и «главе государства».

И дальше статья 3 указывает технику осуществления власти народом: «3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

То есть, если вы организаторов референдума в России посадили в тюрьму, то вы фашистская сволочь, которая не даёт народу России осуществить свою власть. Но я не об этом, а о том, что органы государственной и местной власти должны быть избраны народом, иначе они не органы власти - иначе они источником своей власти имеют не народ, а, к примеру, какую-то фашистскую сволочь.

Сколько в Росси должно быть органов государственной власти? Всего три типа, поскольку статья 10 Конституции делит всю государственную власть России (согласно статье 3 - избранную народом) на три части: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Как видите, не на какую «президентскую власть» государственная власть России не делится!

Но далее, в статье 11 Конституции, «вдруг откуда ни возьмись» появляется некто «Президент»: «1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации».

Из этого ясно видно, что когда американцы писали для своей колонии «Рашка» эту Конституцию, то рассчитывали на любой вариант развития событий. А именно: если Президент России вдруг окажется честным человеком, то тогда его можно превратить в нечто, ничего не стоящее, с помощью подлецов в Думе, поскольку Президент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. А если Дума перестанет быть сборищем тупых и подлых мерзавцев, то тогда в противовес ей Президент сможет получить власть фюрера, поскольку он «осуществляет государственную власть».

На самом деле, исходя из того, что есть, и с учётом статьи 3 Конституции, Президент России либо является кем-то вроде Президента Германии (практически безвластным декоративным украшением государства), либо он обязан быть, как в США, главой правительства.

Но у нас путин не возглавляет правительство, тем не менее, путин - фюрер, а не декоративный элемент. И вот то, кем фактически является путин, - это насилие над Конституцией, поскольку это насильно изменяет конституционную суть Президента в Рашке. В России Президент не орган государственной власти, и сам по себе (не будучи главой исполнительной власти) является никем. Вся его нынешняя власть это насильственное, фашистское изменение того, за что голосовал народ в Конституции, и что Совет Федерации изменить не может!

Далее, в третьей главе Конституции (которую Совет Федерации может изменить) в статье 71 устанавливается: «В ведении Российской Федерации находятся: …д) федеральная государственная собственность и управление ею».

Это оружие армии Украины в Крыму либо является трофеями российской армии или ополчения Крыма, ставшего частью Российской Федерации, и в любом случае это сейчас государственная федеральная собственность, либо это собственность Украины, но тогда за неё всё равно несёт ответственность Российская Федерация своей собственностью. То есть, это оружие и техника Украины на территории РФ это вопрос управления государственной собственностью РФ.

А какая ветвь власти владеет и управляет этой собственностью? Об этом сказано в статье 76 Конституции РФ: «1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации».

Законы, а не указы Президента! И тем более, не его тайные распоряжения, по которым украинское оружие передавалось на Донбасс, и не его бла-бла-бла про возвращение оружия на Украину «от щедрот душевных». То есть вопросами собственности и управления ею, занимается (обязана заниматься) только и исключительно Дума. Не хочу цитировать статьи Конституции, определяющие, что именно Президент может, сами проверьте - в Конституции и близко нет ничего, что давало бы Президенту право самостоятельно распоряжаться собственностью России.

Вот в этом и есть вся «официальность» возвращения оружия и боевой техники Украине.