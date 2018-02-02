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Московский листок

Больше жизни, товарищ Грудинин!

Опубликовано 02.02.2018 автором в разделе комментариев 19

выборы грудинин совхоз милосердов
Больше жизни, товарищ Грудинин!

Повторю для умственно отсталых еще раз: считаю Павла Грудинина самым нашим из всех кандидатов на грядущих выборах и лично ему симпатизирую. Но тем больнее видеть, как его кампания бездарно сливается.


***


Пресс-конференции идут в одном и том же зюгано-пенсионерском бухтящем стиле, практического выхода от них – единицы процентов. ПНГ так и не научится открывать пресс-конференции с краткого и крепкого выступления. Несущего в себе важнейшие мысли. Коль уж журналисты троллят его одними и теми же вопросами, надо самому четко формулировать свои посылы и провоцировать прессу на их обсуждение. Если не получается – яркое открытие пресс-конференции послужит отдельным роликом. 

К примеру: «Меня обвиняют в том, что хозяйство получает деньги от недвижимости. От двухсотметровой полосы вдоль шоссе, где ничего растить нельзя.
«Совхоз имени Ленина» - модель большой страны. Он получает часть доходов от продажи и аренды земли, РФ – принесенные ветром доходы от нефтегаза. Но у нас рента от земли идет в новую технику, в робот-ферму, в наращивание производства, в жилье для работников, в школу и оздоровительный комплекс. А у власти нефтедоллары идут за рубеж, на олимпиады, в карманы крупных воров и в покупку американских долговых бумаг. 

Так кто более эффективный управленец: мы или Путин?»

***

После такого заявления можно было бы произнести речь по одному из программных пунктов. Скажем, заявить о национализации земель латифундистов. 
Третьим пунктом – местная проблематика. Грудинин приехал в Е-бург? Он заявляет, что обеспечит загрузку «Уралвагонзавода» за счет конфискации денег у трех крупных воров, за счет распродажи их яхт и вилл….



***



Вместо этого мы видим пережевывание одного и того же с вечными ответами на одни и те же вопросы пресс-троллей. 

Что еще бросается в глаза? ПНГ заявлялся как объединенный кандидат от красных патриотов и националистов-великодержавников. На деле никаких националистов в кампании нет. НПСР оказался на положении статиста. Там и было-то националистов, что скользкий Филин, да Андрей Савельев. Их задвинули куда-то на полные задворки. На столе перед Грудининым не стоят два флажка – красный и бело-желто-черная «имперка». Нет, только флажок КПРФ. Даже Юрий Болдырев оказался далеко в тени. 

То есть, голоса националистов однозначно теряются. Все слишком явно загоняется под КПРФ, а это утрата как минимум половины голосов. 
Если срочно положение не будет исправлено, если голоса националистов не присоединятся к красным, то кампания окажется заваленной. ПНГ едва превзойдет Жирика по числу голосов. 



***



Практика показала, что одних поездок по регионам и пресс-конференций мало. Вбейте в раздел «Новости» «Яндекса» имя Павла Грудинина – пресса и на местах плохо освещает предвыборные выступления. 

Значит, надо применять дебаты с лидерами общественного мнения (ЛОМами). Например, дебаты Стрелкова и Навального сразу же дали миллионы просмотров.

Нужны дебаты Грудинина и со Стрелковым, и с Навальным, и с Жуковским, и вызов на дебаты Собчак. (Путина на дебаты не пойдет). Если удастся вызвать на дебаты Кудрина или Грефа – тоже хорошо. Ибо такие дебаты неминуемо попадут и на страницы либерал-прессы. 

Уже видно, что освещение кампании только «Красной линией» и «Нейромиром» - путь в никуда, два слабосильных канала «не тянут». Это все равно, что пытаться кипятить огромный котел двумя свечками. Значит, нужно устраивать пресс-конференцию (или возить с собой) популярные интернет-каналы. Того же Сашу Сотника. Это резко расширит круг воздействия, коль уж эфирное ТВ недоступно и работает лишь на Путина. 

Нужно немедленно организовать пресс-тур популярных интернет-каналов по хозяйству Грудинина, с показом всех частей Свх имени Ленина. 

И так же срочно нужны не обтекаемые высказывания, а твердая позиция ПНГ по репрессиям и 282-й статье! 

Сегодня дорог каждый день. Обидно видеть, как все тонет в зюго-немощности. 

От редакции: Кому нужно проводить дебаты? Грудинину - не нужно. Он вообще абсолютно не готов к реальным, а не подставным дебатам. Навальный его просто на смех поднимет. Грудинин вообще не готов к той роли, которая не него вдруг свалилась. Можно, конечно, устроить ему "поддавки", но все это будет в любом случае видно, и опять поднимут на смех. 

Я напомню, что абсолютно весь компромат на себя Грудинин слил сам. И про поездку в Германию на Новый год, и про счета за границей. А потом каждое его слово с похвалой себя после проверки (а ведь ясно, что слова кандидата в президенты должны быть "отлиты в граните") вызывали новую волну... ну если не разоблачений, то усмешек и пинков. То вместо Ленина процитирует Сталина - это кандидат от коммунистов-то, то с Энгельсом себя сравнит... Ну да, Энгелсь тоже был крупным капиталистом, но мы любим его не только за это...

Вот по репрессиям - в СИЗО Бутырской тюрьмы сидит Петр Милосердов, лично хорошо знакомый не только руководству КПРФ, но и самому Грудинину. Сидит по "русской" 282-й статье. 

Дело Милосердова ведет следователь Талаева, известная по делу ИГПР ЗОВ

Где Грудинин? Где КПРФ? 

Вчера поздно вечером перед эфиром на радио разговаривал с Сергеем Бабуриным, тоже, между прочим, кандидатом в президенты от патриотов. Он Милосердова лично не знает (или знаком шапочно), но почему-то откликнулся и сказал, что готов помочь всем, чем может. И в эфире мы этот вопрос подняли. 

При этом я совершенно не обещал Бабурину голосовать за него. И тем более агитировать. А он и не просил. Вот какая штука...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 19
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(без названия)
Доктор! написал 02.02.2018 10:31
Умственно отсталый кучеренко: почему ты выступаешь для умственно отсталых тут? твоя площадка -в дурке - туда и вали и там обращайся к своему контингенту!
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Слов уже хватает. Делать чего?
Терехов написал 02.02.2018 10:30
Пустой треп. Много неизвестных, одно лишь известное. Путин всех обиграл. Все его боятся и дергаются в рамках дозволенного. И хочешь сей, а хочешь куй...
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(без названия)
Святослав Комаровский написал 02.02.2018 10:29
Хоть я и умственно отсталый, но это я понял уже давненько, малоуважаемый г. Калашников! А кроме того, понял окончательно, что читать Ваши опусы не имеет никакого ни интереса, ни смысла. Надеюсь, Вы великодушно простите отсталому читателю такую "дерзость" и не снизойдете более до мордобития. Впрочем, моя морда к Вашим услугам!
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Хунта готовится?
Дачник написал 02.02.2018 10:10
Ну, а вот сообщают, какие действия похоже для сохранения статус кво положения, своей узурпации, власти начали предпринимать пока не в отношении сторонников Грудинина, но если вспомнить, что вначале репрессировали лидеров тех или иных патриотических движений (например п-к Квачкова и Екишева) потом политических движений (например Демушкина), потом лидеров гражданских активистов (например ребят с ИГПР ЗОВ), теперь вот прессуют школьников, корреспондентов поддерживающих Навального.... , что остановятся думаете и до Грудинина со сторонниками не дойдет? А опросы эти в ВС РФ, не наводят ли на ту мысль, что готовятся для сохранения статус кво, плюя на права и интересы, выбор народа, применить не только беспредел полицаев и судей но и Вооруженные Силы? Хунта сбрасывает маску? Так, тем более, если не раб, если хочешь жить, а не вымирать рабом в своей стране, если хочешь что бы свободными жили твои дети, голосовать надо за Грудинина! И надо понимать, что за беспределом, на самом верху, Путин и Ко. Смотрим https://www.youtube.com/watch?v=P_PPTEgxvDI
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Это кто тут вор?
Дачник написал 02.02.2018 08:47
Вот мутаборг 77 написал 02.02.2018 07:48 что Грудинин де вор и т.д.! То, как живут в его АОЗТ трудящиеся этого АОЗТ видно по жилому комплексу, детскому садику, школе и т.д.! Миллиардов у него тоже нет. Вопрос как живут в АООТ колхозе РФ, под управлением не воров, начиная с Путина, мы ощущаем на своей шкуре, через сокращение школ и мед.учреждений особенно в сельской местности, падение доходов, сдачи территорий и акваторий, вымирание, поборы и налоги, коррупцию и чиновничий беспредел, перечислить много можно, в том числе украденные и выведенные в офшоры и просто за рубеж активы на триллионы! Так кто вор и кому власть оставлять? Вот интересная передача, смотрите https://www.youtube.com/watch?v=yBRuo6tk4-I особенно тем, кто не хочет голосовать, смотреть до конца.
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статья 58 ук рсфср гласит:
мутаборг 77 написал 02.02.2018 08:01
Высшая мера назначается по ст 58.п1. Расстрел. Обжалованию не подлежит.
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Re: Агитация и слив
мутаборг 77 написал 02.02.2018 07:48
"""организовать пресс-тур популярных интернет-каналов по хозяйству Грудинина, с показом всех частей Свх имени Ленина.""'
Организуй. И тогда , наконец то , поймешь, что это не совхоз , а батрацкое хозяйство вора грудинина. Где вор грудинин своровал все что можно и что нельзя. Своровал сам совхоз, земли крестьян, отжимает квартиры.
Рабство в батрацком хозяйстве вора грудинина обеспечивает только поденный труд на личное благо вора грудинина..
.....
Калашников, все ж ты и дебил однако. Соль не в смене одного на другого , который вор грудинин и тебе пока не надоел, а в сохранении реакции. А это явка. А для явки вытащен вор грудинин.
...
Дело то как было. Обрамович имеет деловую связь с вором грудининым. Имеет компромат. Обрамовича не посодют, а за наворовпнные миллиарды либо играй вор грудинин по указанным правилам, либо на нары. Что и то и это в любом случае плюс для раба галер. Перед выборами нужны были явочные пешки. Как мы видим собчак не хочет побывать на мосту немцова и получить подарок в бляядскую спину от дядюшки. А пешку вора грудинина вначале хотели разыграть и раскрутить через жириновского. Но жирик хитро свалил выпив водочки в батрацком хозяйстве вора грудинина и эту миссию предлодил взвалить на подонка антикоммуниста зюганова. И остался в выигрыше. И первый акт сыграл по разоблачению миллиардера четко по намеченным нотам.
А подоноку збганову не привыкать быть подонком. Ради кормушки парламента этот пиидорас пойдет на любые извращения как угодно рабу галер.
Этот ублюдок навязывает нпср воровскую чурку грудинина. И эту фигуру , а как мы выяснили, по сути пешку той же реакции, подсовывают для кандидатуры.
Начинается раскрутка и льются оды вору грудинину до того момента, когда народ начинает верить в чудо выборов. Но вступает жирик и эту песню подонка зюганова обрывает на корню с вскрытыми счетами миллиардами вора грудинина....и тем самым резко скидывает градус веры народа в вора грудинина......
А ты что хотел от реакции, кроме очередной разводки, Максим_?
И твоя пешка вор грудинин за свою тоько сохранность и своего бизнеса печется и отрабатывает абы как придется.
Вот поэтому ты идиот калашников и выходит подпевала вора грудинина .
А все потому , что нет в тебе целостности идеологии коммунистов и мечет тебя к берегам вора грудинина.
А это так и должно быть с твоим футуризмом.....
Давай поагитируй за вора грудинина и подлеца зюганова. Помечтай. Только потом не жалуйся тут.
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(без названия)
ЭзлждьждЬддь написал 02.02.2018 07:18
Г-н главред, уж лучше жаконю ихlovа вывешивайте, чем этого футурколога: когда мозг стух, ничего кроме вони нет, - ну кто его читать будет, - копрофилы?
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(без названия)
зем написал 02.02.2018 05:42
опасность! грудинин идет только чтоб узаконить частную собственность в конституцию, и тогда ничего русским принадлежать не будет! они будут изгоями на свой земле все будет принадлежать 1% !!!!
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Агитация и слив
Дачник написал 02.02.2018 05:04
Прав М.Калашников. Предвыборная агитация Грудинина ведется в худших традициях парт.бюрократии времен застоя. Эдакие парт.активы - междусобойчики с региональными партийцами. Считаю, что таким образом и организован слив или спойлер, как хотите назовите. В основном в риторике акцент ставится на КПРФ, коммунисты ... Что встревожило национал-патриотов. Ему бы как Навальному и Мальцеву, выпускать каждый день ролики на ю-тубе и в соц. сетях, обращаясь к народу от школьников до пенсионеров с критикой нонешней власти и ее деяний с указанием на конкретные факты, разъяснением что сделает и почему он выгоден народу. А где работа команды и доверенных лиц? Ну вот только Шевченко, да Савельев сами общаются. Покажи работу команды на наличие которой ссылаешься! А почему не организован диалог с военнослужащими, например генерала с участием Грудинина, например по теме забюрокрачивания, что в ВС, что в ФСБ, что в МВД, где большую часть времени бумаго-писание занимает, вместо реального дела? По ВС РФ, так вообще разоблачать ложь о великих и боеготовых вооруженных силах надо, обращая внимание, на допустим приобретение канцелярии или покраску от ротных расположений до кораблей за счет личных средств военнослужащих, куча проблем, за счет исправления которых можно большинство военнослужащих на свою сторону привлечь. Почему Грудинину или его доверенным лицам не посетить полит. репрессированных от п-ка Квачкова и п/п-ка Барабаш, Екишева и до того же Демушкина и выложить информацию? В политике? Да пожалуйста, обратись к бывшим союзникам по Варшавскому договору и бывшим странам социализма, скажи, что мы допустили к власти тех, кто сдал и их и нас, попроси прощения у преданных нами сотрудников Штази, попроси прощения у сданной Бакатиным и другими предателями и сволочами, нашей агентуры, пообещай что по приходу к власти, будут приняты меры. Потребуй от Президента выступления спортсменов под нейтральным красным флагом и в красной форме с намеком и что-б вместо Гимна страны, раз запретили, играла песня Вставай страна огромная!!! Скажи, что в условиях ведения гибридной войны против нас, мы ответим выйдя из ВТО, национализировав Гос. Банк и создав условия для промышленного развития в том числе и через налоговое и кредитное Законодательство, увеличим возможности и деятельность спец. служб, в первую очередь разведки для добычи информаци и соответственно технологий с последующей адаптацией у нас. А контр.разведка займется не подавлением патриотов, а выявлением действительной агентуры противника, можно добавить, начиная с Чубайса! Заявляй о исправлении выборной системы и допуске всех политических сил к выборам, за исключением реально террористических, например того же запрещенного ИГИЛ. Проведи митинги с народом, как проводил Навальный, а не с КПРФовским активом на местах! Ан - нет, похоже обволокли Зюгановцы Грудинина и ведут беззубый слив. Однако, лично я, намерен голосовать все равно за Грудинина, хотя бы в качестве протестного голосования. Надоела Путинско - Медведвевско-Чубайсовско- Сечинско- Набиленовско- Сурковско- Орешкенско - Единоросская коррупционно - предательская стабильность. Ну и скажу так, впереди то, как сказала Раневская на замечание, что такого слова в приличном языке нет, де странно, слова нет, а жопа есть.Что-ж, готовимся стать реальной третьей силой и не сливной.
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Единственный шанс Грудинина, что Путин сдохнет от оторвавшегося тромба до выборов.
Больше шансов у него нет. написал 02.02.2018 03:09
Не повышайте свое артериальное давление зря, ребята.
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(без названия)
Nazarius написал 02.02.2018 03:03
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Re: Re: совхоз им. Ленина - хорошее преимущество
25летКАКнаблюдаю написал 02.02.2018 02:02
...да, я в курсе... Но не стал вносить Вашего уточнения потому, что факт этот носит характер "брэндовый, "деривативный"... В политике же сражаются символами...
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Re: совхоз им. Ленина - хорошее преимущество
пипец написал 02.02.2018 01:57
Разрешите поправить: ЗАО "Совхоз им. Ленина".
Чувствуете разницу?
Как РОТ-Фронт и кондитерская фабрика "Рот-фронт"
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(без названия)
25летКАКнаблюдаю написал 02.02.2018 01:51
...конечно, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ, совхоз им. Ленина - хорошее преимущество для кандидата-бойца. Но... В данном-то случае... Кандидат даже не от Путина зависит... Он ментально и "психейно" зависим от "самого"...Зюганова. А тот (психо-ментально) = типичный "лавочник"...
Вот и получается, что прав Лимонов: нам нужны не председатели колхоза, а МЫСЛИТЕЛИ...
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Re: БабуИна - а президенты? Нет, лучше в караоке!
пипец написал 02.02.2018 01:48
Да, какой-то Бабурин... Когда есть такая глыба - Грудинин!
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(без названия)
!!!!Q!OQQ!!JATOTIQ!!!&& написал 02.02.2018 01:48
"Повторю для умственно отсталых еще раз: считаю Павла Грудинина самым нашим из всех кандидатов на грядущих выборах и лично ему симпатизирую. Но тем больнее видеть, как его кампания бездарно сливается."
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! Таки лучше бы тебе дирижоплями заниматься или 2реакторм "Росси"... То таки да... У путина перед этим прохвостом есть неоценимые преимущества - опыт и связи! И авторитет! А уж верить в то, что говорит и что обещает кандидат в перзики - то таки вообще смешно! Таки вот Я на его сборище не пойду и читать, что он там вещает-обещает - тоже не буду... То таки да...
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БабуИна - а президенты? Нет, лучше в караоке!
Ну и ну! написал 02.02.2018 01:43
Толстенький БабуИн, профессиональный "патриот", торгующий дисками с купеческими романсами в собственном исполнении; раскормивший не помещающуюся в телеэкранах ряху на постах сначала зампреда Госдупы, а потом и ректора Торгово-экономического университета, - решил поразвлечься "баллотированием в президенты"? Смешно!
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ну так о чем и речь
Сергей Копылов написал 02.02.2018 01:17
О чем и речь. Видать, Кучеренко не читает здесь "левых сектантов", понимашь.. А хоть изредка не мешало бы. Уже в "Грудинин-Гапон" ясно сказано, что компания будет тусклой, если не принять крайние меры по модернизации лозунгов в сторону хотя бы социал-демократии.
А насчет флажков - ну, смешно. Это не факт, что филин и Ко суть есть выразители патриотов. В данном случае Баранов правильно намекнул на Бабурина в смысле, это еще надо посмотреть, кто патриоты на самом деле.
Хотя, впрочем, как же - это же все "сектанты", понимашь....
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