Больше жизни, товарищ Грудинин!

Повторю для умственно отсталых еще раз: считаю Павла Грудинина самым нашим из всех кандидатов на грядущих выборах и лично ему симпатизирую. Но тем больнее видеть, как его кампания бездарно сливается.



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Пресс-конференции идут в одном и том же зюгано-пенсионерском бухтящем стиле, практического выхода от них – единицы процентов. ПНГ так и не научится открывать пресс-конференции с краткого и крепкого выступления. Несущего в себе важнейшие мысли. Коль уж журналисты троллят его одними и теми же вопросами, надо самому четко формулировать свои посылы и провоцировать прессу на их обсуждение. Если не получается – яркое открытие пресс-конференции послужит отдельным роликом.

К примеру: «Меня обвиняют в том, что хозяйство получает деньги от недвижимости. От двухсотметровой полосы вдоль шоссе, где ничего растить нельзя.

«Совхоз имени Ленина» - модель большой страны. Он получает часть доходов от продажи и аренды земли, РФ – принесенные ветром доходы от нефтегаза. Но у нас рента от земли идет в новую технику, в робот-ферму, в наращивание производства, в жилье для работников, в школу и оздоровительный комплекс. А у власти нефтедоллары идут за рубеж, на олимпиады, в карманы крупных воров и в покупку американских долговых бумаг.

Так кто более эффективный управленец: мы или Путин?»





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После такого заявления можно было бы произнести речь по одному из программных пунктов. Скажем, заявить о национализации земель латифундистов.

Третьим пунктом – местная проблематика. Грудинин приехал в Е-бург? Он заявляет, что обеспечит загрузку «Уралвагонзавода» за счет конфискации денег у трех крупных воров, за счет распродажи их яхт и вилл….





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Вместо этого мы видим пережевывание одного и того же с вечными ответами на одни и те же вопросы пресс-троллей.

Что еще бросается в глаза? ПНГ заявлялся как объединенный кандидат от красных патриотов и националистов-великодержавников. На деле никаких националистов в кампании нет. НПСР оказался на положении статиста. Там и было-то националистов, что скользкий Филин, да Андрей Савельев. Их задвинули куда-то на полные задворки. На столе перед Грудининым не стоят два флажка – красный и бело-желто-черная «имперка». Нет, только флажок КПРФ. Даже Юрий Болдырев оказался далеко в тени.

То есть, голоса националистов однозначно теряются. Все слишком явно загоняется под КПРФ, а это утрата как минимум половины голосов.

Если срочно положение не будет исправлено, если голоса националистов не присоединятся к красным, то кампания окажется заваленной. ПНГ едва превзойдет Жирика по числу голосов.





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Практика показала, что одних поездок по регионам и пресс-конференций мало. Вбейте в раздел «Новости» «Яндекса» имя Павла Грудинина – пресса и на местах плохо освещает предвыборные выступления.

Значит, надо применять дебаты с лидерами общественного мнения (ЛОМами). Например, дебаты Стрелкова и Навального сразу же дали миллионы просмотров.

Нужны дебаты Грудинина и со Стрелковым, и с Навальным, и с Жуковским, и вызов на дебаты Собчак. (Путина на дебаты не пойдет). Если удастся вызвать на дебаты Кудрина или Грефа – тоже хорошо. Ибо такие дебаты неминуемо попадут и на страницы либерал-прессы.

Уже видно, что освещение кампании только «Красной линией» и «Нейромиром» - путь в никуда, два слабосильных канала «не тянут». Это все равно, что пытаться кипятить огромный котел двумя свечками. Значит, нужно устраивать пресс-конференцию (или возить с собой) популярные интернет-каналы. Того же Сашу Сотника. Это резко расширит круг воздействия, коль уж эфирное ТВ недоступно и работает лишь на Путина.

Нужно немедленно организовать пресс-тур популярных интернет-каналов по хозяйству Грудинина, с показом всех частей Свх имени Ленина.

И так же срочно нужны не обтекаемые высказывания, а твердая позиция ПНГ по репрессиям и 282-й статье!

Сегодня дорог каждый день. Обидно видеть, как все тонет в зюго-немощности.

От редакции: Кому нужно проводить дебаты? Грудинину - не нужно. Он вообще абсолютно не готов к реальным, а не подставным дебатам. Навальный его просто на смех поднимет. Грудинин вообще не готов к той роли, которая не него вдруг свалилась. Можно, конечно, устроить ему "поддавки", но все это будет в любом случае видно, и опять поднимут на смех.

Я напомню, что абсолютно весь компромат на себя Грудинин слил сам. И про поездку в Германию на Новый год, и про счета за границей. А потом каждое его слово с похвалой себя после проверки (а ведь ясно, что слова кандидата в президенты должны быть "отлиты в граните") вызывали новую волну... ну если не разоблачений, то усмешек и пинков. То вместо Ленина процитирует Сталина - это кандидат от коммунистов-то, то с Энгельсом себя сравнит... Ну да, Энгелсь тоже был крупным капиталистом, но мы любим его не только за это...

Вот по репрессиям - в СИЗО Бутырской тюрьмы сидит Петр Милосердов, лично хорошо знакомый не только руководству КПРФ, но и самому Грудинину. Сидит по "русской" 282-й статье.

Дело Милосердова ведет следователь Талаева, известная по делу ИГПР ЗОВ

Где Грудинин? Где КПРФ?

Вчера поздно вечером перед эфиром на радио разговаривал с Сергеем Бабуриным, тоже, между прочим, кандидатом в президенты от патриотов. Он Милосердова лично не знает (или знаком шапочно), но почему-то откликнулся и сказал, что готов помочь всем, чем может. И в эфире мы этот вопрос подняли.

При этом я совершенно не обещал Бабурину голосовать за него. И тем более агитировать. А он и не просил. Вот какая штука...

Анатолий Баранов