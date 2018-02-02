Больше жизни, товарищ Грудинин!

Повторю для умственно отсталых еще раз: считаю Павла Грудинина самым нашим из всех кандидатов на грядущих выборах и лично ему симпатизирую. Но тем больнее видеть, как его кампания бездарно сливается.
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Пресс-конференции идут в одном и том же зюгано-пенсионерском бухтящем стиле, практического выхода от них – единицы процентов. ПНГ так и не научится открывать пресс-конференции с краткого и крепкого выступления. Несущего в себе важнейшие мысли. Коль уж журналисты троллят его одними и теми же вопросами, надо самому четко формулировать свои посылы и провоцировать прессу на их обсуждение. Если не получается – яркое открытие пресс-конференции послужит отдельным роликом.
К примеру: «Меня обвиняют в том, что хозяйство получает деньги от недвижимости. От двухсотметровой полосы вдоль шоссе, где ничего растить нельзя.
«Совхоз имени Ленина» - модель большой страны. Он получает часть доходов от продажи и аренды земли, РФ – принесенные ветром доходы от нефтегаза. Но у нас рента от земли идет в новую технику, в робот-ферму, в наращивание производства, в жилье для работников, в школу и оздоровительный комплекс. А у власти нефтедоллары идут за рубеж, на олимпиады, в карманы крупных воров и в покупку американских долговых бумаг.
Так кто более эффективный управленец: мы или Путин?»
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После такого заявления можно было бы произнести речь по одному из программных пунктов. Скажем, заявить о национализации земель латифундистов.
Третьим пунктом – местная проблематика. Грудинин приехал в Е-бург? Он заявляет, что обеспечит загрузку «Уралвагонзавода» за счет конфискации денег у трех крупных воров, за счет распродажи их яхт и вилл….
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Вместо этого мы видим пережевывание одного и того же с вечными ответами на одни и те же вопросы пресс-троллей.
Что еще бросается в глаза? ПНГ заявлялся как объединенный кандидат от красных патриотов и националистов-великодержавников. На деле никаких националистов в кампании нет. НПСР оказался на положении статиста. Там и было-то националистов, что скользкий Филин, да Андрей Савельев. Их задвинули куда-то на полные задворки. На столе перед Грудининым не стоят два флажка – красный и бело-желто-черная «имперка». Нет, только флажок КПРФ. Даже Юрий Болдырев оказался далеко в тени.
То есть, голоса националистов однозначно теряются. Все слишком явно загоняется под КПРФ, а это утрата как минимум половины голосов.
Если срочно положение не будет исправлено, если голоса националистов не присоединятся к красным, то кампания окажется заваленной. ПНГ едва превзойдет Жирика по числу голосов.
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Практика показала, что одних поездок по регионам и пресс-конференций мало. Вбейте в раздел «Новости» «Яндекса» имя Павла Грудинина – пресса и на местах плохо освещает предвыборные выступления.
Значит, надо применять дебаты с лидерами общественного мнения (ЛОМами). Например, дебаты Стрелкова и Навального сразу же дали миллионы просмотров.
Нужны дебаты Грудинина и со Стрелковым, и с Навальным, и с Жуковским, и вызов на дебаты Собчак. (Путина на дебаты не пойдет). Если удастся вызвать на дебаты Кудрина или Грефа – тоже хорошо. Ибо такие дебаты неминуемо попадут и на страницы либерал-прессы.
Уже видно, что освещение кампании только «Красной линией» и «Нейромиром» - путь в никуда, два слабосильных канала «не тянут». Это все равно, что пытаться кипятить огромный котел двумя свечками. Значит, нужно устраивать пресс-конференцию (или возить с собой) популярные интернет-каналы. Того же Сашу Сотника. Это резко расширит круг воздействия, коль уж эфирное ТВ недоступно и работает лишь на Путина.
Нужно немедленно организовать пресс-тур популярных интернет-каналов по хозяйству Грудинина, с показом всех частей Свх имени Ленина.
И так же срочно нужны не обтекаемые высказывания, а твердая позиция ПНГ по репрессиям и 282-й статье!
Сегодня дорог каждый день. Обидно видеть, как все тонет в зюго-немощности.
От редакции: Кому нужно проводить дебаты? Грудинину - не нужно. Он вообще абсолютно не готов к реальным, а не подставным дебатам. Навальный его просто на смех поднимет. Грудинин вообще не готов к той роли, которая не него вдруг свалилась. Можно, конечно, устроить ему "поддавки", но все это будет в любом случае видно, и опять поднимут на смех.
Я напомню, что абсолютно весь компромат на себя Грудинин слил сам. И про поездку в Германию на Новый год, и про счета за границей. А потом каждое его слово с похвалой себя после проверки (а ведь ясно, что слова кандидата в президенты должны быть "отлиты в граните") вызывали новую волну... ну если не разоблачений, то усмешек и пинков. То вместо Ленина процитирует Сталина - это кандидат от коммунистов-то, то с Энгельсом себя сравнит... Ну да, Энгелсь тоже был крупным капиталистом, но мы любим его не только за это...
Вот по репрессиям - в СИЗО Бутырской тюрьмы сидит Петр Милосердов, лично хорошо знакомый не только руководству КПРФ, но и самому Грудинину. Сидит по "русской" 282-й статье.
Дело Милосердова ведет следователь Талаева, известная по делу ИГПР ЗОВ
Где Грудинин? Где КПРФ?
Вчера поздно вечером перед эфиром на радио разговаривал с Сергеем Бабуриным, тоже, между прочим, кандидатом в президенты от патриотов. Он Милосердова лично не знает (или знаком шапочно), но почему-то откликнулся и сказал, что готов помочь всем, чем может. И в эфире мы этот вопрос подняли.
При этом я совершенно не обещал Бабурину голосовать за него. И тем более агитировать. А он и не просил. Вот какая штука...
Анатолий Баранов
Доктор! написал 02.02.2018 10:31
Терехов написал 02.02.2018 10:30
Святослав Комаровский написал 02.02.2018 10:29
Дачник написал 02.02.2018 10:10
Дачник написал 02.02.2018 08:47
мутаборг 77 написал 02.02.2018 08:01
мутаборг 77 написал 02.02.2018 07:48
Организуй. И тогда , наконец то , поймешь, что это не совхоз , а батрацкое хозяйство вора грудинина. Где вор грудинин своровал все что можно и что нельзя. Своровал сам совхоз, земли крестьян, отжимает квартиры.
Рабство в батрацком хозяйстве вора грудинина обеспечивает только поденный труд на личное благо вора грудинина..
.....
Калашников, все ж ты и дебил однако. Соль не в смене одного на другого , который вор грудинин и тебе пока не надоел, а в сохранении реакции. А это явка. А для явки вытащен вор грудинин.
...
Дело то как было. Обрамович имеет деловую связь с вором грудининым. Имеет компромат. Обрамовича не посодют, а за наворовпнные миллиарды либо играй вор грудинин по указанным правилам, либо на нары. Что и то и это в любом случае плюс для раба галер. Перед выборами нужны были явочные пешки. Как мы видим собчак не хочет побывать на мосту немцова и получить подарок в бляядскую спину от дядюшки. А пешку вора грудинина вначале хотели разыграть и раскрутить через жириновского. Но жирик хитро свалил выпив водочки в батрацком хозяйстве вора грудинина и эту миссию предлодил взвалить на подонка антикоммуниста зюганова. И остался в выигрыше. И первый акт сыграл по разоблачению миллиардера четко по намеченным нотам.
А подоноку збганову не привыкать быть подонком. Ради кормушки парламента этот пиидорас пойдет на любые извращения как угодно рабу галер.
Этот ублюдок навязывает нпср воровскую чурку грудинина. И эту фигуру , а как мы выяснили, по сути пешку той же реакции, подсовывают для кандидатуры.
Начинается раскрутка и льются оды вору грудинину до того момента, когда народ начинает верить в чудо выборов. Но вступает жирик и эту песню подонка зюганова обрывает на корню с вскрытыми счетами миллиардами вора грудинина....и тем самым резко скидывает градус веры народа в вора грудинина......
А ты что хотел от реакции, кроме очередной разводки, Максим_?
И твоя пешка вор грудинин за свою тоько сохранность и своего бизнеса печется и отрабатывает абы как придется.
Вот поэтому ты идиот калашников и выходит подпевала вора грудинина .
А все потому , что нет в тебе целостности идеологии коммунистов и мечет тебя к берегам вора грудинина.
А это так и должно быть с твоим футуризмом.....
Давай поагитируй за вора грудинина и подлеца зюганова. Помечтай. Только потом не жалуйся тут.
ЭзлждьждЬддь написал 02.02.2018 07:18
зем написал 02.02.2018 05:42
Дачник написал 02.02.2018 05:04
Больше шансов у него нет. написал 02.02.2018 03:09
Nazarius написал 02.02.2018 03:03
25летКАКнаблюдаю написал 02.02.2018 02:02
пипец написал 02.02.2018 01:57
Чувствуете разницу?
Как РОТ-Фронт и кондитерская фабрика "Рот-фронт"
25летКАКнаблюдаю написал 02.02.2018 01:51
Вот и получается, что прав Лимонов: нам нужны не председатели колхоза, а МЫСЛИТЕЛИ...
пипец написал 02.02.2018 01:48
!!!!Q!OQQ!!JATOTIQ!!!&& написал 02.02.2018 01:48
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! Таки лучше бы тебе дирижоплями заниматься или 2реакторм "Росси"... То таки да... У путина перед этим прохвостом есть неоценимые преимущества - опыт и связи! И авторитет! А уж верить в то, что говорит и что обещает кандидат в перзики - то таки вообще смешно! Таки вот Я на его сборище не пойду и читать, что он там вещает-обещает - тоже не буду... То таки да...
Ну и ну! написал 02.02.2018 01:43
Сергей Копылов написал 02.02.2018 01:17
А насчет флажков - ну, смешно. Это не факт, что филин и Ко суть есть выразители патриотов. В данном случае Баранов правильно намекнул на Бабурина в смысле, это еще надо посмотреть, кто патриоты на самом деле.
Хотя, впрочем, как же - это же все "сектанты", понимашь....