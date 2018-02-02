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Московский листок

По мнению попадьи, поэты не те стихи пишут

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 19

цензура президент ук рф
По мнению попадьи, поэты не те стихи пишут

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила составленный ею список детских книг, о которых ей «стыдно говорить», передает государственное «РИА Новости». 

В «список Кузнецовой» вошли стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз» и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». В 2013 году это произведение заняло первое место в номинации «Художественная литература» на конкурсе подростковой литературы «Книгуру». Эта сказка основана на фольклоре народов Коми и повествует о девочке, которая мечтает уехать из небольшого города, в котором она живет, в мегаполис. Там юная героиня Лавровой надеется стать выдающейся писательницей, поэтому уже сейчас сочиняет романы о вампирах и о любви.

Про стихи Иртеньева, особенно написанные почти 30 лет назад, говорить в таком контексте как-то неприлично - это уже современная классика, нравится это особам духовного звания или нет. 

Уронил я в унитаз

Как-то тут намедни

Свой любимый карий глаз.

Правый. Предпоследний.

 

Глянул он прощальным взором,

Голубиным оком

Прямо в душу мне с укором,

Уносясь потоком.

 

И с тех пор все снится мне

Ночью в тишине,

Как он там ресницами

Шевелит на дне.

 

Про сказку, наверно, дискутировать можно. Хотя я, например, читал в своей жизни "Русские заветные сказки" Афанасьева, и навряд ли меня можно удивить лошадью, даже петушиной. Но Афанасьев их, сказки эти, не придумывал, а собирал - вот такие у нашего народа русского сказки, неприличные. 

Ну так вы это... того, берегите своих детей от нашего русского народа, а то порасскажут сказок своих - ужос! И неприличность.

Беспокоит только такая вот штука. То есть обстоятельство. Конференция - в государственной библиотеке, хоть и детской. Омбудсмен - тоже государственный, самим президентом поставлена. Информация от информационных агентств - тоже государственных: РИА "Новости", ТАСС...

Ну не просто ж они там языками чешут за казенную зарплату?

Значит, будут какие-то оргвыводы. Статьи какие-нибудь в УК РФ, например, за растлевающую поэзию и столь же растлевающий фольклор. Неспроста же составлен этот «список Кузнецовой»? 

А что списки детских книжек, так и ничего - зато срока-то могут быть совсем не детские.

Готовьте списки...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 19
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РПЦ-это краденый хлеб!!!
Лис написал 02.02.2018 10:34
Долой расистскую иудейскую секту под названием РПЦ!!!
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Re:пароход "Владимир Путин"
на самом деле написал 02.02.2018 10:34
не пароход,а то,что в проруби болтается и не тонет
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пора соотвествовать пора сжигать
стихи поэтов написал 02.02.2018 09:51
права попадья лизать пу надо а не стишки красольные писать!
.
Игорь Иртеньев
Меркнет небо голубое, Молкнут громкие слова,
Дым над гордою трубою Различим уже едва.
.
Света нет в моей каюте И не топлено давно.
Пароход Владимир Путин Погружается на дно,
.
С каждым часом все быстрее Достигая глубины,
Над водою только реи Да и то с трудом видны.
.
И грозит в иллюминатор В мрачном сумраке морском
Чудо-юдо рыба НАТО Мне мохнатым плавником.
.
Но ведь есть же пароходы В этом мире, господа,
Где гражданские свободы Расцветают хоть куда,
.
Где народ живет богато, Даже если денег нет.
И зачем, дурак, когда-то Я на этот взял билет?
Ответить
Меркель мать народов
Сисян написал 02.02.2018 09:49
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым покрышек сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будет всегда беззаветно верны!
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Классическое
Читатель написал 02.02.2018 08:55
Привет собрату по перу!
Где пишешь ты, там я серу...
(Народный стих)
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(без названия)
Трикстер написал 02.02.2018 08:45
Иртеньев - русский поэт?
Это современная классика?
Да. таких стишат можно налепить
сколько угодно и даже поинтересней.
Например: "Натянул я глаз на унитаз" и т.д.
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(без названия)
ватник из ада написал 02.02.2018 08:36
ага , сказ про царя-кончиту с картинками - самое то ,
что надо детям . или не так , по мнению секретаря
окп ? хотя , если знать об устойчивой тяге идеологов
окп к однополым бракам - то все нормально !
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Re: Я люблю смотреть на сиськи Елены Лихомановой РЕН ТВ
Крон Принц Анатолий Васил ьевич написал 02.02.2018 07:55
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех
Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций
Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов
Обеспечение рациональных моделей потребления и производства
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития
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(без названия)
ф3 написал 02.02.2018 07:47
ну вообще-то и стихи и сказка не фонтан
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Я люблю смотреть на сиськи Елены Лихомановой РЕН ТВ
Крон Принц Анатолий Васил ьевич написал 02.02.2018 07:34
Все-таки женщины гораздо приятнее в голом виде. Даже если говорят, но с голыми сиськами или ляжки чтоб видно было, а эта попадья несет хе р ню и еще и одетая. Ни кожи, ни рожи. Не , это не по мне.
А смысл в послании президента России Владимира Владимировича Путина русскому народу -
Не Все Йогурты Одиноково Полезны. Стихи стихам рознь, особенно подрастающему поколению.
И не бойтесь кары Баранов, будет как с Дадиным или с Болотной, особо тупых посадят ненадолго, зато остальные будут читать на ночь детям правильные стихи.
А вам надо себя под Лениным чистить от го вна сплошнейшего, идиотоватый вы мой!
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(без названия)
брэд написал 02.02.2018 07:27
"Но Афанасьев их, сказки эти, не придумывал, а собирал"
--
А вы в этом уверены?
Я тоже могу напридумывать всякой фигни и сказать, что это я собрал.
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(без названия)
Дэштэшдтдэтэи написал 02.02.2018 07:09
И с тех пор все сниццо мне
Бредом постгандонным,
Как таиццо он в ггавне
Чудищем придонным
...о шо классека соврименная с нокрепшиме умаме делаит...
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Re: Re: Таки больные на голову эти "поеты"
старче написал 02.02.2018 06:41
Мне про глаз понравилось... Этож сколько надо выпить )))
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(без названия)
Владимир49 написал 02.02.2018 05:21
Ну все, осталось только ввести инквизицию и начинать жечь костры на площадях из запрещенных книг и еретиков. Попы подскажут...
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Re:
fedya723 написал 02.02.2018 03:14
Тяга к курению "умирает" за один день если воспользоваться дедовским советом Я и сам был заядлым курильщиком, курил больше 20 лет и пробовал бросать тысячу раз, но больше пары недель не мог продержатся, а этот метод помог http://tyn.ee/nekuri - полгода не курю и не тянет!
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(без названия)
Nazarius написал 02.02.2018 02:48
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Re: Таки больные на голову эти "поеты"
пипец написал 02.02.2018 02:09
Ну да, точно...
.
Изба-старушка челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.
.
Ну сумасшедший, что возьмешь?
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(без названия)
!!!!Q!OQQ!!JATOT IQ!!!& написал 02.02.2018 02:00
-Таки больные на голову эти "поеты"... То таки да...
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трясут списками
иммитация деятельности написал 02.02.2018 01:56
мракобесием уже порядком утомили
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