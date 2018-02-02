По мнению попадьи, поэты не те стихи пишут

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила составленный ею список детских книг, о которых ей «стыдно говорить», передает государственное «РИА Новости».

В «список Кузнецовой» вошли стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз» и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». В 2013 году это произведение заняло первое место в номинации «Художественная литература» на конкурсе подростковой литературы «Книгуру». Эта сказка основана на фольклоре народов Коми и повествует о девочке, которая мечтает уехать из небольшого города, в котором она живет, в мегаполис. Там юная героиня Лавровой надеется стать выдающейся писательницей, поэтому уже сейчас сочиняет романы о вампирах и о любви.

Про стихи Иртеньева, особенно написанные почти 30 лет назад, говорить в таком контексте как-то неприлично - это уже современная классика, нравится это особам духовного звания или нет.

Уронил я в унитаз

Как-то тут намедни

Свой любимый карий глаз.

Правый. Предпоследний.

Глянул он прощальным взором,

Голубиным оком

Прямо в душу мне с укором,

Уносясь потоком.

И с тех пор все снится мне

Ночью в тишине,

Как он там ресницами

Шевелит на дне.

Про сказку, наверно, дискутировать можно. Хотя я, например, читал в своей жизни "Русские заветные сказки" Афанасьева, и навряд ли меня можно удивить лошадью, даже петушиной. Но Афанасьев их, сказки эти, не придумывал, а собирал - вот такие у нашего народа русского сказки, неприличные.

Ну так вы это... того, берегите своих детей от нашего русского народа, а то порасскажут сказок своих - ужос! И неприличность.

Беспокоит только такая вот штука. То есть обстоятельство. Конференция - в государственной библиотеке, хоть и детской. Омбудсмен - тоже государственный, самим президентом поставлена. Информация от информационных агентств - тоже государственных: РИА "Новости", ТАСС...

Ну не просто ж они там языками чешут за казенную зарплату?

Значит, будут какие-то оргвыводы. Статьи какие-нибудь в УК РФ, например, за растлевающую поэзию и столь же растлевающий фольклор. Неспроста же составлен этот «список Кузнецовой»?

А что списки детских книжек, так и ничего - зато срока-то могут быть совсем не детские.

Готовьте списки...

Анатолий Баранов