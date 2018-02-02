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Московский листок

Росимущество обращается в город с предложением принять меры для изъятия общежитий Трёхгорки из незаконного владения?

Опубликовано 02.02.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

Росимущество обращается в город с предложением принять меры для изъятия общежитий Трёхгорки из незаконного владения?

31 января 2018 года жильцы общежитий Трёхгорной мануфактуры решили навестить Росимущество.

Они добиваются изъятия своего жилья у обнаглевших хозяев Трёхгорной мануфактуры и передаче его в муниципальный жилой фонд.

Следует отметить, что по закону общежития не могут принадлежать частным фирмам. По закону общежития должны передаваться в городской жилой фонд, с предоставлением жильцам общежитий всех жилищных прав. Но только вот проблема - в России закон, точнее, та его часть, которая гарантирует интересы трудового народа, работает, как старый грузовик, пока вручную не заведешь и не растолкаешь, всё равно, не поедет. Отметим, что у российского закона есть и более годные для эксплуатации части, но они предоставлены в распоряжение российского бизнеса и российского чиновничьего аппарата.

Сначала на входе в Росимущество жителям заявили, что без записи на приём не пропустят, однако впоследствии, после того, как жители общежитий приступили к скандированию: «Защитим жильё от жулья!» выяснилось, что их, всё-таки, примут. Принимал жильцов заместитель руководителя территориального управления Росимущества в г. Москве - Пешков Николай Николаевич.

В ходе беседы Н.Н. Пешков согласился с тем, что общежития были захвачены менеджерами Трёхгорки незаконно и предложил жильцам общежитий следующее:

Во-первых, Росимущество обращается в город с предложением принять меры для изъятия общежитий Трёхгорки из незаконного владения и передачи в муниципальный жилой фонд.

Во-вторых, если город не отреагирует на данное предложение, Росимущество само инициирует процесс для изъятия общежитий у Трёхгорки и передачи их в муниципальный жилой фонд с привлечением представителей ДГИ Москвы, как третьих лиц, и жителей, как заинтересованных лиц.



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