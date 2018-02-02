ЦБ РФ отобрал лицензии еще у двух российских банков

Банк России отозвал лицензии у очередных двух банков. Со 2 февраля 2018 года Расчетно-Кредитному банку (РКБ) и ПартнерКапиталБанку запрещено проводить банковские операции.

Как отмечается в сообщении ЦБ, в РКБ неэффективно функционировала система внутреннего контроля, в результате банк допускал многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов, объясняет решение ЦБ. При этом деятельность РКБ в 2016-2017 гг. "была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций".

Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности, говорится в пресс-релизе ЦБ. При этом банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

Оба московских банка участвуют в системе страхования вкладов. По величине активов на 1 января РКБ занимал 184-е место в банковской системе России, ПКБ – 469-е место.