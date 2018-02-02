Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро в четверг покончил жизнь самоубийством, сообщают местные СМИ. Отмечается, что 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт несколько месяцев провел в больнице, где лечился от глубокой депрессии. Затем он был переведен на амбулаторное лечение.

В последние годы Кастро-младший являлся советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук.

Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, но ее содержание в настоящий момент не раскрывается.