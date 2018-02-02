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Московский листок

Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 3

Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро в четверг покончил жизнь самоубийством, сообщают местные СМИ. Отмечается, что 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт несколько месяцев провел в больнице, где лечился от глубокой депрессии. Затем он был переведен на амбулаторное лечение.

В последние годы Кастро-младший являлся советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук.

Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, но ее содержание в настоящий момент не раскрывается.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Як протухает Йухраина! Даже Трамп хочет переехать в Йухраину!
Завидонов Нигодим написал 02.02.2018 15:25
Пиdaрасик, ты кроме Украины, похоже, ни чем не интересуешься.
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Як протухает Йухраина! Даже Трамп хочет переехать в Йухраину!
Завидонов Нигодим написал 02.02.2018 14:05
Все завидуют Йухраине! На Йухраине высочайший уровень дохода на каждого йухраинца !Йухраина первая в космической промышленности,а в электронике Йухраине равных нет!
Лура целиком и полностью освоена йухраинскими хохлонавтами!
Луна-це Йухраина! На Луне выкопали Йухраинский океан и запустили рыбу!
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 02.02.2018 11:05
Дочка у Феди Кострова оказалась умная, вовремя в Америку уехала жить, а сынуля рвался в США, но его не выпускали, грозили лютой расправой.
А как ни крути, а США уже практически догнивает, а в Украине счет идет буквально на дни.
А Роспедерация процветает! Процветает РосПедерация! Шибко процветает! Все страны завидуют.
В Германии, Финляндии, Италии, Румынии ветераны второй мировой войны шибко жалеют, что из плена с СССР вернулись домой, гутарят, що надо было бы лучше в СССР оставаться. Шибко жалеют!
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