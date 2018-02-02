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Московский листок

ВЦИОМ: 54% россиян оказались знакомы с необнародованной программой Путина

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 8

ВЦИОМ: 54% россиян оказались знакомы с необнародованной программой Путина

Более половины россиян (53,7%) оказались знакомы с еще не обнародованной предвыборной программой кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает ВЦИОМ ссылаясь на данные соцопроса, проведенного 26-28 января.

С представленной в конце января программой Жириновского "Мощный рывок вперед" оказались знакомы 27,8% избирателей.

С предвыборной программой журналистки Ксении Собчак, обнародованной на съезде партии "Гражданская инициатива" в декабре 2017 года, успели ознакомиться 18,6% наших сограждан.

Еще 11,3% россиян заявили, что знакомы с озвученной в марте 2017 года программой председателя федерального политкомитета партии "Яблоко" Григория Явлинского.

С праволиберальной программой Бориса Титова и программой "20 шагов Павла Грудинина" оказались знакомы менее 10% наших сограждан.

Как ранее сообщала РБК со ссылкой на источники в Кремле, предвыборная программа президента будет опубликована после послания Федеральному собранию в одном из федеральных изданий. По данным агентства, послание намечено на 6 февраля.

Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года заявил, что "не хотел бы сейчас говорить о предвыборной программе", которая у него, "так же, как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть". "Она у меня практически есть", - уточнил глава государства.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 18:53
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
лох из народа написал 02.02.2018 16:18
За 18 лет все выучили программу наизусть=грабь.и грабь народ через налоги.и единицам помогай чрез прямую линию.чтоб показать щедрость.что тут нового-вот и вся программа.А главное- списывать долги с других стран.все .как всегда
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Из художественного фильма "Свадьба в Малиновке"
Крамольник написал 02.02.2018 15:42
"А вот скажи мне пан атаман Грициан... Врический! Ага, Врический!
А есть ли у тебя какая-нибудь программа? Конечно! Я же не какой-нибудь бандит с большой дороги! Я же атаман идейный! И как и все мои хлопцы стою за свободную личность". Голос из толпы:"Значит, будут грабить!"
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(без названия)
Вадим написал 02.02.2018 15:27
ну дык 18 лет одна и та же программа,уже выучили наизусть
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Ага,
70/70 написал 02.02.2018 15:17
ВШИома такого же происхождения.
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(без названия)
баба Нюра написал 02.02.2018 13:50
Ага ,наизусть знают.
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(без названия)
ЖЩожщоШдозо написал 02.02.2018 13:36
Дык вциом заострился не неопубликованности или на ознакомленности?
Это важно.
Ежели второе - то все в русле.
Ежели первое - то шатание основ.
(эвон до чего дошло: птица-говорун перед людоедкой извиняеццо - ??! ...куда катиццо богоспасаемойе...)
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Да здравствует Русская Социалистическая революция!!!
Лис написал 02.02.2018 11:42
У анти-Русской власти может быть только одна программа-это геноцид Русского народа.
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