ВЦИОМ: 54% россиян оказались знакомы с необнародованной программой Путина

Более половины россиян (53,7%) оказались знакомы с еще не обнародованной предвыборной программой кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает ВЦИОМ ссылаясь на данные соцопроса, проведенного 26-28 января.

С представленной в конце января программой Жириновского "Мощный рывок вперед" оказались знакомы 27,8% избирателей.

С предвыборной программой журналистки Ксении Собчак, обнародованной на съезде партии "Гражданская инициатива" в декабре 2017 года, успели ознакомиться 18,6% наших сограждан.

Еще 11,3% россиян заявили, что знакомы с озвученной в марте 2017 года программой председателя федерального политкомитета партии "Яблоко" Григория Явлинского.

С праволиберальной программой Бориса Титова и программой "20 шагов Павла Грудинина" оказались знакомы менее 10% наших сограждан.

Как ранее сообщала РБК со ссылкой на источники в Кремле, предвыборная программа президента будет опубликована после послания Федеральному собранию в одном из федеральных изданий. По данным агентства, послание намечено на 6 февраля.

Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года заявил, что "не хотел бы сейчас говорить о предвыборной программе", которая у него, "так же, как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть". "Она у меня практически есть", - уточнил глава государства.