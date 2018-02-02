ВЦИОМ: 54% россиян оказались знакомы с необнародованной программой Путина

Более половины россиян (53,7%) оказались знакомы с еще не обнародованной предвыборной программой кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает ВЦИОМ ссылаясь на данные соцопроса, проведенного 26-28 января.
С представленной в конце января программой Жириновского "Мощный рывок вперед" оказались знакомы 27,8% избирателей.
С предвыборной программой журналистки Ксении Собчак, обнародованной на съезде партии "Гражданская инициатива" в декабре 2017 года, успели ознакомиться 18,6% наших сограждан.
Еще 11,3% россиян заявили, что знакомы с озвученной в марте 2017 года программой председателя федерального политкомитета партии "Яблоко" Григория Явлинского.
С праволиберальной программой Бориса Титова и программой "20 шагов Павла Грудинина" оказались знакомы менее 10% наших сограждан.
Как ранее сообщала РБК со ссылкой на источники в Кремле, предвыборная программа президента будет опубликована после послания Федеральному собранию в одном из федеральных изданий. По данным агентства, послание намечено на 6 февраля.
Путин на ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года заявил, что "не хотел бы сейчас говорить о предвыборной программе", которая у него, "так же, как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть". "Она у меня практически есть", - уточнил глава государства.
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 18:53
лох из народа написал 02.02.2018 16:18
Крамольник написал 02.02.2018 15:42
А есть ли у тебя какая-нибудь программа? Конечно! Я же не какой-нибудь бандит с большой дороги! Я же атаман идейный! И как и все мои хлопцы стою за свободную личность". Голос из толпы:"Значит, будут грабить!"
Вадим написал 02.02.2018 15:27
70/70 написал 02.02.2018 15:17
баба Нюра написал 02.02.2018 13:50
ЖЩожщоШдозо написал 02.02.2018 13:36
Это важно.
Ежели второе - то все в русле.
Ежели первое - то шатание основ.
(эвон до чего дошло: птица-говорун перед людоедкой извиняеццо - ??! ...куда катиццо богоспасаемойе...)
Лис написал 02.02.2018 11:42