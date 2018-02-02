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Московский листок

Почему власти США не "банят" Чубайса и Набиуллину?

Опубликовано 02.02.2018 автором в разделе комментариев 9

чубайс сша санкции набиуллина
Почему власти США не "банят" Чубайса и Набиуллину?

Они не подвержены санкциям, так как работают на интересы Соединенных Штатов

Анатолий Чубайс на деньги американской правительственной организации USAID в 1990-х проводил так называемую приватизацию. Она завершилась развалом значительной части промышленных отраслей, чем была ликвидирована для США конкуренция со стороны России. В этом ему активно помогали несколько десятков американских советников, среди которых было несколько сотрудников ЦРУ, получивших доступ ко многим секретным документам. За противоправные тогда хозяйственные действия двух сотрудников после возвращения в США привлекли к уголовной ответственности. Чубайсу у нас за такие же дела ничего не было, после чего ему поручили заведовать РАО «ЕЭС России».

Проведенная им «реформа» и приватизация этого концерна привели к существенному росту цен на электроэнергию и деградации электро- и теплоснабжения в стране. Сейчас он успешно и безнаказанно тратит бюджетные деньги в «Роснано», демонстрируя президенту страны несуществующие достижения. Можно сказать, что Чубайс уже давно ввел санкции против России (Приватизация и развитие бандитского капитализма в России – «Промышленные ведомости», декабрь 2000 г.).

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина организовала санкции против России в январе 2014 года, также опередив в этом США и Евросоюз. Если западные санкции заключаются, в частности, фактически в лишении российских организаций валютных кредитов, то Набиуллина лишила российскую экономику рублевых кредитов и возможности российских заемщиков возвращать взятые на Западе кредиты в валюте. Сначала она организовала искусственную девальвацию рубля, вследствие которой курс рубля обвалился почти втрое и начался рост цен. Тогда для борьбы со спровоцированной ею же новой ценовой инфляцией она подняла ключевую ставку Центробанка. Это вызвало резкое удорожание банковских кредитов, ставших недоступными основной массе предприятий. Кроме того, за последние четыре года при Набиуллиной ввиду невыполнения Центробанком своих надзорных функций контроля над банковской деятельностью обанкротилось свыше 500 коммерческих банков. При этом миллионы вкладчиков и сотни тысяч предприятий лишились многих триллионов рублей, а многие предприятия из-за этого закрылись. В результате и без того хлипкое промышленное производство к началу этого года оказалось на уровне 2013-го (см. Массовое банкротство банков - результат сговора или некомпетентности руководителей Центробанка России? – «Промышленные ведомости» № 3, июнь 2016 г.).

Во многом благодаря деятельности Эльвиры Сахипзадовны на благо США с 2014-го по ноябрь 2017 года реальные доходы населения согласно официальным данным Росстата уменьшились на 11%, а фактически намного больше, так как ценовая инфляция возросла намного больше официального значения. Индекс цен за это же время относительно 2013 г. составил 138,4%, то есть возрос на 38,4%. Так как доходы населения снижаются, а цены растут, то есть эти процессы направлены в разные стороны, то реальный прирост ценовой инфляции за указанный период относительно доходов населения фактически составил 11% + 38,4% = 49,4% !!! А падение потребительского спроса неизбежно ведет к обвалу всех цепочек промышленного производства.



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 19:00
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
агат написал 02.02.2018 16:31
Чубайс.наебуллина и кудрин-это свои люди из госдепа..что из называть и так все знают...
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Re: слишком известно, чтобы его называть
гость написал 02.02.2018 16:07
На хрена их называть, если они в списке? Прочел бы заметку, придурок.
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(без названия)
Марксист. написал 02.02.2018 13:27
Моисеи будут последними, кто будет рассказывать нам про банковский, финансовый капитал.
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Меркель мать народов
Сисян написал 02.02.2018 13:22
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым покрышек сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будет всегда беззаветно верны!
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(без названия)
хи-хи написал 02.02.2018 12:54
Вне сомнения при либеральной доминанте во власти России,фигура Чубайса очень влиятельная...и как говорят непотопляемая.Ну даже если брать вчерашнее его заявление о повышении тарифов на энергоносители,т.е за эти санкции должны расплачиваться мы рядовые русские.При официальной должности главы Роснано, он показал что распоряжается энергоресурсами России.То есть либералье во власти создало такое положение,что даже деньги оборонных предприятий крутятся в англожидовских банках, а это уже преступление, т е гРогозин подставлял и подставляет безопасность российского государства под угрозу, т е многие предприятия России в прямой зависимости от финансовых структур анложидовии.Ладно они сами свое наворованное вывозят , так им мало они и бизнес который отвечает за безопасность государства подставили под угрозу.За это г Рогозина нужно одних трусах спустить на парашЮте не территорию США.
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Приватизация началась при Горбачеве
россиянинъъ написал 02.02.2018 12:11
Приватизация началась при Горбачеве. Например, в 1990-м году было проватизировано огромное ПО КамАЗ.
Кто из публицистов об этом вспоминает? Им важно свалить приватизацию на Чубайса и американских советников. Но раз приватизация началась еще во времена СССР, при Горбачеве, значит, Чубайс был одним из временных исполняющих этой долгосрочной политики приватизации. До него кто-то заведовал приватизацией, после него тоже кто-то ею заведовал. Так что рекомендую вам пересмотреть свои несколько узкие подходы к этой проблеме.
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Re:
SGAliev написал 02.02.2018 11:56
А ведь Путю тоже не банят! Следовательно?
С другой стороны, если он уже 18 лет стоит на вершине, назначает и ставит людей, видит кто и чем занят и по отношению, в частности, к нашим фигурантам не предпринимает никаких мер, - то, спрашивается, на кого паря работает?..
Чубайсы с Наибулиными ничего бы не стоили и не значили, коль скоро голова с шеей наверху крутились туда, куда надо...
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(без названия)
слишком известно, чтобы его называть написал 02.02.2018 11:46
Гельман такой Гельман... Уровнял Чубайса и Набиуллину, а про Фридмана, Авена, Вексельберга, Абрамовича, владельцев частных банков молчок!
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