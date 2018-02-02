Почему власти США не "банят" Чубайса и Набиуллину?

Они не подвержены санкциям, так как работают на интересы Соединенных Штатов

Анатолий Чубайс на деньги американской правительственной организации USAID в 1990-х проводил так называемую приватизацию. Она завершилась развалом значительной части промышленных отраслей, чем была ликвидирована для США конкуренция со стороны России. В этом ему активно помогали несколько десятков американских советников, среди которых было несколько сотрудников ЦРУ, получивших доступ ко многим секретным документам. За противоправные тогда хозяйственные действия двух сотрудников после возвращения в США привлекли к уголовной ответственности. Чубайсу у нас за такие же дела ничего не было, после чего ему поручили заведовать РАО «ЕЭС России».

Проведенная им «реформа» и приватизация этого концерна привели к существенному росту цен на электроэнергию и деградации электро- и теплоснабжения в стране. Сейчас он успешно и безнаказанно тратит бюджетные деньги в «Роснано», демонстрируя президенту страны несуществующие достижения. Можно сказать, что Чубайс уже давно ввел санкции против России (Приватизация и развитие бандитского капитализма в России – «Промышленные ведомости», декабрь 2000 г.).

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина организовала санкции против России в январе 2014 года, также опередив в этом США и Евросоюз. Если западные санкции заключаются, в частности, фактически в лишении российских организаций валютных кредитов, то Набиуллина лишила российскую экономику рублевых кредитов и возможности российских заемщиков возвращать взятые на Западе кредиты в валюте. Сначала она организовала искусственную девальвацию рубля, вследствие которой курс рубля обвалился почти втрое и начался рост цен. Тогда для борьбы со спровоцированной ею же новой ценовой инфляцией она подняла ключевую ставку Центробанка. Это вызвало резкое удорожание банковских кредитов, ставших недоступными основной массе предприятий. Кроме того, за последние четыре года при Набиуллиной ввиду невыполнения Центробанком своих надзорных функций контроля над банковской деятельностью обанкротилось свыше 500 коммерческих банков. При этом миллионы вкладчиков и сотни тысяч предприятий лишились многих триллионов рублей, а многие предприятия из-за этого закрылись. В результате и без того хлипкое промышленное производство к началу этого года оказалось на уровне 2013-го (см. Массовое банкротство банков - результат сговора или некомпетентности руководителей Центробанка России? – «Промышленные ведомости» № 3, июнь 2016 г.).

Во многом благодаря деятельности Эльвиры Сахипзадовны на благо США с 2014-го по ноябрь 2017 года реальные доходы населения согласно официальным данным Росстата уменьшились на 11%, а фактически намного больше, так как ценовая инфляция возросла намного больше официального значения. Индекс цен за это же время относительно 2013 г. составил 138,4%, то есть возрос на 38,4%. Так как доходы населения снижаются, а цены растут, то есть эти процессы направлены в разные стороны, то реальный прирост ценовой инфляции за указанный период относительно доходов населения фактически составил 11% + 38,4% = 49,4% !!! А падение потребительского спроса неизбежно ведет к обвалу всех цепочек промышленного производства.