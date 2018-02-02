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Московский листок

Суверенные резервы России сократились на 23 млрд рублей за месяц

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 4

Суверенные резервы России сократились на 23 млрд рублей за месяц

Фонд национального благосостояния, составлявший на начало 2018 года 3 трлн 752,94 млрд рублей, в январе сократился на 23,23 млрд рублей - до 3 трлн 729,71 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 февраля размещено $15,65 млрд, 15,14 млрд евро, 3,36 млрд фунтов стерлингов и 80 млн рублей.

После ликвидации Резервного фонда 1 февраля 2018 года ФНБ стал единственным суверенным хранилищем РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 19:08
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Re:
юморист написал 02.02.2018 15:30
Держимся так, что уже тошнит невмоготу. Настроение бодрое - вот-вот стошнит на Кремлевские башни.
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(без названия)
Вадим написал 02.02.2018 15:25
вы там держитесь и хорошего настроения(c)
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вот это новость!
булгахтер написал 02.02.2018 14:25
Да какой он суверенный, ежели 99 % "народных" денежек хранится в иностранной валюте в неподконтрольном РФ Центральном банке, который является филиалом ФРС.
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