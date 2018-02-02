Суверенные резервы России сократились на 23 млрд рублей за месяц

Фонд национального благосостояния, составлявший на начало 2018 года 3 трлн 752,94 млрд рублей, в январе сократился на 23,23 млрд рублей - до 3 трлн 729,71 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 февраля размещено $15,65 млрд, 15,14 млрд евро, 3,36 млрд фунтов стерлингов и 80 млн рублей.

После ликвидации Резервного фонда 1 февраля 2018 года ФНБ стал единственным суверенным хранилищем РФ.