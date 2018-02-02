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Московский листок

Юбилей Сталинградской битвы по указу Путина отмечают в каком-то Волгограде...

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 9

ссср позор вов силовигархия минобороны
Юбилей Сталинградской битвы по указу Путина отмечают в каком-то Волгограде...

В России 2 февраля отмечается День воинской славы, приуроченный к 75-летию победы советской армии в битве под Сталинградом. По этому поводу в разных городах проходят выставки и военные парады. Свой вклад в празднование внесло и Министерство обороны. На сайте ведомства запущен специальный мультимедийный раздел с архивными документами. 

Большую часть раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза военным и командирам Красной Армии, защищавшим Сталинград. Пользователи могут ознакомиться с подвигами пулеметчика гвардии сержанта Якова Павлова, который с горсткой бойцов месяц удерживал стратегически важное здание, а также снайпера младшего лейтенанта Василия Зайцева, который чуть более чем за два месяца уличных боев уничтожил 225 солдат Третьего рейха. 

Среди опубликованных материалов - рукописный текст телеграммы командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в ставку верховного главнокомандования (СВГК). В донесении докладывается о пленении командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и начальника штаба соединения генерал-майора Артура Шмидта. 

Также представлены выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага" за те полгода, когда шли самые ожесточенные бои за Сталинград. Из газет можно узнать историю борьбы Красной Армии за город, прочесть правительственные документы того времени, списки награжденных, рассказы о подвигах красноармейцев, отмечает РИА "Новости". 

Специальные материалы с информацией о Сталинградской битве и ее участниках размещены и на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО). В частности, там есть презентации, фотографии, видеоматериалы, которые будут использованы сотрудниками организации для проведения 2 февраля специальных "Уроков мужества" для учеников российских школ. Эти уроки также посвящен 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, рассказал ТАСС научный директор РВИО Михаил Мягков. 

Такие уроки пройдут не только в Москве, а по всей стране. "Мы рассчитываем, что уроки охватят как учеников начальной школы, так и старших классов. Я лично проведу такой урок в московском поселке Коммунарка для учащихся третьего класса", - рассказал агентству исполнительный директор РВИО Владислав Кононов. 

В городе, лишённом имени, проводят военный парад 

Одно из наиболее масштабных празднований пройдет в Волгограде (с 1925-го по 1961 год город назывался Сталинградом). Там организовали большой военный парад с участием более 60 единиц техники, полторы тысячи солдат, около полусотни самолетов и вертолетов. Также ожидается авиашоу с участием пилотажной группы "Стрижи". 

2 февраля в Волгоград приедет президент России Владимир Путин, передает V1.ru. Ожидается, что глава государства посетит Мамаев курган, где возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, сообщал сайт. 

По данным V1.ru, участие в параде примут зенитно-ракетные комплексы С-400. В связи с проведением мероприятия в городе перекрыт ряд улиц. 

Также в Волгограде сегодня пройдут акция "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!" и патриотический концерт "Пароль Победы - Сталинград". А вечером жителям покажут видеоинсталляцию и лазерное шоу. Оба мероприятия состоятся возле музея-панорамы "Сталинградская битва". Завершат праздник артиллерийский салют и фейерверк. 

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Она стала одной из самых кровавых битв в истории человечества. Советская армия потеряла более 470 тысяч человек, немецкие войска и их союзники - около 500 тысяч. Битва завершилась полным разгромом немецких сил и капитуляцией шестой армии, окруженной на развалинах Сталинграда. В плен сдались ее командующий фельдмаршал Паулюс и 24 генерала.

От редакции: Всё в России Путинской абсурдно, всё сюрреалистично: юбилей Сталинградской битвы отмечают в городе, у которого подло отнято дважды завоёванное РККА, героическое имя, которое даже в других странах увековечено в топонимике, а вот в России - стыдятся... Выходит, и праздновать-то негде и нечего? И какое отношение власовский трколор имеет к той победе-то? Он был по ту сторону линии фронта - однако теперь нагло шагает впереди красного знамени, знамени Той победы, знамени партии Ленина-Сталина. Стыд - вот единственное искреннее чувство, которое вызывает это половинчатое, подленькое "празднование". Ибо что может сказать сегодняшний солдат на уровне лозунга, чтобы принять эстафету Великой Победы, чтобы доказать своё право не на участие в костюмированном шоу, а именно права Наследника победившего Сталинграда? "За нами Путин и Сталинград?", "За родину, за сверхприбыли Сечина, за дальнейшую продажу акций Роснефти иностранцам"?!

Как-то вот так, лучше б сидели по своим особнякам, а к Нашей Победе не притрагивались своими трколоришками. Либо возвращайте городу имя и стройте там не хуже Ельцин-центра Сталин-центр, либо уж на своих яхтах отмечайте 75-летие - на яхте Усманова места хватит всем "санкционированным" путинским буржуям. Что стало со Сталинградским тракторным заводом, сволочи? Что стало с тысячами других заводов, которые советский народ восстановил после войны, а именно вы, именно при Путине их распилили и продали на металлолом? Не вы ли, пока ваши ряженые гусары несут по Волгограду триколоришки, позорящие Победу, продолжаете убивать братьев-украинцев и дерёте три шкуры за газ с братьев-белорусов? Это ли достойные юбилея переломной битвы ваши "завоевания", господин Путин?

Будет, будет наш Сталинград - только линия фронта пройдёт не между народами, а между классами. И силовигархии в той битве не будет пощады. 

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР  



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 19:03 Вы вкурсе что теперь что бы
вася опять 25 написал 02.02.2018 19:38
Да все комуняки кинутся пояса покупать! Ты туда зашел. Если они верят в камунизм-то легко поверят и в твой лохотрон. Они вообще все доверчивые...ленин пукнул-а они верят,что это счастье,даже если их родственников расстреляли как врагов народа! И еще хотят...от мазохисты куевы...
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(без названия)
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 19:03
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
г жопинск написал 02.02.2018 16:51
предали защитников Ленинграда,переименовали в какойто Санкт,а б.....деньги не отказались получать за блокадный Ленинград.
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(без названия)
Вадим написал 02.02.2018 15:20
..Не вы ли, пока ваши ряженые гусары несут по Волгограду триколоришки, позорящие Победу, продолжаете убивать братьев-украинцев...
Дмитрий Черный
=============================================================
Д.Черный начал прозревать?Вот те на.
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(без названия)
вася опять 25 написал 02.02.2018 14:59
Дурачки,к следующим выборам путин преименует волгоград в сталинград и назовет в москве одну из улиц именем сталина- и вы получите еще на 6 лет наибулину с кудриным и деградацию. Может хватит смотреть в прошлое? Выкинте нах куклу лэнина и забудте о всякой комуняцкой куете ,перестаньте и начните зарабатывать большие бабки,а то на ваших комуняцких мечтах и тощих горбах путин будет гарцевать еще 24 года.Дебилы,6лять!
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Утин выполняет план Адольфа Гитлера "Барбаросса!"
Россия повержена глобалистам -чурбанизаторами написал 02.02.2018 14:12
строительство глобального неорабовладельческого пещерного сионистского концлагеря.
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ПРЕДАТЕЛИ ПРАЗНУЮТ победы советской армии
НИК написал 02.02.2018 13:27
Если бы наши деды могли встать и увидеть, что сотворили со страной эти мрази. Наверно не за такое будущее они отдавалИ свои жизни!
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(без названия)
А патамушта написал 02.02.2018 13:25
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(без названия)
Имя написал 02.02.2018 13:03
Отличный комментарий Дмитрий Черный !!!
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