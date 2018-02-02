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Московский листок

Гражданский брак как оптимальную форму бытия в государстве поддерживают почти 40% граждан РФ

Опубликовано 02.02.2018 в разделе комментариев 16

брак семья
Гражданский брак как оптимальную форму бытия в государстве поддерживают почти 40% граждан РФ

Идею признать совместное проживание мужчины и женщины браком без официальной регистрации поддерживают 38% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 20% из них полагают, что "не имеет значения, есть регистрация или нет, если люди считают себя семьей", 12% отмечают, что "большинство живут так/это норма", 8% считают, что "долгое сожительство - уже семья", передает "Интерфакс". 

Против подобной инициативы высказываются 50%. По их мнению, "брак должен быть законным/официальным" - так считают 36% опрошенных. Еще 11% отмечают, что "дети должны рождаться в полноценной семье", 10% напоминают, что "брак - это равные права и обязанности супругов, ответственность за семью". 

По данным исследования, совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте считают нормальным 46% россиян. В то же время 45% респондентов не одобряют подобные отношения. Большинство россиян (56%) не признает браком "отношения между мужчиной и женщиной, долгое время проживающими вместе, но не зарегистрированными как официальная семья в органах ЗАГСа". Обратного мнения придерживаются 37% респондентов. 

Если у пары есть дети, то признать их отношения браком без официальной регистрации готовы 42% россиян. При этом подавляющее большинство россиян (71%) считают, что, прежде чем заводить ребенка, пара должна зарегистрировать отношения официально. 

Данный опрос был проведен 25-26 января среди 2000 россиян. Поводом для исследования послужило внесение в Госдуму законопроекта, предлагающего приравнять гражданские браки в России к официальным. Для этого в Семейный кодекс РФ планируют ввести понятие "фактические брачные отношения". Признаками таких отношений должно стать совместное проживание мужчины и женщины на протяжении не менее пяти лет (в случае наличия общего ребенка - на протяжении двух лет) и ведение общего хозяйства, а также наличие общих детей.

- Да буржуазный институт семьи, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - давно трещит по швам, и формальная сторона дела всё меньше играет значения в реальной жизни людей и рождении ими людей новых, проблема вся не в институционализации отношений, а во взаимоотношениях с государством, которое обязано поддерживать деторождение и обеспечивать социализацию рождённых с первых дней, однако старается побольше забот переложить на "сожителей" (так на языке государства называются незарегистрированные), однако чем больше было социализма в этих взаимоотношениях государства и семьи, тем меньше было формальностей, теперь же чтобы получить дошкольное образование, надо получить миллион справок, вставать в электронные очереди, доказывать, что ты не верблюд, а если жена ещё и "иностранка" (по меркам постсоветских границ), так и тут суетиться, делать "выезд" регулярный, вставать на учёт туда-сюда - в общем, ясно, как правящий капитал ограждается от роста рядов пролетариев, на законодательном уровне и далее, а вот Великий Октябрь сразу приравнял гражданский брак к "законному", и было хорошо, легко, бабушка и дед мои вообще об этом не задумывались, работой занимались, детей растили, физкультпарады организовывали...



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Всего комментариев к статье: 16
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Семья с ограниченной ответственностью
Евгений11 написал 02.02.2018 22:13
Позволю себе напомнить некоторые определения "гражданского" (т.е. не зарегистрированного), "как у животных", "брака":
блуд - сожительство вне зарегистрированного брака
б-дь - название женщины в данном сожительстве
ублюдок - дитя, родившееся в рез-те сожительства
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Re: дебилу-недоучке
просто парень написал 02.02.2018 22:00
П.Ю. написал 02.02.2018 13:28
ПОЧЕМУ НА СВАДЬБЕ НЕЛЬЗЯ КРИЧАТЬ &#171;ГОРЬКО&#187;
--------------------
На свадьбе НУЖНО кричать горько потому, что злые силы могут навредить счастью молодоженов. Туда, где плохо, зло не пойдет. Это понятно любому родноверу. Но тебе, дебилу, настоящие народные традиции неизвестны. Прикидываться русским ты можешь, но вот быть русским нет. Не знаешь традиций - нерусь.
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(без названия)
bdaz6tsojjktzu написал 02.02.2018 18:55
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
сночало засунукть написал 02.02.2018 17:43
затим кричать , ситирьтоога. нискажу.вараги.
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(без названия)
ьуьуьь написал 02.02.2018 17:27
эти ссуки , ьисплотнывя , уроги-яныфам сккажуть , бисплотная худая , никамунинужная октрисся аткавая кукурузная , нашщаурод
------------
Витолина-это клоссиколиника модильсинол музирто апять -25
шихер машувать усихдер
-----------
Жопен нумбер 25 , ьлядужке жоруку Сандеру ж.
-------
обожаем Вас Витолдино, УСЭ
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Re:
спросить млоончя*? написал 02.02.2018 15:58
нувотя -дыьыл.я ненавижу амириканцов,Ю французов, англичагнов, ..ИВСЕХ
------------
да , постараюсяч Вам , Скотам ненавидимим мнойц нагадить всэмоиц ссронгнойц
неневижу
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(без названия)
какитохуйвылез написал 02.02.2018 15:51
ссука
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(без названия)
**** написал 02.02.2018 15:49
Прежде всего нужно пересмотреть все бракоразводные дела, независимо от срока давности.
И определить как незаконные и недействительные все разводы, которые осуществлялись не по формальному тогдашнему Закону, а по так называемой "сложившейся судебной практике".
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Re:
асяку написал 02.02.2018 15:46
ьунин--это ссукаюссобло67ненс
этажнада уся
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Re:
почему-пахую написал 02.02.2018 15:40
патамушто ты дыьыл.
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(без названия)
сикока ьлидей ус СССр сьижало, -эти написал 02.02.2018 15:33
ПРОСТО , яих назвать н и могу ССУКИИ.АМЫ ОСТАЛИСЯ.АЬЛЯДИ НАЩИ УЕХУЦЛИ тК БУНИНУ, так, ьлядь ьунин.разведчик сссср
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(без названия)
гражданский дукрак написал 02.02.2018 15:29
это спосоь УВИЛИТИТЬ ЧИСЛО ЦВЕТНЫХ, бы, ненаввистьмоя хипикам-ссуки он
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(без названия)
питер написал 02.02.2018 14:41
Не надо путать гражданский и фактический брак. Гражданский -это тот брак который заключается официально в ЗАГС. А совместное проживание-это фактический брак. Есть еще церковный брак.
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хуйтя сволач
щшиька написал 02.02.2018 14:20
сошли сума.осталося тока ЦЭРКВА, не БОГ, а БОГ-это СВЯТОЙ УРАН, типа НЕЬО, дурацкое
---------
сошли сума сошли сума сошли сума сошли сума сошли сума сошли сума сошли сума сошли сума сошли сума сошли сума
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 02.02.2018 13:36
Против подобной инициативы высказываются 50% вот истинный процент людей болеющих пилоткой головного мозга. Одно радует, что мужчины все больше и больше начинают прозревать. Всем учить "мат. часть". http://www.masculist.ru/blogs/post-48.html
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(без названия)
П.Ю. написал 02.02.2018 13:28
ПОЧЕМУ НА СВАДЬБЕ НЕЛЬЗЯ КРИЧАТЬ &#171;ГОРЬКО&#187;
Как говорили наши Великие Предки соблюдающие древние русские традиции, раньше ни в коем случае нельзя было на свадьбе кричать &#171;горько&#187;, иначе вся совместная жизнь будет горькой, кричали только &#171;сладко&#187;, чтоб сладкой жизнь была. Также нельзя было разбрасывать мелочь на пути новобрачных. Этот ритуал в древности означал, что они будут всю жизнь побираться, то есть бедствовать. Осыпали молодых зернами пшеницы или риса , а на югах осыпали лепестками роз, чтобы у молодых был достаток и лад в доме. Ни в коем случае нельзя было воровать невесту. Этот обряд означает, что невесту от вас можно будет увести или уворовать , что то ценное. Даже называли у на на Руси СОЮЗ молодых (то есть соединение в одно целое в семью), а инородцы нам навязали слово "брак" , а молодых называют "брачующимися" или "новобрачными" .... не даром кто был в теме смеялись над этим и говорили хорошее дело браком не назовут.
Настоящие русские обряды и науки были уничтожены большевиками с определенными целями, чтобы направить русских людей в противоположную сторону от исконно дарованной нашими предками культуры и обычаев. Носителей культуры уничтожали, поэтому и был такой террор несколько десятилетий на русской земле. А те, кто выжил, по незнанию вступали на ложный путь, проложенный лжеисториками, чтобы мы никогда не дошли до цели. Многие по своей наивности считают, что в современных традициях нет ничего плохого, так как никогда не соприкасались с настоящей русской культурой, которую следовало бы знать нам всем.
Совет да любовь молодым! Просыпайтесь и следуйте традициям и культУРЕ Предков!
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