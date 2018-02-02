Гражданский брак как оптимальную форму бытия в государстве поддерживают почти 40% граждан РФ

Идею признать совместное проживание мужчины и женщины браком без официальной регистрации поддерживают 38% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 20% из них полагают, что "не имеет значения, есть регистрация или нет, если люди считают себя семьей", 12% отмечают, что "большинство живут так/это норма", 8% считают, что "долгое сожительство - уже семья", передает "Интерфакс".

Против подобной инициативы высказываются 50%. По их мнению, "брак должен быть законным/официальным" - так считают 36% опрошенных. Еще 11% отмечают, что "дети должны рождаться в полноценной семье", 10% напоминают, что "брак - это равные права и обязанности супругов, ответственность за семью".

По данным исследования, совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте считают нормальным 46% россиян. В то же время 45% респондентов не одобряют подобные отношения. Большинство россиян (56%) не признает браком "отношения между мужчиной и женщиной, долгое время проживающими вместе, но не зарегистрированными как официальная семья в органах ЗАГСа". Обратного мнения придерживаются 37% респондентов.

Если у пары есть дети, то признать их отношения браком без официальной регистрации готовы 42% россиян. При этом подавляющее большинство россиян (71%) считают, что, прежде чем заводить ребенка, пара должна зарегистрировать отношения официально.

Данный опрос был проведен 25-26 января среди 2000 россиян. Поводом для исследования послужило внесение в Госдуму законопроекта, предлагающего приравнять гражданские браки в России к официальным. Для этого в Семейный кодекс РФ планируют ввести понятие "фактические брачные отношения". Признаками таких отношений должно стать совместное проживание мужчины и женщины на протяжении не менее пяти лет (в случае наличия общего ребенка - на протяжении двух лет) и ведение общего хозяйства, а также наличие общих детей.

- Да буржуазный институт семьи, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - давно трещит по швам, и формальная сторона дела всё меньше играет значения в реальной жизни людей и рождении ими людей новых, проблема вся не в институционализации отношений, а во взаимоотношениях с государством, которое обязано поддерживать деторождение и обеспечивать социализацию рождённых с первых дней, однако старается побольше забот переложить на "сожителей" (так на языке государства называются незарегистрированные), однако чем больше было социализма в этих взаимоотношениях государства и семьи, тем меньше было формальностей, теперь же чтобы получить дошкольное образование, надо получить миллион справок, вставать в электронные очереди, доказывать, что ты не верблюд, а если жена ещё и "иностранка" (по меркам постсоветских границ), так и тут суетиться, делать "выезд" регулярный, вставать на учёт туда-сюда - в общем, ясно, как правящий капитал ограждается от роста рядов пролетариев, на законодательном уровне и далее, а вот Великий Октябрь сразу приравнял гражданский брак к "законному", и было хорошо, легко, бабушка и дед мои вообще об этом не задумывались, работой занимались, детей растили, физкультпарады организовывали...